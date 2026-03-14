Наступила весна — и миллионы дачников отправились в интернет на поиски семян и саженцев. А там их уже ждут: чёрная клубника, голубые тюльпаны, малиновые деревья и розы невозможных расцветок. Всё это щедро сдобрено картинками, которые рисовали не селекционеры, а нейросети.

Создано при помощи ИИ

Покупатели несут деньги, сажают, поливают, ухаживают — и через год обнаруживают на грядке совсем не то, что было на экране телефона. Или вообще ничего.

Валентина Пугач на своих семи сотках возится уже 30 с лишним лет. Она знает, когда высаживать рассаду помидоров и чем подкармливать смородину. Но прошлой весной внучка показала ей на маркетплейсе саженцы клубники «Чёрный лебедь» — на фотографии ягоды были иссиня-чёрные, блестящие, как будто из кино.

«Ну я же не дура какая-нибудь, я понимала, что чёрной клубники в жизни нет. Но внучка говорит: бабуль, это новый сорт, японский, тут 400 отзывов, люди хвалят. Я подумала — может, действительно селекция дошла. Заказала три пачки, ещё хосты взяла, там такие были красивые, розовые с серебром», — Валентина Пугач рассказывает ИА Регнум это спокойно, но чувствуется, что обида никуда не делась.

Хосты выросли самые обычные — зелёные, без всякого серебра. Клубника дала мелкие кислые ягоды неопределённого сорта.

Смешное наказание

Случай Валентины Пугач — один из тысяч. Россельхознадзор за 2025 год обнаружил на крупнейших маркетплейсах около 3 тыс. наименований семян и саженцев, которых нет в Государственном реестре селекционных достижений.

Только за март 2026-го на одной площадке нашлось 160 таких позиций — в том числе яблоня «Чёрный Бриллиант» и виноград «Аватар».

Предпринимателям выносят предостережения, материалы уходят в прокуратуру. Максимальный штраф для юрлица — 40 тысяч рублей. Для сравнения: одна карточка с «волшебными» саженцами за сезон может принести продавцу сотни тысяч.

Масштаб рынка поддельного посадочного материала оценивают по-разному, но цифры неизменно пугают. По подсчётам Ассоциации независимых российских семенных компаний, до половины пакетированных семян в рознице — подделка, а среди саженцев доля фальсификата доходит до 80%. Годовой оборот этого теневого рынка — порядка 60 млрд рублей.

И при этом — ни одного уголовного дела за последние годы. Штрафы мизерные, пострадавших много, но каждый в отдельности потерял 300–500 рублей и не побежит в полицию из-за пачки семян.

А главная хитрость — временной зазор. Обман со всхожестью вскроется через пару недель после посадки. Пересортица — через несколько месяцев, когда вырастет не то. С саженцами ещё хуже: ждать приходится год, а иногда и два. К этому моменту сроки возврата давно истекли, продавец растворился, а доказать что-либо без генетической экспертизы растения невозможно.

Фантомы и химеры

Раньше мошенники хотя бы тратили время на фотошоп. Теперь в дело вступили генеративные нейросети — и производство фейковых карточек встало на поток. Сгенерировать изображение клубники с ягодами в форме сердца или тюльпана кислотно-синего цвета — дело секунд.

Названия сортов берутся с потолка: «Кэнди Фаер», «Голд Фингер», «Ред Кэррот». При минимальной проверке выясняется, что гуанабана — это тропический фрукт, не родственник клубники, а «Голд Фингер» — сорт винограда, к ягодным культурам отношения не имеющий.

Голубых тюльпанов в природе не существует вообще — синий пигмент дельфинидин в геноме тюльпана отсутствует, и селекционеры десятилетиями бьются над этой задачей безрезультатно. «Малиновое дерево» — маркетинговый фантом: побеги малины живут 2 сезона, никакого дерева из них не вырастет.

Но карточки товаров с этими названиями собирают сотни восторженных отзывов — правда, все они оставлены в первую неделю после доставки и хвалят упаковку, а не урожай.

Сами площадки в ответ на претензии ссылаются на то, что выступают посредниками, а за качество товара отвечает продавец. Формально это так, и закон пока на их стороне.

Модерация карточек производится алгоритмами, которые не отличают реальное растение от нейросетевой химеры. Ручная проверка для категории «сад и огород» не предусмотрена — она слишком мелкая и низкомаржинальная в масштабах площадки.

Между тем именно логотип маркетплейса создаёт у покупателя — особенно пожилого, недавно освоившего онлайн-заказы — ощущение надёжности.

Валентина Ивановна признаётся, что раньше покупала всё в местном садовом центре: «Там хоть посмотришь на саженец, потрогаешь, продавец расскажет. А сейчас меня внучка научила через телефон заказывать — удобно, пункты выдачи под боком. Только вот в садовом центре мне бы чёрную клубнику не продали, а тут — пожалуйста».

После прошлогодней ошибки она вернулась к традиционному формату покупок, но, по её словам, многие соседки по СНТ продолжают заказывать на маркетплейсах — не все готовы куда-то ехать ради пакета семян.

Что говорит закон

С правовой точки зрения обманутый дачник оказывается в сложной ситуации. По закону о защите прав потребителей покупатель может вернуть товар ненадлежащего качества и потребовать полного возмещения убытков. Но доказать ненадлежащее качество живого растения — задача не из простых.

«Проблема в том, что саженец — это не телевизор, который можно включить и сразу увидеть, работает он или нет. Вы получили посылку, внутри живое растение — формально товар надлежащего качества. Что из него вырастет через год — вопрос, на который ни покупатель, ни продавец в момент сделки ответить не могут», — так в беседе с ИА Регнум обрисовал ситуацию юрист Алексей Караулов.

Семидневный срок возврата качественного товара при дистанционной покупке к саженцам практически неприменим: растение посажено, использовано по назначению, товарный вид не сохранён. Претензия по качеству возможна в течение гарантийного срока, но на семена и саженцы гарантию, как правило, не устанавливают — а значит, бремя доказывания ложится на покупателя.

По словам Караулова, единственный реальный инструмент — это статья 10 закона о защите прав потребителей, которая обязывает продавца предоставлять достоверную информацию о товаре. Если на карточке изображена чёрная клубника, а в реестре селекционных достижений такого сорта нет — это введение в заблуждение.

«Теоретически можно предъявлять претензию и маркетплейсу как агрегатору: если площадка не довела до покупателя достоверные сведения о товаре, она несёт ответственность по статье 12 того же закона. Но на практике маркетплейс скажет, что информацию размещал продавец, а продавец к тому времени уже закрыл магазин и открыл новый», — отмечает юрист.

Подавать в суд из-за 500 рублей никто не будет, и мошенники это прекрасно понимают. Средний чек на «волшебные семена» специально держат низким: человек скорее махнет рукой и забудет, чем начнёт тяжбу.

Караулов добавляет, что ситуация может сдвинуться с 1 октября 2026 года, когда вступит в силу закон о платформенной экономике — 289-ФЗ. Операторы маркетплейсов будут обязаны проверять сведения в карточках товаров, а размещение незарегистрированных пестицидов, агрохимикатов, БАДов и лекарств окажется под прямым запретом.

Правда, семена и саженцы в этот перечень пока не включены — они регулируются отдельным законом о семеноводстве, по которому продажа незарегистрированных сортов и так запрещена, но штрафы смехотворны.

«По статье 12 закона о защите прав потребителей агрегатор отвечает за недостоверную информацию — но только если сам её предоставил или изменил. А маркетплейс всегда скажет: мы ничего не трогали, карточку загрузил продавец. И формально будет прав. На практике покупатель оказывается между площадкой, которая кивает на продавца, и продавцом, который уже закрыл магазин.

С октября у Роспотребнадзора и ФАС появятся новые рычаги давления на площадки — хотя бы через реестр платформ и госконтроль. Но для семян нужны отдельные подзаконные акты, и будут ли они к октябрю — большой вопрос», — резюмирует юрист.

Впрочем, до октября ещё полгода. Дачный сезон стартует через считаные недели. На момент публикации этого материала карточки с чёрной клубникой, голубыми тюльпанами и малиновыми деревьями по-прежнему доступны для заказа на крупнейших маркетплейсах страны. Пока единственный фильтр между нейросетевой картинкой и кошельком покупателя — его собственная внимательность и настороженность.