Из-за конфликта на Ближнем Востоке авиасообщение в мире который день находится в кризисе.

Иван Шилов ИА Регнум

Вскоре после начала американо-израильской атаки на Иран страны региона одна за другой захлопнули небо. Встали три крупнейших авиахаба — Дубай, Абу-Даби, Доха.

Сотни тысяч пассажиров — в ловушке. Ничего подобного гражданская авиация не знала со времён ковидного локдауна.

Домино из закрытых границ

Иран и Израиль закрылись первыми — это логично, они воюют. Но затем последовали и соседи: Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Сирия — за несколько часов все они свернули воздушное движение.

Причин хватало: иранские ракеты «Фатех» и «Саджил» летели по базам США в заливе, а сбитые дроны и обломки ракет валились на жилые кварталы.

В Абу-Даби иранская баллистическая ракета попала по авиабазе Аль-Дхафра — погиб минимум 1 человек. В Дубае перехваченный беспилотник рухнул неподалёку от делового центра «Бурдж-Халифа», два человека получили ранения.

В столице Бахрейна Манаме обломки дрона пробили стену отеля Crowne Plaza. В Кувейте БПЛА ударил по аэропорту — пострадали сотрудники.

За время иранской атаки система ПВО Эмиратов уничтожила 154 ракеты и перехватила 541 дрон. Тут уже не до гражданских перелётов.

Но проблема глубже, чем закрытое небо над зоной боевых действий. Аэропорты Дубая, Абу-Даби и Дохи — это хребет транзитного сообщения между Европой, Африкой и Азией.

Один дубайский DXB — крупнейший международный аэропорт мира — пропускал до 250 тыс. пассажиров в сутки. Когда все три хаба встали одновременно, рассыпалась маршрутная сетка, которая связывала десятки стран.

Ловушка под стеклянной крышей

Цифры дают представление о масштабе происходящего. FlightRadar насчитал более 3,4 тыс. отменённых рейсов уже к 1 марта — и это только по 7 аэропортам: Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Доха, Кувейт, Маскат, Бахрейн. Emirates, Etihad, Qatar Airways, flydubai, Air Arabia — весь пул крупных региональных перевозчиков прекратил полёты.

Пострадали не только они. Lufthansa убрала Дубай из расписания на выходные, а рейсы в Тель-Авив, Бейрут и Маскат вычеркнула до 7 марта. Индийские IndiGo и Air India сократили ближневосточные полёты.

Российские «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», «Азимут», Red Wings также отменяли рейсы. Минтранс РФ к утру 1 марта насчитал 62 аннулированных рейса между Россией и Ближним Востоком, из них ¾ — на эмиратском направлении.

Люди, которых война застала в терминалах Дубая, Дохи или Абу-Даби, оказались в западне.

Небо на замке, наземные маршруты перегружены, к аэропортам не подъехать. Люди часами сидели у выходов на посадку, не понимая, когда и куда полетят. Управление гражданской авиации ОАЭ отчиталось о помощи 20 тысячам пассажиров, но реальное число потерпевших многократно больше.

Хуже всего пришлось тем, кто летел транзитом. Через ближневосточные хабы обычно добираются на Мальдивы, Бали, Шри-Ланку, в Юго-Восточную Азию. Тысячи людей застряли в третьих странах. Вице-президент АТОР Артур Мурадян оценил число тех, кто не мог вернуться из-за сорванных стыковок, в 6–8 тысяч человек.

Надо сказать, что власти ОАЭ не самоустранились. Отельерам спустили директиву: не выселять постояльцев, сохранять прежние условия проживания, а если гость не может заплатить за лишние ночи — сообщать в департамент туризма.

Emirates расселяла людей по гостиницам за свой счёт. Индонезия пошла навстречу путешественникам на Бали — разрешила оставаться до 30 дней без визовых штрафов.

Первые самолёты и надежды

Какой-то просвет забрезжил утром 2 марта. Аэропорт Абу-Даби — первый в регионе — выпустил самолёт после двух суток мёртвой тишины.

Boeing 787 Etihad Airways рейсом EY947 поднялся в воздух в 10:44 по местному времени и взял курс на Гонконг. Опоздание — 23 часа 24 минуты. Следом на табло замелькали и пассажирские направления: Москва, Эр-Рияд, ряд азиатских городов.

Людей стали свозить в аэропорт автобусами с полицейским сопровождением.

Утром вторника «Аэрофлот», также размещавший за свой счёт пассажиров в гостиницах, отправил первые рейсы из Дубая в российскую столицу. В этот день запланированы вылеты из столицы ОАЭ в Новосибирск бортов компаний «Победа» и S7, а также Emirates и flydubai.

Qatar Airways между тем вовсе сообщила, что ждёт отдельного сигнала о том, что небо над Катаром безопасно.

Даже после официального возобновления рейсов устранение заторов займёт не один день. Десятки тысяч человек стоят в очередях в ожидании перебронирования, свободных мест на ближайшие даты почти нет, а часть маршрутов невозможно запустить, пока хотя бы один сегмент трассы закрыт.

Эхо на земле и на воде

Паралич авиасообщения — лишь одна грань транспортного кризиса, порождённого эскалацией на Ближнем Востоке.

Не менее серьёзные последствия вызвала фактическая блокада Ормузского пролива — узкого водного коридора, через который ежедневно перевозится около 16,7 млн баррелей нефти и конденсата, а также почти пятая часть мирового сжиженного газа.

После начала боевых действий представители КСИР начали транслировать по радио обращения к проходящим судам с требованием остановиться.

Результат оказался практически мгновенным: не менее 150 танкеров бросили якоря в открытом море, не решаясь войти в пролив. Минимум 2 судна, попытавшихся его пересечь, были атакованы. Японская Nippon Yusen KK распорядилась не направлять свои корабли через Ормуз, Греция предостерегла свой торговый флот.

Иранское агентство Fars сообщило, что скорость движения танкеров в районе пролива упала до нуля.

Нефтяные котировки, которые ещё 27 февраля держались на уровне 72,5 доллара за баррель Brent, пошли вверх. Аналитики сходятся в том, что при затяжной блокаде цены способны преодолеть рубеж в $100, а при наиболее жёстком сценарии — в случае многонедельного перекрытия — подскочить и до $150–200.

У ряда стран Персидского залива есть обходные маршруты: Саудовская Аравия, например, может перебрасывать до 5 млн баррелей в день по трубопроводу к терминалу на Красном море, ОАЭ располагают нефтепроводом Хабшан — Фуджайра мощностью 1,5 млн баррелей.

Но для Катара, Кувейта и Бахрейна морской путь через Ормуз — единственный, и альтернативы ему нет.

Транспортный хаос в небе и на воде бьёт по глобальным логистическим цепочкам. Авиакомпании теряют сотни миллионов долларов в день, туристическая отрасль Дубая — витрина «безмятежной роскоши» — переживает репутационный удар, от которого будет оправляться годами. Судоходные компании закладывают в тарифы возросшие страховые премии и стоимость фрахта.

А для рядовых пассажиров, застрявших между отменёнными рейсами, закрытыми терминалами и переполненными отелями, конфликт превратился из далёкой геополитической абстракции в очень конкретную и личную проблему — с неясными сроками разрешения.

Российские власти при этом активно работают над решением логистических проблем. Как ранее писало ИА Регнум, во многом благодаря участию Москвы аэропорты ОАЭ заработали, в результате чего оттуда началась эвакуация иностранцев, включая россиян.

Кроме того, борт Ил-76 МЧС РФ доставил из Египта в столичный аэропорт Жуковский 84 российских гражданина, в том числе 38 детей. Ранее им удалось покинуть Израиль.