Среднегодовая зарплата в России впервые пробила отметку в 100 тысяч рублей. Декабрь и вовсе показал почти 140 тысяч. Параллельно расширяется и география высоких зарплат: всё новые регионы подтягиваются к шестизначным цифрам, а самый бурный рост доходов происходит вовсе не в столицах.

Иван Шилов ИА REGNUM

В декабре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 139 727 рублей. В декабре 2024-го было 128 700. Если сравнивать с ноябрём, когда зарплата равнялась 98 200 рублям, разница бросается в глаза, но удивляться нечему: последний месяц года всегда вбирает в себя годовые премии, тринадцатые зарплаты, выплаты по KPI. Куда показательнее среднегодовое значение — 100 360 рублей. Для сравнения: ещё 2 года назад средняя по стране не дотягивала до 75 тысяч.

А вот что действительно меняет картину — это расширение «клуба стотысячников». В декабре средняя зарплата перевалила за 100 тысяч рублей уже в 40 регионах; годом ранее таких было 32. Среди новичков — Курская область (109 тысяч), Нижегородская область и Республика Алтай (по 108 тысяч), Хакасия, Калининградская и Самарская области (по 103 тысячи), Удмуртия (102 тысячи), Липецкая область (101 тысяча).

Что за этим расширением — реальный рост уровня жизни или номинальная иллюзия? Как считает экономист Герман Алексеев, в беседе с ИА Регнум отметивший двойственность процесса, номинальное удорожание труда помогает преодолевать психологические рубежи, но списывать всё на инфляцию неверно: «Цены за год выросли на 5,59%, а зарплаты — на 13,5%. Эта разница не бумажная, она вполне осязаема для семейного бюджета». Росстат подтверждает: реальные зарплаты за 2025 год прибавили 4,4% — доходы второй год подряд обгоняют инфляцию.

«Северная пятёрка» и большие деньги

По абсолютным цифрам лидируют те же, кто и всегда: Москва (288,5 тысячи рублей), Чукотка (281,5 тысячи), Магаданская область (249,3 тысячи), ЯНАО (216,8 тысячи) и Камчатка (206,7 тысячи). Последняя в этом списке — дебютант: в позапрошлом году её среди «двухсоттысячников» ещё не было.

Чуть ниже порога в 200 тысяч расположился Ханты-Мансийский АО, жители Якутии получали в среднем 193 тысячи, Ненецкого АО — 191 тысячу, Сахалина — 186 тысяч, Мурманской области — 181 тысячу. Выше среднероссийского уровня оказались и Санкт-Петербург (168 тысяч), Московская область (156 тысяч), Красноярский край (149 тысяч), Забайкальский край (145 тысяч). Иными словами, зарплатная «верхушка» — это не только Москва и северные вахты, но и крупные агломерации с промышленными центрами Сибири и Дальнего Востока.

Камчатский рывок закономерен: за каждого работника приходится бороться рублём. Рыбная отрасль, энергетика, набирающий обороты туризм — всё это подогревает спрос на кадры. Свою лепту вносят и федеральные программы: субсидированная ипотека, подъёмные для переезжающих специалистов.

Сравнивать московские и чукотские зарплаты напрямую, разумеется, бессмысленно. По замечанию Алексеева, северные надбавки и районные коэффициенты — не «бумажная» прибавка, а компенсация за тяжёлый климат и дорогую жизнь: «Люди получают эти деньги и тратят их. А то, что для привлечения специалистов в такие регионы приходится столько платить, лишь подтверждает высокую ценность труда». Москва же традиционно тянет среднее значение вверх за счёт финансового сектора, управленческих позиций и IT.

Кстати, об отраслях. Абсолютный рекордсмен по средним зарплатам в декабре — сфера управления фондами, где средний заработок достиг 897 тысяч рублей. Речь идёт об управлении инвестиционными, пенсионными и страховыми активами за вознаграждение. Второе место заняли холдинговые компании (732,2 тысячи), третье — головные офисы (551,8 тысячи).

Все три позиции — немногочисленные, но в них заняты высокооплачиваемые специалисты, которые управляют крупными активами. В декабре эффект бонусов здесь проявляется ярче всего: премиальная часть в финансовой сфере нередко перевешивает оклад.

По оценке Алексеева, видеть в этих цифрах «перекос» не стоит. Управление миллиардными активами оплачивается соответственно — таковы правила рынка. Тем более что зарплаты подрастают во всех отраслях без исключения.

Откуда разгон

Если посмотреть не на абсолютные значения, а на темпы роста, лидеры будут совсем другими. Ингушетия прибавила почти 25%, Курская область — 21%, Саратовская — 19%. На 18% выросли зарплаты в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкесии и Республике Алтай. 17% показал Дагестан, 16% — Северная Осетия, Марий Эл, Удмуртия и Тамбовская область.

С Курской областью ситуация понятна — восстановительные работы, компенсационные выплаты, приток бюджетных средств. Ингушетия — другой случай. «Тут работает эффект низкой базы: при зарплате в 40–50 тысяч прибавка даже в 10 тысяч даёт внушительный процент», — подчёркивает Алексеев.

Но арифметикой дело не ограничивается. МРОТ с начала 2025 года вырос на 16,6%, и этот подъём сильнее всего задел регионы, где большая часть работников получает зарплату вблизи минимального порога. Туда же легла индексация бюджетных зарплат на 13,2% — а на Северном Кавказе бюджетный сектор занимает большую долю экономики.

Складывается примечательная тенденция: бедные регионы разгоняются, богатые — притормаживают. Москва и нефтегазовые округа прибавляют скромнее, зато республики Кавказа, Поволжье, Центральная Россия набирают темп. По наблюдению Алексеева, это постепенно сужает зарплатный разрыв между субъектами: «До паритета далеко, но вектор задан верный».

Кадровый голод — главный мотор

Все эти цифры не возникают на пустом месте. В ноябре 2025 года безработица составила 2,1% — исторический минимум. Резерва свободных рук в экономике практически нет. По расчётам Минтруда, к 2030 году дефицит достигнет 3 млн человек: пенсионный возраст накрывает многочисленные советские поколения, а молодёжи на замену приходит заметно меньше.

Собственно, кадровый голод и разогнал зарплаты. Предприятия повышают ставки, чтобы не растерять тех, кто уже работает, и перетянуть специалистов у конкурентов. Больше всего страдают обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, стройка, логистика. Любопытно, что среди офисных специалистов — айтишников, маркетологов, кадровиков — ситуация обратная: резюме на рынке стало больше, а вакансий меньше.

К концу 2025-го года обозначились и первые признаки охлаждения: число вакансий в службах занятости упало до минимума с 2019 года. Однако принимать это за перелом преждевременно. «Безработица в 2% — это по-прежнему рынок работника. Если где-то высвобождаются люди, их тут же подхватывают другие работодатели», — констатирует Алексеев. Острейшая фаза дефицита, вероятно, позади, но структурная нехватка людей — реальность.

Для рядового работника выводы вполне конкретны. Зарплаты продолжат расти — пусть и не так стремительно, как в 2023–2024 годах, когда номинальная прибавка достигала 20%. Минэкономразвития ожидает среднюю зарплату на уровне 110 тысяч рублей в 2026 году. Банк России целится в инфляцию 4–5% к концу года — если прогноз сбудется, покупательная способность дополнительно окрепнет.