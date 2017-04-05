Санкт-Петербург, 5 апреля, 2017, 13:26 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Сенная площадь перекрыта

Италия испытала шок после новости о теракте в Санкт-Петербурге. Итальянские СМИ в подробностях цитировали русскоязычные информационные источники, избегая каких-либо резких комментариев. Красной нитью, однако, через все статьи прошла мысль о том, что теракт в Санкт-Петербурге связан с деятельностью России в Сирии, и это был знак, чтобы «ударить по родному городу царя». И Путин непременно использует теракт в своих целях, чтобы усилить диктатуру в стране.

Политические деятели и представители общественности призывают поскорее объединиться с Россией в борьбе против терроризма.

«Русские — не трусы, на самом деле они известны в мире как вполне жесткие люди, — пишет журнал L'espresso и подчеркивает, что даже такому сильному народу как русские, трудно сталкиваться с терроризмом. «Лица тех, кто проходил через дым, чтобы выйти из метро, говорили громче, чем слова». Основной причиной теракта издание называет внешнюю политику России на Ближнем Востоке. «Россия способствовала эволюции сирийского конфликта и принимает политическое участие в ливийском конфликте. Борьба с терроризмом является единственной идеей, на которую Владимир Путин может рассчитывать на международном уровне, чтобы оправдать свою внешнюю политику, с которой он вернул своей стране величие и силу. Конечно, не будет сделано ни шагу назад, даже если атака на Санкт-Петербург была первой из серии. Если и будут изменения, то только во внутренней политике, на волне террора, который поразит страну. Правительство сможет закрыть, пока временно, период очень короткой весны, в ходе которого десятки тысяч людей вышли на улицы против коррупции в вершинах власти и авторитарности политической системы в России».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Люди не расходятся

Ilfattoquotidiano предлагает не сдаваться.

«Невозможно принять тот факт, когда говорят, что террористам удалось что-то сделать. Это было бы преждевременной потерей интеллекта, этики и человеческих ценностей. Нет, конечно, больше эффекта атаки, мы привыкли к терактам», — сообщает газета и призывает найти новые методы борьбы, новые языки, чтобы бороться против инструментов вербовки со стороны террористов: использовать социальные медиа для борьбы. «Есть люди, которые хотят бороться, бороться, чтобы вернуть к жизни уже завербованных, есть люди, которые берут на себя обязательство вернуть детей, обучающихся в наиболее беспощадных террористических организациях. Если сегодня ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится в кризисе, то именно благодаря борьбе». Издание также напоминает, что тысячи кавказских боевиков отправились на Ближний Восток и теперь возвращаются домой после неудачной войны, у них есть опыт и есть деструктивные идеологии, они могут проникнуть даже в Европу. «Путин предупреждал об этом, но его, как всегда, не слышали», — подчеркивается в статье.

«Теракт в Санкт-Петербурге является настоящей пощечиной для Путина и его спецслужб», — пишет Huffingtonpost в Италии. — С одной стороны — это усиливает позиции Путина в момент максимального вызова после манифестаций против коррупции, организованных Алексеем Навальным, это позволяет Путину прибегать к суровым репрессиям, без реакций на общественное мнение, с другой стороны — теракт показывает, насколько хрупким является президент России, как и все европейские лидеры, которые в течение трех лет сталкиваются с терроризмом».

Социальные сети и областные газеты заполнили открытые письма и обращения губернаторов и советников.

«Мы выражаем нашу близость русскому народу, но с точки зрения анализа ситуации ясно одно, что теракт в метро Санкт-Петербурга является продолжением атак на Запад, — заявил губернатор области Лигурия Джованни Тоти, выступая на канале RAI-3. — Если Запад не в состоянии сотрудничать и реагировать, то он никогда не победит терроризм», — подчеркнул губернатор. «Россия и Америка сотрудничают друг с другом, также должен сотрудничать и Европейский союз. Наши города: Лондон, Париж, Брюссель, Москва, Санкт-Петербург — они все в опасности. Причины могут быть разными, но эти атаки имеют те же матрицы».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Прохожие возвращаются к метро с цветами

Серджио Берлато, советник области Венето от партии «Братья Италии», на страницах газеты Vicenzareport призывает Запад одуматься и снять санкции с России, которые только мешают плодотворному сотрудничеству. «Теракт в Санкт-Петербурге, еще один террористический исламистский акт, подтвердил, что весь западный мир (в первую очередь Европа) не может продолжать относиться настороженно к России, а иногда и изолировать ее. Экономические санкции, желательные для Брюсселя, являются результатом недальновидной политики, не хватает по-настоящему европейского видения, особенно, когда ошибочна политика в отношении ключевой нации на международной арене».

Берлато призывает страны ЕС не ограничиваться обычными словами для того, чтобы выразить соболезнования, но действовать. «Мы не можем обойтись без России, ее международного веса и решимости Путина в борьбе с терроризмом. Теперь настало время действовать как союзники, полностью укрепить отношения с Россией Путина в борьбе против тех, кто хочет уничтожить нас».