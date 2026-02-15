Январский скачок инфляции, вызванный повышением НДС и сезонными факторами, заставил россиян с тревогой заглядывать в чеки.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В то же время февраль принёс неожиданные новости: целый ряд фруктов в рознице заметно подешевел по сравнению с прошлым годом, Минсельхоз отчитался о рекордных показателях самообеспеченности, а Центробанк снизил ключевую ставку.

Ситуация, при которой отечественные огурцы дорожают, а привозные киви и авокадо падают в цене, только на первый взгляд выглядит нелогично — за ней стоят вполне объяснимые факторы.

Январский шторм

Начало 2026 года стало серьёзным испытанием для продовольственного рынка. По данным Росстата, потребительские цены в январе выросли на 1,62% в месячном выражении — впятеро больше декабрьских 0,32%. Продовольствие подорожало ещё ощутимее — на 1,95% за месяц против 0,43% в декабре. Годовая инфляция ускорилась до 6% с 5,59% месяцем ранее.

Среди главных причин — повышение базовой ставки НДС с 20 до 22%, вступившее в силу 1 января. Хотя на социально значимые продукты питания по-прежнему действует льготная ставка в 10%, новый НДС ударил по всей цепочке — от транспортировки и упаковки до обслуживания оборудования. Всё это в конечном счёте влияет на ценник.

Ещё один фактор — сезонный сдвиг. Глава Минэкономразвития Максим Решетников указал, что в начале года произошёл всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции с декабря на январь: плодоовощная продукция дешевела в конце прошлого года, а в январе последовал отскок.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 13 февраля обратила внимание на то, что январские морозы увеличивают издержки на отопление теплиц, а это напрямую сказывается на стоимости огурцов, помидоров и зелени.

Впрочем, тут же прозвучал и оптимистичный тезис: снежная зима, как правило, хороша для будущего урожая. Виды на 2026-й сельскохозяйственный год пока позитивные.

По оценке экономиста Германа Алексеева в беседе с ИА Регнум, январский всплеск — явление преимущественно разовое: «Опыт 2019 года, когда НДС подняли с 18 до 20%, подтверждает: уже к февралю инфляция с поправкой на сезонность тогда вернулась к целевым значениям. Сейчас мы наблюдаем похожую динамику — недельный рост цен замедлился с 1,26% в первую декаду января до 0,13% в начале февраля».

При этом, по оценке ЦБ, совокупный вклад повышения НДС в годовую инфляцию в пределах 0,6–0,8 процентного пункта, и перенос этого фактора в цены должен завершиться к середине года.

Что стало дешевле

На фоне общего подорожания продовольствия в начале февраля произошло нечто неожиданное. Аналитики компании NTech зафиксировали заметное снижение розничных цен на целый ряд фруктов в сравнении с прошлогодними показателями.

Лидером стало киви: за первую неделю февраля его стоимость опустилась до 241 рубля за кг — на 19% ниже, чем годом ранее. Помело потеряло в цене 17% и торгуется по 158 рублей за кг, авокадо снизилось на 13%, до 481 рубля. Цитрусовые тоже просели: килограмм апельсинов обходится теперь в 127 рублей, мандаринов — в 166, бананов — в 137 рублей. Даже груши чуть сбросили — минус 3%, до 251 рубля за 1 кг.

Откуда такая щедрость рынка? Герман Алексеев видит здесь сочетание нескольких обстоятельств. Прежде всего работает валютный фактор: на протяжении 2025 года и в начале нового рубль сохранял устойчивость, в том числе благодаря жёсткой политике ЦБ.

«Крепкий рубль напрямую снижает стоимость импорта, и это особенно заметно на товарах с коротким циклом поставок. Свежие фрукты — как раз из этой категории», — указывает экономист.

Второе — сезон. Февраль традиционно совпадает с пиком поставок тропических и субтропических фруктов из Южного полушария и Юго-Восточной Азии. Урожай у стран-поставщиков в этом году оказался хорошим, а логистика работает без серьёзных сбоев.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов эффект высокой базы. В 2024–2025 годах фрукты были одной из самых быстро дорожающих категорий: те же лимоны прибавили более 30%. Нынешнее снижение — отчасти коррекция после аномального роста, и цены это отражают.

При этом, по словам Алексеева, две ценовые истории важно не путать: «Импортные фрукты теряют в цене, а вот отечественные тепличные овощи — огурцы, помидоры — продолжают дорожать. Причина в том, что зимой расходы на обогрев теплиц колоссальны, и в условиях подорожавшей электроэнергии это бьёт по себестоимости».

Зерно, мясо, рыба

Параллельно с ценовыми новостями Минсельхоз обнародовал данные о самообеспеченности страны ключевыми продуктами. Цифры выглядят внушительно. По зерну показатель за 2025 год достиг 161% — собран третий в истории урожай, обновлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу.

Рыба и рыбопродукты — 128,8%. Мясо — 102%. Картофель подтянулся до 97,9%, овощи и бахчевые — до 89,6%. Сельхозпроизводство в целом прибавило 5% за год.

Но до полной продовольственной независимости путь ещё неблизкий — и сам Минсельхоз это признаёт. В фокусе ведомства — направления, где пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности пока не выполнены. Речь идёт прежде всего о молочной продукции и фруктах с ягодами.

По данным за 2024 год, самообеспеченность молоком держится на уровне около 85% при целевых 90%, установленных Доктриной, а по фруктам ситуация ещё сложнее.

Как замечает Алексеев, рост самообеспеченности — это стратегический фактор ценовой стабильности, но работает он на длинной дистанции. «Когда страна производит зерна, мяса и рыбы больше, чем потребляет, внутренний рынок меньше подвержен шокам мировых цен и курсовым колебаниям. Это серьёзная подушка безопасности», — подчёркивает экономист.

Тропические фрукты, цитрусовые, кофе и чай Россия по климатическим причинам заместить не сможет — здесь зависимость от импорта сохранится. А для достижения целевых показателей по молочной продукции потребуется ещё несколько лет инвестиций в производственные мощности.

Стоит ли ждать дешёвых огурцов к лету

Официальные прогнозы дают основания для сдержанного оптимизма. Банк России рассчитывает на инфляцию по итогам года в коридоре 4–5%, Минэкономразвития закладывает возврат к целевым 4%.

Вице-премьер Александр Новак ориентируется на диапазон 4–4,5%. Уже сейчас Минэкономразвития пересмотрело оценку годовой инфляции на 9 февраля вниз — до 5,94% вместо прежних 6,37%.

Набиуллина дала понять, что пик инфляционного давления пришёлся на январь. Недельные данные Росстата это подтверждают — темпы роста цен устойчиво замедляются.

Для продовольственного рынка обнадёживающих сигналов несколько. Эффект НДС к середине года будет исчерпан. Снежная зима создала хорошие предпосылки для урожая — влагозарядка почвы вышла достаточной. С августа начнётся сезонный поток отечественных овощей и фруктов, который традиционно сбивает цены на 15–30%.

При этом рисков тоже хватает. Главный — погода летом. Аномальная жара способна ударить и по растениеводству, и по животноводству.

По прогнозу Алексеева, продовольственная инфляция по итогам 2026 года уложится в диапазон 4–6%: «Наиболее вероятный сценарий — заметное замедление роста цен на еду во втором и третьем кварталах и небольшое ускорение осенью из-за тарифных решений.

Но системного разгона, сопоставимого с 2024 годом, я не жду. Для этого нет фундаментальных предпосылок — ни со стороны денежно-кредитной политики, ни со стороны предложения на рынке».

Картина, которую мы наблюдаем в середине февраля, — со снижением цен на фрукты, замедляющейся недельной инфляцией и рекордной самообеспеченностью по зерну — скорее обнадёживает.