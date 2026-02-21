С 1 марта в России вступает в силу новый государственный стандарт на бананы — взамен прежнего, принятого ещё в 2000 году и за четверть века основательно забытого. Плоды короче 14 сантиметров на прилавки больше не попадут — по крайней мере, формально.

Иван Шилов ИА Регнум

Пока одни шутят про линейки на таможне, другие задаются вполне серьёзным вопросом: не станет ли самый дешёвый плод в стране чуть менее дешёвым?

Тем временем на другом конце планеты аудиофилы выяснили, что банан прекрасно проводит звук — не хуже профессионального медного кабеля. Похоже, у старого анекдота про бананы в ушах появилось научное обоснование.

Зелёный, длинный, с огуречным ароматом

Документ под номером ГОСТ 35 258-2025 «Бананы свежие. Технические условия» был подписан ещё в июне прошлого года, но заработает только с марта. Что нового?

Во-первых, классификация. Бананы экстра-класса должны быть не короче 20 см, первого класса — не менее 19, второго — от 14 сантиметров. Во-вторых, запрещён ввоз жёлтых плодов: только зелёные или светло-зелёные, чтобы дозревали уже на российских складах. В кисти допускается не более одного вырезанного плода, причём обязательно с остатком зелёной плодоножки. А ещё — и вот тут начинается поэзия — бананы при ввозе должны пахнуть огурцом и выделять млечный сок при разрезании.

В Росстандарте подчёркивают: ничего революционного в этом нет. «В целом стандарт направлен на повышение прозрачности требований к качеству бананов, снижение доли небезопасной или дефектной продукции и обеспечение единых правил оценки для поставщиков и торговых организаций», — объяснили в ведомстве.

Новый ГОСТ, как и подавляющее большинство российских стандартов, носит рекомендательный характер. Обязательным он становится лишь тогда, когда на него прямо ссылается закон, техрегламент или контракт. Впрочем, крупные торговые сети и без того давно закладывают подобные параметры в договоры с поставщиками — как инструмент контроля качества и юридической подстраховки.

Документ имеет международный статус и будет действовать на уровне СНГ. В нём закреплён унифицированный перечень дефектов с кодами и англоязычными обозначениями, принятыми в мировой торговле, — фактически стандарт гармонизирован с международными требованиями.

Дешевле огурца, дороже, чем вчера

Бананы в России — продукт с необычной судьбой. Тропический плод, который преодолевает на корабле тысячи километров от эквадорских плантаций до российских портов, стоит в два раза дешевле отечественного огурца, выращенного в подмосковной теплице. В феврале 2026-го килограмм бананов в рознице обходится примерно в 150–155 рублей, тогда как огурцы в ряде регионов перевалили за 300. По данным Росстата, с начала года огурцы подорожали на 50%, а бананы — всего на 3,8%.

Так подорожают ли бананы из-за нового ГОСТа?

«Сам по себе стандарт на цены не повлияет — и это принципиально важно», — уверен экономист Герман Алексеев в беседе с ИА Регнум. Те параметры, которые прописаны в документе, крупные поставщики и без того соблюдали. Бананы короче 14 см — это, как правило, нестандартная продукция, которая и раньше редко попадала в российские сети.

Другое дело — факторы, от ГОСТа не зависящие. С 1 января НДС вырос до 22%, и эти 2 процентных пункта уже заложены в розничную цену. Если начнёт дорожать топливо, потянется вверх и стоимость логистики. По оценке Алексеева, к концу года бананы могут прибавить ещё 10%, но причины будут те же, что и для любого импортного товара: курс рубля, транспортные расходы, коммунальные платежи. Осенью, напомнил эксперт, ожидается очередное повышение тарифов ЖКУ, которое потянет за собой арендные расходы складов и торговых площадей.

Дефицита тоже ждать не приходится. В 2025 году Россия импортировала более 1,4 млн тонн бананов — на 57 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Поставки из Эквадора, который обеспечивает 92–95% всего российского импорта, выросли на 11%. Россия остаётся крупнейшим покупателем эквадорских бананов в мире: на её долю приходится около 20% всего экспорта этой страны.

Любопытная деталь: мелкие бананы, которые по размеру ближе к нижней границе стандарта, нередко вкуснее крупных и стоят в рознице дороже. Как отмечают в самом Росстандарте, короткие плоды отличаются более плотной текстурой и менее выраженной сладостью — и лучше подходят для жарки и выпечки. Так что классификация по длине — не то же самое, что классификация по вкусу. Эту тонкость хорошо понимают и продавцы, и покупатели.

Между тем в Ставропольском крае строится первая в России теплица для промышленного выращивания бананов. Правда, предполагаемые объёмы — капля в океане на фоне полутора миллионов тонн импорта, но сам факт примечателен: бананы в 2025 году были официально включены в перечень сельскохозяйственной продукции России, что открывает дорогу к субсидиям и господдержке. Владимир Путин ещё в феврале прошлого года отмечал, что российские аграрии научились выращивать всё, включая бананы, — правда, добавив, что пока это дороговато.

Бананы в ушах: анекдот, который оказался правдой

Но если с размерами и ценами всё более-менее понятно, то следующая новость из мира бананов способна удивить по-настоящему. В начале года по технологическим изданиям всего мира прокатилась волна публикаций о необычном эксперименте.

Модератор аудиофорума diyAudio под ником Pano предложил участникам слепой тест. Он пропустил один и тот же аудиосигнал через четыре разных «проводника»: оригинальный CD-файл, 180 см профессионального медного кабеля, 20 см мокрой грязи и 13-сантиметровый банан. Фрагменты записали в формате без потерь и выложили для прослушивания — рок, джаз, классика, среди треков Pink Floyd и Nirvana. Задача была простая: определить на слух, что есть что.

Результат ошеломил даже самого автора. Из 43 ответов правильных оказалось 6 — меньше 14%. Статистически это ничем не отличается от случайного угадывания. Медный кабель, банан, грязь — участники не услышали разницы.

«Удивительно, насколько похожи эти файлы по звучанию. Грязь должна звучать ужасно — но она звучит не так, — признался Pano. — Все перезаписи должны быть очевидно отличимы от оригинала, но они неотличимы».

Идея эксперимента родилась после просмотра документального фильма Amigo, в котором армия США устанавливала единственный телеграфный провод на Филиппинах. Pano обратил внимание, что для замыкания цепи нужны два провода — но телеграфная система использовала землю как обратный проводник, причём на огромных расстояниях. Это натолкнуло его на вопрос: если земля способна передавать телеграфный сигнал, как поведёт себя звук, пропущенный через подобную среду? Он попробовал грязь, а потом и банан — и обнаружил, что оба материала, хотя и являются скверными проводниками, вносят в сигнал изменения, практически неразличимые для человеческого уха.

Физика за этим стоит довольно простая. И бананы, и почва содержат воду с растворёнными солями и минералами. Бананы к тому же богаты калием. Сопротивление подопытного экземпляра составило 5,1 кОм — этого хватает, чтобы зажечь маленький светодиод и, как выяснилось, пропустить аналоговый аудиосигнал без слышимых потерь. По заключению автора, банан и грязь работают в цепи как простой последовательный резистор: немного снижают уровень сигнала, но не искажают его. Степень зрелости плода на качество звука не повлияла — проверили и это.

Эксперимент моментально стал вирусным. Кто-то увидел в нём приговор индустрии премиальных аудиокабелей, стоимость которых доходит до сотен долларов за метр. На форумах появились шутки про «органический звук» и «банановый hi-fi». А главный вывод Pano — «то, что, похоже, не влияет на качество звука, — это материал проводника» — разлетелся по десяткам изданий.

Помните старый анекдот? Идёт человек, из ушей торчат бананы. Его окликают: «У вас бананы в ушах!» Он отвечает: «Извините, не слышу — у меня бананы в ушах». Так вот, эксперимент Pano доказал обратное: с бананами в ушах слышно прекрасно. Во всяком случае, не хуже, чем через профессиональный кабель.