Прошедшая неделя окрасилась в цвета крови жертв теракта в Ницце, восстания в Турции, а также железнодорожной катастрофы в Италии. Фотографии мертвых тел заполнили полосы итальянских журналов и газет, только сначала это были жертвы трагедии в Апулии, потом в Ницце и, наконец, погибшие в Турции. И если по поводу двух первых событий журналисты и аналитики выражали свои возмущения и горечь, перемешанную с вопросом: «До каких пор?», то по поводу восстания в Турции писали примерно так: «Эрдоган сам виноват, доигрался».

france-metallurgie.com Je suis Charlie

Публицист Марио Калабрезе на страницах газеты Repubblica пишет о том, что у современных людей больше нет мест, где можно чувствовать себя в безопасности. Нас поразили, когда мы ослабили бдительность, когда появилась светлая и обнадеживающая мысль, что после того, как чемпионат Европы прошел спокойно, мы можем чувствовать себя в безопасности, — размышляет журналист и добавляет, что в этот исторический момент, когда жизнь каждого изменилась, трудно избежать иллюзии, уверенности, что тебя ничто не тронет. Наше восприятие уже не может быть как раньше, эта резня так глубоко затронула наш образ жизни, что оставленный психологический шрам трудно вылечить. Террористы изменили способы наших путешествий, заставляя нас разуться и снять ремни, опустошить карманы, поднять руки и пройти через металлоискатель, отказаться от бутылки с водой, зажигалки, крема и духов, выстоять терпеливо в очереди. Мы рассматриваем самолеты как места опасности, тем не менее это позволяет нам верить, что, проходя через систему контроля, мы избежим риска. Потом поезд, метро, концерт, сцена, бар, ресторан и, наконец, фестиваль на набережной. Нет мест, где мы можем с уверенностью сказать, что мы в безопасности, это «молекулярный» терроризм, то есть неорганизованный, без общей сети и стратегии, пугает нас, потому что он оставляет достаточно места для случая, судьбы, потому что он ограничивает способность защитить себя.

При этом Марио Калабрезе призывает европейцев упорно защищать свое пространство, культуру, всю европейскую цивилизацию, право на счастье, право на отдых и общение. В конце эссе обращение к правительству Италии: следует поторопиться, принять меры до того, как ситуация ухудшится в наших пригородах, нужно проверять мечети, чтобы избежать незаконности и предотвратить поход сотни тысяч мусульман на молитву в эти гаражи — современные катакомбы.

Издание Urbanpost более критично: Европа вновь поставлена на колени исламским терроризмом, хватит ли только «Je suis», чтобы противостоять этим непрерывным атакам? В статье напоминают, что 7 января 2015 года все плакали и говорили «Je suis Charlie», 13 ноября 2015 года настало время «Je suis Paris», 22 марта, 2016 года горе случилось в столице Европы, тогда все дружно стали «Je suis Bruxelles», и сегодня еще Европа обнаруживает себя на коленях, чтобы сказать: «Je suis Nice». В трагическом начале 2015 года, к сожалению, изменилось лишь существительное после фразы «Je suis» и интенсивность крика европейских граждан, — приходит к выводу автор. — Как в ужасном ритуале, несколько месяцев спустя, мы все должны объединиться, чтобы выразить боль нации или города, все больше и больше погружаясь в ужас, мы все меньше и меньше уверены в том, что сможем изменить это, мы все более и более застенчивы, мы запуганы исламским терроризмом: перед фотографиями европейских граждан и детей, используемых в качестве кеглей, мы действительно считаем, что достаточно всего лишь кричать «Je suis», чтобы противостоять этому?

В Европе, которая в буквальном смысле теряет свои части, ответ, безусловно, громкое «нет». Не будет достаточно и даже сообщений, размещаемые в Твиттере, от Обамы и Могерини, чтобы спасти нас от войны, которая ведется только одной стороной, которая, к сожалению, не наша. Вывод в статье неутешителен: остается только гадать, кто будет предметом завтрашнего «Je suis», потому что пока что Европа будет бояться даже произносить слово «война», терроризм будет продолжать играть с нашими жизнями и жизнями наших детей, мы уверены, что в очередной раз готовы увидеть трупы европейских граждан и умерших детей рядом со своими куклами?

В чем только не обвиняли Россию в последние годы, вот и Il Giornale высказал подозрения, что в военном восстании в Турции может быть и российский след. Турецкая армия защищает демократию после нескольких месяцев напряженности и кризиса. И Россия, и США не осудили действия армии. Эрдогана в статье называют исключительно

«султаном» и подчеркивают, что он натянул веревку слишком сильно, поэтому военные подняли голову, попытались провести государственный переворот, как это было сделано два раза в прошлом. Причина, как уточняет Il Giornale, не только в светских традициях турецких офицеров, вдохновленных Кемальем Ататюрком, но в серьезных внутренних и внешних проблемах исламского курса, диктуемого «султаном». Граждане устали от авторитарного курса, от неопределенного будущего, от стратегии постоянной напряженности. Атаки джихадистов и кровавая конфронтация с курдами ввергли страну в состояние, где используется сила железного кулака и законы, подавляющие свободы, чтобы контролировать ситуацию. Полицейская система послужила увеличению недовольства даже среди тех, кто в прошлом голосовал за Эрдогана. Во внешней политике стратегия «султана» по Сирии в конечном счете оказалась бумерангом. Башар Асад по-прежнему у руля, а экстремистские группировки, на которые турецкие власти закрывали глаза и позволяли им провозить оружие и волонтеров, теперь настроены против Турции. Плюс противостояние с Москвой, кульминацией стало уничтожение российского истребителя, который бомбил экстремистов в Сирии. Стоп для миллионов российских туристов, экономические санкции ухудшили и без того шаткую экономическую ситуацию, безработица возросла до 60%. Как сообщает газета, если американцы не осудили переворот, то царь Путин злорадствует по поводу возможного падения «султана». Не исключено, что в попытке военного переворота в Турции есть и след России, возможно, на этот раз, в сговоре с американцами, обеспокоенными тем путем, по которому двигалась исламистская Турция, союзник по НАТО. Кстати, в разных частях страны люди вышли на улицы, сигналили машины, кричали в рупоры так, как если бы они выиграли чемпионат мира по футболу, так турки приветствовали падение Эрдогана. Но ночью тиран уже угрожал показать свои когти и наказать виновных. Риск заключается в том, что он может затащить Турцию в вооруженное противостояние, кровопролитие или гражданскую войну.

Сайт о геополитике Formiche.net обеспокоен тем, что одиночество, в котором оказался Эродоган, до добра не доведет. Ситуация в Турции, по мнению авторов статьи, объективно сложная, но была предсказуема уже три года назад, когда президент пошел против тех, кто верил в его обещания. Кроме того, непонятное отношение к исламистскому присутствию в регионе послужило причиной того, что Эрдоган нажил себе новых врагов, самый мощный из которых — Владимир Путин, который никогда не простит уничтожение своего самолета, что рассматривается в Москве как настоящий акт войны.

Одиночество Эрдогана опасно. Турция находится на краю пропасти. Призрак Ататюрка бродит беспокойный, но никто не хочет о нем вспоминать. Новое поколение будет играть решающую игру, но никто не может сказать, как долго она продлится и какими будут результаты.

Wall Street Italia в статье под заголовком «Россия, Индия и Китай: рождение военной сверхдержавы против США» обеспокоены тем, что в мире образуется ось политической, экономической и военной гегемонии против Запада. Восточный альянс с участием трех самых мощных армий Евразии, вместе с Японией. В статье речь идет о предстоящих военных учениях Индии и России. Индия, ядерная держава и одна из немногих стран, которые не были затронуты недавним экономическим и финансовым кризисом, подписала соглашение о проведении военных учений с Россией. Они будут называться Indra 2016. Это является еще одним доказательством укрепления военного партнерства между двумя странами.

Это в то время как Китай встал на сторону русских в дипломатическом противостоянии с Соединенными Штатами и Европой, которые наказали Москву серией экономических санкций после ее предполагаемого стратегического и военного участия в гражданской войне на Украине и после присоединения Республики Крым. После США и России Китай имеет самый большой военно-воздушный флот в мире. Пугающей для Wall Street Italia является и работа нового банка БРИКС, являющегося альтернативой западным банкам. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) уже начал инвестиции в Бангладеш и Пакистан в этом году, скоро он распространит свое влияние в Латинской Америке и Африке.

Если раньше конфликт в Донбассе освещали однобоко, то теперь и подавно, редко кто вспомнит о ситуации в восточных областях Украины, если только речь не идет о санкциях и о выполнении соглашений Минска. Первые СМИ страны молчат, но не все. Например, сайт DifesaOnline, материалы которого концентрируются на вооружённых конфликтах в мире, опубликовал статью: «Украина, кто полвека назад жаловался на НАТО, теперь молчит». В частности, в статье рассказывается о дислокации украинских военных у границ с ДНР и ЛНР, несмотря на Минские соглашения. В статье напоминается, что Киев в апреле 2014 года начал военную операцию в восточных провинциях, чтобы подавить восстание русскоязычной части страны против насильственной смены власти. Военные действия затронули города, инфраструктуру и беззащитное население, убиты тысячи мирных жителей. Мало информации об этом появлялось в западных СМИ, которые представили русских как зачинщиков восстания и главных ответственных за эту войну.

В настоящее время в Донбассе существует официальное перемирие, достигнутое в результате соглашений в Минске, хотя Киев продолжает постоянно нарушать режим прекращения огня.

Гарантии, предоставляемые НАТО, по укреплению оборонительных/наступательных систем в Восточной Европе и массовые военные учения войск НАТО (в которых, между прочим, примут участие и итальянские солдаты) вдоль северо-западной границы России вдохновили украинского лидера Порошенко усилить «фронт», отправляя тяжелые транспортные средства и артиллерию к пограничной линии между сторонами, несмотря на официальные заверения. В Первомайское, одном из многих мест в Донбассе, разрушенных в ходе боевых действий, отметили передислокацию 14 артиллерийских систем, 13 танков и шести ракетных систем пусковых установок «Град». Однако об этом, как подчеркивает издание, западная пресса не пишет. Вполне вероятно предположить, что правительство Киева готовит новое наступление для восстановления территорий, находящихся под контролем сепаратистов.

Со стороны тех, кто на протяжении десятилетий выступал против политики милитаризма НАТО, лишь несколько голосов высказали протест. Действия НАТО сегодня остаются незамеченными, особенно среди тех, кто до 91-го года смотрел на Москву как на идеального партнера. Очевидно, что понятие мира принимает различное значение в зависимости от цвета флагов.