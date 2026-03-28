Свежий опрос показал, что 2/3 жителей российских городов согласны купить жильё рядом с лесом или водоёмом на 5–20% дороже обычного. 36% назвали главной причиной чистый воздух, 28% — возможность гулять и бегать на природе, 22% рассчитывают на красивый вид из окна. И лишь 2% опрошенных предпочитают городскую среду без какой-либо зелени поблизости.

Цифры внушительные — но за ними стоит не абстрактная мода на экологичность. Это вполне конкретная усталость от загазованных улиц, бетонных дворов и тесноты, помноженная на опыт пандемии и массовой удалёнки. Люди голосуют рублём за воздух, тишину и возможность выйти из подъезда — и через 5 минут оказаться среди деревьев.

Сбежать от астмы

Москвичка Светлана в беседе с ИА Регнум рассказала, что её решение переехать из центра на окраину было продиктовано одним — здоровьем. До переезда она жила на Лесной улице у метро «Белорусская». Инфраструктура была идеальной: всё в шаговой доступности, театры, магазины, поликлиники. Не хватало только воздуха.

«Дышать там нечем. Там все люди больные. У всех астмы, у всех бронхит, нарушения обмена веществ. Это кошмар», — вспоминает она.

Когда появилась возможность перебраться в район с лесом и прудом, Светлана не раздумывала — пусть даже ценой 15 лишних минут до метро. Сейчас из её окна видно коттеджный посёлок и лесной массив.

Друзья, которые приезжают из центра, неизменно говорят одно и то же: «У тебя тут курорт». Разница ощущается моментально — в воздухе, в тишине, в общем самочувствии. Иногда даже не нужно куда-то идти: «Я просто стою, смотрю на природу, на лес — у меня уже настроение хорошее».

Интуитивное ощущение Светланы — «там все больные» — подкрепляется научной базой. Масштабный метаанализ когортных исследований, опубликованный в журнале The Lancet Planetary Health, показал: увеличение количества зелени вокруг жилья статистически значимо снижает риск смерти от всех причин. Учёные из Барселонского института глобального здоровья подсчитали, что в европейских городах до 43 тыс. преждевременных смертей ежегодно можно было бы предотвратить, если бы все жители имели доступ к зелёным зонам по нормативам ВОЗ.

Зелень фильтрует воздух, снижает уровень шума, уменьшает эффект теплового острова, а контакт с природой доказанно понижает уровень кортизола — гормона стресса. Отдельные исследования фиксируют у жителей озеленённых районов меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии. Иными словами, желание жить ближе к деревьям — вполне рациональная стратегия самосохранения.

Небезызвестно, что близость к природе — штука, которую застройщики давно научились монетизировать. «Они же понимают, что люди охотнее пойдут. Когда не на пустыре где-то, не на свалке, а там, где рядом что-то есть такое зелёное. Они дерут за всё — за лес, за природу», — рассуждает Светлана. И добавляет, что было бы странно, если бы не драли — это просто бизнес.

Огурцы на лоджии

Способна ли квартира у леса заменить загородный дом? Светлана считает, что почти полностью. У неё две большие лоджии — одна стандартная, другая торцевая, неправильной формы, но просторная. На ней она в первые пару лет устроила настоящий мини-огород: помидоры, огурцы, земляника.

Потом энтузиазм угас — частые поездки не оставляли времени для ухода за грядками. Полить-то можно попросить соседей, а вот когда на огурцах пошли пятна и нужно срочно опрыскивать — тут уже никого не отправишь. Но сам принцип, уверена Светлана, работает.

«У меня полно знакомых, которые на балконах выращивают всё: травы пряные, огурцы, помидоры, перчики», — рассказывает женщина.

Её подруга, живущая у «Полежаевской», — владелица двух дач, на которые она перестала ездить. По словам Светланы, логика подруги проста: «Вышла на балкон, всё сделала — и потом пошла на экскурсию или в театр. А с дачи каждый день не наездишься».

Особенно остро вопрос стоит для тех, у кого загородного участка нет вовсе. У кого есть тёплая зимняя дача — те не так строго относятся к зелени за окном, могут в выходные выехать и подышать. А вот без дачи, как формулирует Светлана, — «труба, будешь задыхаться всю жизнь».

15 минут, которые решают всё

Идиллия имеет оборотную сторону. Жизнь у леса — это ещё и полчища насекомых, которые летом заполняют квартиру, стоит вечером включить свет с открытым окном. Светлана признаёт, что проблема реальная. Решение — москитная сетка — звучит банально, но без неё открывать окна в тёплое время попросту невозможно.

Есть и проблемы посерьёзнее. В районе до сих пор нет поликлиники — это, по мнению Светланы, главный инфраструктурный провал. Обещанный кинотеатр так и не построили: после ковида стало ясно, что проект нерентабелен. Светлана к этому отнеслась философски — сама она ходит только в специализированные залы, где показывают снятые на плёнку спектакли мировых театров, а для этого всё равно нужно ехать в центр.

А ещё новые дома через дорогу перекрыли часть панорамы: раньше вид открывался на 3 стороны, теперь — только с одной, и то частично. Дома, к слову, — внешне симпатичные, но Светлана вспоминает историю, которая прогремела на весь район. Электромонтажник, работавший на этих объектах, предупреждал: внутри жуткие коммуникации, всё сделано кое-как. Через какое-то время сюжет попал в новости — зимой начали рваться трубы; люди, только что закончившие ремонт, столкнулись с потопами. Были суды и штрафные санкции.

Но, пожалуй, главный компромисс — время в пути. Полчаса до центра на метро Светлану не пугают. Раздражает другое: 5 минут до остановки, потом 10 минут автобусом до станции. Эти 15 дополнительных минут в каждую сторону — ежедневная плата за чистый воздух. Ближе к метро, понимает она, такой экологии не будет: «Там перекрёсток, машин немерено. Ты уже не ощущаешь, что находишься за городом».

Правда, острота этой проблемы снижается, если работать удалённо. Удалёнка, по наблюдениям Светланы, многое изменила: «Много людей стало работать дома. Если не всю неделю, то хотя бы какие-то дни. Поэтому это уже не так страшно, как раньше». Опросы это подтверждают: по результатам недавнего исследования, четверть москвичей готовы переехать в область при условии дистанционной работы, а 30% опрошенных назвали главным преимуществом пригорода обилие зелени и лучшую экологию.

Проверять лично

Профессиональный взгляд на ситуацию подтверждает житейские наблюдения. Красноярский риелтор Наталья Новикова в беседе с ИА Регнум отмечает, что запрос на жильё у леса — явление с вполне узнаваемым портретом покупателя. По её опыту, «в основном это люди, которые работают дистанционно, либо те, кто уже вышел на заслуженный отдых».

Тренд не ограничивается Москвой. Так, Новикова рассказывает, что в Красноярске несколько жилых комплексов строятся прямо в лесном массиве. Квадратный метр там стоит дороже, а сами дома, как правило, не высотные — застройщики стараются минимально вырубать деревья. По градостроительному плану лесной массив сохраняется. Хотя, оговаривается риелтор, насколько это останется лесом в будущем — вопрос открытый.

На вопрос о том, как покупателю не попасться на красивые рендеры с берёзами и прудами в рекламных буклетах, у Новиковой ответ короткий: «Нужно приехать на место и посмотреть само место стройки». Никакой буклет не заменит собственных глаз.

В этом совете — пожалуй, главный вывод для тех, кто сейчас выбирает квартиру. За запросом на природу рядом с домом стоит реальный опыт людей вроде Светланы, сбежавших от астмы и загазованности. Но между буклетом с нарисованными берёзами и настоящим лесом за окном — дистанция. И стоит всё проверить лично, прежде чем подписывать договор.