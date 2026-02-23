Вчера, в Прощеное воскресенье, 22 февраля, закончилась масленичная неделя, в стране догорели последние чучела. Неделя выдалась щедрой: на блины, на зрелища, на споры. Кто-то ставил рекорды — сжигал соломенных великанов ростом с многоэтажку. Кто-то экспериментировал с формой — превращал масленичный обряд в современный перформанс. Ну а кто-то решил, что традиция проводов зимы — подходящий повод расправиться с китайской игрушкой.

Иван Шилов ИА Регнум

Соревнование великанов

Главное состязание в России давно неофициальное — у кого чучело выше. В этом году победили подмосковные «Горки Ленинские», где масленичные гуляния проводят с 2016 года. 21 февраля там сожгли конструкцию высотой 25,2 метра — больше пятиэтажного дома. По данным Минкультуры, это национальный рекорд.

На строительство ушло почти 3 недели: 300 метров досок, 300 брусьев, 350 с лишним метров ткани. Сначала смонтировали основание, отдельно сделали голову с кокошником и серьгами, потом набили «этажи» сеном. Огненное шоу длилось около 20 минут — пламя постепенно пожирало платье, украшения, лицо куклы, пока вся конструкция не рухнула с треском и грохотом. Наблюдали за этим порядка 7 тысяч человек.

В калужском арт-парке «Никола-Ленивец» продемонстрировали принципиально иной подход. Вместо классического чучела — авторский арт-объект, который строят специально для того, чтобы уничтожить. В этом году им стало «Горящее сердце» — 25-метровая композиция из 16 деревянных башен, окружающих центральный цилиндр. Сердце поднимали краном над «тёмным лесом» башен, оно вспыхивало первым, после чего огонь перекидывался на остальное.

Команда из 27 человек строила объект 2 месяца из горбыля, лозы и палет — материалов, непригодных для другого использования. Билеты раскупили за 2 дня после начала продаж, а тем, кто не успел, устроили прямую трансляцию в интернете. В итоге фестиваль собрал более 6 тысяч зрителей, многие, по уже сложившейся традиции, приехали в самодельных костюмах, масках и кокошниках.

22 февраля эстафету приняли десятки городов. В Петербурге на Елагином острове в этом году решили не мелочиться и установили сразу три чучела — на разных площадках. Там же, в Петропавловской крепости, кульминацией стало шествие с гигантской фигурой Сударыни-масленицы к Кронверкскому проливу и световое шоу, а гостей угостили розовым блинным пирогом весом 700 кг по мотивам рецепта Арины Родионовны, няни Пушкина.

В Самаре чучело сожгли на набережной Волги — впервые за несколько лет город вернул себе эту традицию. В Екатеринбурге масленичной площадкой стал парк Маяковского, где ажиотаж оказался таким, что у центрального входа выстроилась очередь, а администрация просила горожан заходить через другие ворота.

Под Екатеринбургом, в парке Сказов, жгли 8-метровый «Каменный цветок» — отсылку к сказам Бажова. В Красноярске финал Масленицы отметили на лыжной базе СФУ, в Ярославле — на Даманском острове, в Архангельске — в «Малых Корелах», где очереди стояли и на входе, и за бесплатными блинами с черным соусом. В Кургане чучело спалили в ЦПКиО под шашлык и плов.

Пепел Лабубу

Отдельной строкой — история, которая наделала шума ещё до того, как огонь был зажжен. В археологическом парке «Аргамач» Елецкого района вместо традиционного масленичного чучела 21 февраля сожгли гигантскую фигуру Лабубу — той самой зубастой китайской игрушки, которая начала завоевывать популярность с весны 2025 года. Чучело изобразили нарочито жутким: красные глаза, зубы в крови.

Сжигать персонажей массовой культуры — фирменная черта «Аргамача»: годом ранее тут расправились с Волан-де-Мортом, Веномом, Фредди Крюгером, Хагги Вагги и Белым Ходоком, заявляется о «символе очищения русской традиционной культуры от засилья чуждых нам ценностей».

Зрелище привлекло около 4 тысяч гостей — из Воронежа, Тамбова, Москвы. На подъезде к парку встала километровая пробка. Правда, часть жителей Ельца ехать отказались: не захотели травмировать детей, которые эту самую Лабубу любят.

Но дело не в детских слезах, а в логике обряда. Масленичное чучело — это безликая соломенная кукла в старой одежде, олицетворение зимы, холода, всего отжившего. Ее жгут, чтобы проститься с плохим, а пепел по древнему обычаю развеивают по полям — для плодородия. Лабубу к этому символическому ряду не имеет никакого отношения.

Внутри русской обрядовой традиции для нее просто нет места. Подменяя соломенную куклу китайским монстриком, устроители достигают ровно обратного результата: не изгоняют Лабубу из культурного пространства, а торжественно в него впускают — через огонь и толпу. Ритуал превращается в рекламную акцию.

Блинная арифметика

За цифрами Масленицы в этом году следит весь продовольственный сектор. За праздничную неделю россияне съедают около 500 млн блинов. На их приготовление уходит 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7 тысячи тонн растительного масла.

Почти половина граждан за раз осиливает до 5 штук, 22% вообще не считают съеденного, а 13% признаются, что способны умять от 5 до 10 за один присест.

Домашняя кухня по-прежнему вне конкуренции: 71% пекут блины сами, 20% ходят «на блины» к родным и лишь 4% предпочитают рестораны, где полноценным брендом сезона стал Slavic Core.

Кокошники, рубахи, фольклорные мотивы в одежде — всё это в 2026 году окончательно перешло из разряда карнавальных костюмов в модную повестку. В Никола-Ленивце гости наряжались так, словно ехали не на проводы зимы, а на фэшен-показ. На Елагином острове раздавали подарки тем, кто пришел в народном костюме.

Вчера был последний день, когда столы ломились от блинов: с сегодняшнего дня начался Великий пост, который завершится Пасхой 12 апреля.