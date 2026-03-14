Когда рядовой Сергей Ярашев звонил матери перед выходом на задание, он сказал, что несколько дней не будет на связи, попросил не волноваться и пообещал вернуться. Слово сдержал — только «несколько дней» растянулись на 68 суток, а вернулся боец без обеих ступней. 11 марта Владимир Путин присвоил 21-летнему рядовому 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» звание Героя России.

О подвиге у села Гришино на красноармейском направлении президенту первым доложил глава ДНР Денис Пушилин. Масштаб того, что пережил Сергей, до сих пор трудно уложить в голове даже его близким — тем, кто все эти два с лишним месяца не находил себе места.

Штурм, дроны и открытое поле

Село Гришино граничит с Красноармейском. Город был взят в начале декабря 2024-го, но в самом Гришино до сих пор идут бои — серая зона, куда противник раз за разом забрасывает свежих мобилизованных.

Ярашев отслужил срочную в авиационной части в Саратовской области, затем подписал контракт. На СВО попал для себя внезапно, отправки на фронт не ожидал. А потом сверху спустили команду, и нескольких человек из части, в том числе и Сергея, отправили в самом конце ноября. Первое боевое задание он получил почти сразу, а 7 декабря перестал отвечать родным на сообщения.

По данным Минобороны, Ярашев в составе штурмовой группы первым ворвался на вражескую позицию, ликвидировал несколько огневых точек, позволив подразделению выполнить задачу и овладеть новым рубежом, но после столкновения оказался отрезан от своих. Причина — массированные удары FPV-дронами, затем артиллерия, следом напирала пехота. Противника удалось откинуть, однако он занял позиции со всех сторон. А позади расстилалось открытое поле, попытка пересечь которое означала верную гибель: беспилотники ВСУ контролировали каждый метр.

Это же поле, как выяснится позже, и спасло Ярашеву жизнь — украинские штурмовики тоже не могли к нему подобраться незаметно.

Оказавшись в отрыве от подразделения, Сергей не стал пережидать. Он продолжил воевать: корректировал огонь артиллерии и ударных дронов, передавал разведданные о перемещениях украинской техники. По оценке командования, эти сведения помогли ускорить продвижение российских сил на красноармейском направлении. Когда противник обнаружил его и предложил сдаться, Ярашев ответил огнём — уничтожил в стрелковом бою двух боевиков, остальных заставил отступить.

68 суток на снегу

68 дней, почти целую зиму, Ярашев провел на позициях один. Как рассказала мать бойца Татьяна Ярашева в беседе с ИА Регнум, характер у сына проявился с детства: «Он, знаете, никогда не сдавался. Это было видно и по играм во дворе, и по… скажем так, по бытовому поведению. То руку сломает, то ногу — и всё равно идёт дальше. Не жалуется, не плачет, погрустит — и продолжает: боец был по характеру всегда. Сразу была видна в нём твёрдость, такая бойкость. Наверное, это в первую очередь и помогло выжить».

Характер бойца проявился на передовой. Мать рассказывает, что сын стелил на снег сухой кустарник и ложился прямо на него — в чём был, в том и спал, накрыться было нечем: «Потом нашёл какой-то ангар, несколько дней там прятался. Но по нему начали стрелять». Провизию и боеприпасы сбрасывали дронами — но долетало не всё, часть беспилотников перехватывали.

Связь с командованием при этом не прерывалась. Ярашева снабжали и прикрывали: когда он сообщал по рации, что к нему движется группа, его буквально отсекали от штурмовиков огневым валом.

Но 68 суток на морозе не прошли бесследно: из-за холода Сергей получил тяжёлое обморожение ног. В госпитале хирурги пытались спасти ступни — надрезали у щиколотки, осматривали кости. Все они оказались отмороженными, восстановление было невозможно — оставалось лишь провести ампутацию до живой ткани.

Перед эвакуацией Ярашев заминировал все подходы к своей позиции. На минах, по данным командования, подорвалась группа противника, которую отправили его уничтожить.

В семье о происходившем узнавали постепенно. С бойцом два с лишним месяца не было связи, родные писали ему во «ВКонтакте», старший сын тёти Сергея отправлял ему сообщения — тишина. Мать не выпускала телефон из рук и вздрагивала от каждого входящего вызова. Татьяна звонила комбату — тот отвечал коротко: на задании. Больше никакой информации не было.

О том, что сын жив, Татьяна узнала 9 марта — в свой день рождения: «Мне позвонили из госпиталя, сказали, что Серёжа нашёлся и сейчас в Москве, на лечении. Я в этот момент даже заплакала от счастья — день рождения, и тут такая новость». О ранении первой сообщила невеста Сергея: нашёлся, но будет без ног. Там же, в госпитале, мать впервые узнала, что именно произошло — что сын не просто был «на задании», а в одиночку держал позицию больше двух месяцев.

Тётя бойца Ксения Советкина в беседе с ИА Регнум вспоминает тот день: «Сын пришёл ко мне на работу — мама, говорит, мне Серёжа ответил: всё нормально, всё хорошо, я живой. Все были рады, было ощущение полнейшего счастья». Потом и сам Серёжа написал Ксении: привет, как дела. «Надежда всегда умирает последней, до последнего надеялись и верили. И ведь помогло. Думаю, что вера наша оберегала Серёжу», — говорит Советкина.

О ранении Сергей поначалу не говорил — скрывал от родных. Татьяна хотела забрать его в Самару: «Я уже врача нашла, договорилась. Но оказалось, что операцию уже провели, и его нельзя перевозить — нужно восстановление на месте». Ксения вздыхает: «Конечно, мальчишка ещё совсем молодой. Безумно жаль, что так получилось». Мать скажет по-другому: «Конечно, ступни — это тяжело, но он дышит, он со мной разговаривает. Остальное переживём».

Сергей вырос в Пугачёве в обычной семье. Отец умер в 2016-м — мальчику тогда было 11. До этого именно отец вкладывал в сына всё, что касалось мужской части воспитания: домашние дела, работа руками, характер. После его смерти остались мать, бабушка и брат Рома.

Ни секций, ни спортшкол Сергей не посещал — занимался сам: турники, паркур, лазил по крышам. В школе, по признанию матери, учился не блестяще, но поведение было нормальное. «Серёжа всегда был самостоятельный. Сильный сам по себе, не дрейфил никогда перед трудностями», — говорит Татьяна. На вопрос о профессиональной предрасположенности отвечает так: «Ему бы в МЧС, в спасатели пойти — он юркий, быстрый, сообразительный. Всегда готов был кому-то на помощь прийти. Судьба распорядилась так, что он стал солдатом».

Бабушка Сергея Валентина Ярашева в беседе с ИА Регнум также сказала о том, что внук рос спортивным и активным мальчиком: «Всегда рвался вперёд и не считался с препятствиями».

Как отмечает Ксения, племянник с детства ходил заступаться за двоюродных братьев в школе, помогал бабушке, нянчился с младшими. «Серёжа всегда был номер один, всегда был героем. Девчонки мне кричали: мы его обожаем! Вот такое вспоминается» — рассказывает она. И добавляет фразу, которая, пожалуй, точнее всего описывает Сергея: «Знаете, он никогда, даже если ему будет очень плохо, виду не подаст. Всё равно будет улыбаться. Сквозь слёзы, но будет улыбаться».

«Молодой, энергичный парень, — так описывает его двоюродный брат Михаил Ярашев. — Всю сознательную жизнь без отца рос. Порядочный, ему можно довериться». Новость о награждении семья восприняла однозначно: «Это высшая награда, которая в стране существует. Тем более он, наверное, один из самых молодых награждённых за всю историю».

Вернётся на фронт

Сейчас Ярашев проходит реабилитацию в Москве. К нему прилетела невеста Камилла — она ждала его четыре года, всё это время поддерживала связь с матерью Сергея. Семья уже выбирает квартиру, после выписки планируется свадьба. На день рождения матери — то самое 9 марта — они вместе подарили ей телефон.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал обеспечить полную реабилитацию, протезирование и социальную поддержку семьи. Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что боец получит премию имени Тиграна Кеосаяна — 1 млн рублей.

По словам близких, в госпитале Сергей держится бодро. Впрочем, как говорит тётя — даже если ему будет очень плохо, виду не подаст. Первое, что его волнует, — чтобы не уволили из армии. Не награда, не протезы — а возможность остаться в строю. Возвращаться он намерен оператором БПЛА — управлять беспилотниками умеет.

Мать говорит — вернётся. Тётя говорит — если Серёжа решил, пойдёт до последнего, будет настаивать на своём. Сам он уже всё для себя решил.

«Он уже считает дни до возвращения. Говорит — мне к своим надо, к пацанам», — передаёт слова сына Татьяна Ярашева.