Потоки мигрантов из Африки в Италии не прекращаются, мест в существующих приемных центрах не хватает, на постройку новых нет средств. ЕС не торопится переселять мигрантов из Италии. Напряженность в итальянском обществе увеличивается, мигранты сбегают из центров, кто-то устраивается на работу, кто-то добывает себе на жизнь незаконными способами, все чаще слышны жалобы жителей о том, что «не о такой Европе» они мечтали. К этому добавим экономический кризис и отсутствие рабочих мест для коренных жителей страны. В общем, Европейский Союз переживает далеко не период расцвета, примером тому является грядущий референдум в Англии о выходе из содружества. И что же делают СМИ? Те, ко формирует общественное мнение? В дестабилизации обстановки в Европе снова готовы обвинить Россию.

cage.com Президент России Владимир Путин

Международная конференция «Русская мягкая сила: борьба за влияние в Европе, и как ЕС должен реагировать» состоялась в Риме 9 июня, спонсорами выступили Институт социальных наук и стратегических исследований «Джино Джермани» и аналитический центр Atlantic Council (Вашингтон). Обсуждали способы, с помощью которых Россия мечтает разрушить Европу изнутри.

Онлайн-газета Lindroпубликует итоги конференции. Итак, тщательный метод защиты, принятый российским государством, на международном, европейском и глобальном фронте: техника ежа, более точно называется «мягкая сила». Это то, что видит Запад, согласно которому Россия, в последние годы, принимает методику власти, далекую от военной силы, сосредоточенную на внутреннем укреплении и стратегии по дестабилизацию противника — Европейского Союза и США. «Мы говорим о технике, которая поднимает стены и барьеры, она очень схожа с техникой первой половиной прошлого века, и отнюдь не вышла из моды, она не признает «правых» и «левых», но только использование «мирной», «мягкой» силы, которая инвестирует в отношения с экстремистскими группами анти-ЕС. Такая стратегия использует силу закрытия, прочность правильных контактов, стратегическое финансы, информационные манипуляции. Техника «мягкой силы» ударяет по декадентской демократии, полиэтнической, переполненной и растерянной Европе», — заявил директор Института стратегических исследований Луиджи Джермани.

В пример приводится украинский кризис. Он, по мнению руководителя, возник из-за того, что Москва не хочет видеть Украину под западным влиянием ЕС и НАТО. Для этого Россия применяет методы гибридной войны, которые включают в себя оба инструмента: «мягкую силу» и «жесткую силу» (военная мощь). Россия считает, что ЕС и НАТО являются угрозами для национальной безопасности. Европа, прежде всего, имеет сильную привлекательность с ее «мягкой силой», несмотря на экономический кризис, и Россия опасается ее влияния. Отсюда необходимость оказывать, в свою очередь, определенное влияние на страны ЕС, для того, чтобы дестабилизировать ЕС и трансатлантическое единство. Россия использует экономический кризис и кризис мультикультурализма, чтобы дестабилизировать обстановку сплоченности ЕС и его отношения с Соединенными Штатами. Москва устанавливает очень близкие отношения, в том числе финансовые, с популистскими движениями, крайними правыми и левыми. Известно, что французский Национальный фронт Марин Ле Пен получил 40 миллионов евро от банка, контролируемого Россией. Существуют тесные отношения с партиями «За лучшую Венгрию» в Венгрии, с Партией свободы (FPO) в Австрии, «Северной Лиги» в Италии и «Движением 5 звезд». К этому добавим манипулирование информацией в отношении некоторых стран, прежде всего Германии, чтобы дискредитировать их влияние и их привлекательность на территории России. Основной посыл всегда одинаков: передать идею, что европейские правительства теряют доверие и стабильность и что им нужен лидер, который может защитить Европу, особенно христианскую перед исламской опасностью.

По словам Луиджи Джермани, российские СМИ только и делают, что говорят о Европе, как о декадентском обществе, которое не работает, у которого нет общей идентичности. Гомосексуальная Европа слишком разделена. И тогда говорят, что Путин хочет защитить Европу, по христианской традиции.

По итогам конференции пришли к выводу, что в Европе нет реальной «мягкой силы» против России. Не существует системного и стратегического ответа на этот вызов, даже если у «Европы есть весь потенциал, чтобы сделать это, все еще не существует четкого осознания такого положения дел».

Wallastreet в Италии пишет о той роли, которая Италия может сыграть в отмене санкций против России. Если дипломатические усилия Италии будут успешны, то экономические санкции против России могут быть сняты после выборов в США. Ключевая дата — с 16 по 18 июня, когда Маттео Рензи встретится с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в рамке Международного экономического форума. Тема возможного снятия санкций будет обсуждаться на заседании Европейского совета в июне. По сообщениям из источников ЕС, санкции будут продлены, несмотря на препятствование различных представителей. В дополнение к областям Италии Лигурия и Ломбардия также Бавария в Германии стала на путь сближения ЕС с Россией с целью возобновить прежние связи, скомпрометированные экономически непродуктивными санкциями. Между тем, Сенат Франции принял резолюцию, которая идет в этом же направлении.

Однако издание отмечает, что несмотря на растущие протесты в ЕС, санкции, скорее всего, продлят еще на шесть месяцев. И вряд ли они будут сняты до исхода президентских выборов в США в ноябре. В любом случае, роль Италии в исправлении этой несправедливости имеет основополагающее значение.

Il Foglioquotidianoв продолжении темы отмечает, что премьер-министр Маттео Рензи будет единственной главой европейского государства, лично присутствующей на экономическом форуме в Петербурге, и это демонстрация того, как итальянское правительство приближается к России. Обычно братские отношения с Путиным имел только Сильвио Берлускони. В статье подчеркивается, что на на этот раз Маттео Ренци решил перещеголять Берлускони. Дело в том, что премьер-министр Италии отправится в Санкт-Петербург в день закрытия избирательной кампании в Италии, за 24 часа до «предвыборного молчания». В пяти крупных городах 18 июня Италии пройдет второй тур муниципальных выборов. Ренци предпочел не следить за результатами, а отправится в Россию, где будет представлять Италию.

Italia Oggiсо ссылкой на данные российского кадрового агентства Kontakt, пишет об оттоке лучших специалистов из России. Газета отмечает, чтопрошли те времена, когда роскошные офисы в бизнес-центре Москвы были переполнены, в головах были астрономические цифры сделок, новые компании быстро развивались, а международная торговля росла. Прошли те времена, когда Россия могла привлечь топ-менеджеров условиями рынка, конкурирующего с Западом.

Теперь специалисты высшего уровня готовы покинуть страну, возглавляемую Владимиром Путиным, в поисках лучших условий.

Согласно результатам исследования, проведенного в мае агентством Kontakt, среди 467 квалифицированных российских менеджеров 42% специалистов готовы к переезду, и один из шести (16%) намерен сделать это в течение ближайших двух лет. Тремя наиболее популярными странами для профессиональной эмиграции являются США (22%), Германия (17%) и Великобритания (11%).

Но что хотят делать эти руководители при выезде из России? Около половины уверены, что легко получит работу в новой компании; в то время как 31% планируют начать свой собственный бизнес за рубежом, 20% считают, что смогут жить спокойно, сдавая в России свое имущество в аренду. Респонденты также ответили, что желание покинуть Россию диктуется поиском страны с более стабильной нормативно-правовой базой, с более высокой степенью социального обеспечения.

Italia Oggiподчеркивает, что желание российских специалистов понятно, за границей можно избежать множество препятствий, западные власти поддерживают большинство частных компаний, чего нельзя сказать о России.

EastJournalпосвятил обширный материал Белоруссии, в конце мая Александр Лукашенко посетил Италию, его приветствовал президент Серджио Маттарелла и Папа римский Франциск. EastJournal пишет, что вот уже двадцать лет Батька монополизирует политическую сцену в Минске, тащит за собой Белоруссию в непрерывный поток политических неясностей, которые в настоящее время угрожают стране, она рискует остаться в полной изоляции. Если, с одной стороны, недавнее охлаждение отношений с Путиным и неприятие политической агрессии Кремля, вызывают в сознании тему прошлого, подчиненности и отсутствие суверенитета, то, с другой стороны, Белоруссия пока не готова перейти к возможной европеизации, так как существует большое количество нарушений прав человека, вопиющее отсутствие правовых и демократических выборов, из-за которых Лукашенко и прозвали последним диктатором Европы. В статье подчеркивается, что Лукашенко еще больше запутал и без того проблематичный клубок отношений, идентифицируя Путина как «авторитетную фигуру» и провозглашая максимальную поддержку Порошенко и украинскому правительству во время последней войны в Крыму (так в тексте — прим. ИА REGNUM ).

Белоруссия играет ведущую роль на шахматной доске украинского кризиса, в феврале 2015 года Минск стал местом очень важной встречи, в которой приняли участие президент Франции, президент России, Украины и даже Канцлер Германии Ангела Меркель. Во время этой встречи на высшем уровне был выработан план о немедленном прекращении военных действий на Донбассе.

Но каковы нынешние намерения Лукашенко? Один из возможных ответов приходит не только по итогам недавнего визита в Италию, но и от отмены большинства санкций, введенных Европейским Союзом на неоднократные нарушения прав человека, теперь же Батька может свободно передвигаться, возвращается определенная свобода маневров и для белорусских предприятий. Единственная трудность, которая осталась — это торговля оружием. Это не тайна, что Белоруссия ищет новые инвестиции, учитывая промышленную отсталость страны, Лукашенко пытается очистить свой имидж за рубежом. Но все не так просто. Еще один очень важный аспект тянет Белоруссию назад — смертная казнь, о которой EastJournal пишет как о «пятне позора». Белоруссия — единственная страна в Европе, до сих применяющая эту меру наказания.