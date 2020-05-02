Анна Борисовна Туманова

Автор

Родилась в 1983 году в Полтавской области Украинской ССР В 1984 году, практически в пеленках, родители перевезли на остров Сахалин, где и прошло детство и юность Первые пробы пера случились уже в 5 лет, в 7 лет начала публиковать свои первые рассказы и репортажи в детской областной газете «Остров сокровищ» После переезда в Ставрополь работала в газетах «Я-молодой» и «Вечерний Ставрополь» Образование: Ставропольский государственный Университет, факультет романо-германских языков. С 2006 года живет в Италии в г.Неаполь. Являлась главным редактором итало-русской газеты «Sussurriegrida», которая выпускалась в Неаполе. Является профессиональным переводчиком с итальянского языка. Пишет стихи и рассказы на итальянском языке, некоторые работы отмечены специальными премиями литературных конкурсов «SantaAnastasia» (2013 и 2015г) и «Papira» (2015г.), отдельные произведения вошли в сборники поэзии «Ifigeniasiamonoi» и прозы “Siaccendonoifuochinellanotte”