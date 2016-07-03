Если на прошлой неделе итальянским СМИ удалось смешать вместе тему выхода Великобритании из ЕС, ту пользу, которую из такого события может извлечь Россия, а также продление санкции, то на этой неделе эту же тему санкций ловко вплели в контекст отношений Турции и России, теракта в аэропорту Стамбула и приправили все это нелепостью «бесперспективных» Минских соглашений.

msktambov.ru Подписание соглашения о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ

После теракта в аэропорту «Ататюрк» заголовки газет заполнили фразы: «русские камикадзе», «камикадзе — выходцы из СССР», «двое русских и один узбек совершили теракты в Стамбуле», редко кто расписывал, что русский — это выходец из Дагестана, которого Россия уже давно объявила в международный розыск. Для западной пропаганды стало жизненно важным указать в заголовках тот факт, что русские замешаны везде. Даже на указ Путина о продлении санкций западные эксперты немного обиделись. Уж не ревнуют ли Россию к Турции?

«Оттепель с Турцией на пороге, а отношения с Европейским союзом могут и подождать: Владимир Путин не сделает первый шаг с точки зрения санкций. Так, президент России подписал указ и продлил до 31 декабря 2017-го эмбарго на пищевые продукты из Соединенных Штатов и Европейского союза», — пишет экономическое издание Il Sole 24 ore.

Как раз в среду министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро на пресс-конференции в Париже рядом с российским коллегой Сергеем Лавровым вновь подтвердил, что санкции ЕС против России следует отменить как можно скорее, при условии, что Москва сыграет положительную роль в реализации мирных соглашений Минска.

Il Sole 24 ore вовремя вспоминает, кто именно первым начал игру в санкции, и пишет, что именно потому, что на Востоке Украины не видно конкретного прогресса, в Брюсселе европейские лидеры подтвердили продление санкций против Москвы, Ангела Меркель сказала: «К сожалению, это необходимо». Однако есть надежда на то, что эта отсрочка до января 2017 года может стать последней: президент Совета ЕС Дональд Туск пообещал провести в октябре широкие дебаты по этому вопросу, — подчеркивает издание. Но тем временем произошел прорыв на турецком фронте: президент Турции Эрдоган извинился. Царь ждал этого в течение нескольких месяцев, начиная с 24 ноября, когда русский бомбардировщик был сбит в Сирии недалеко от границы с Турцией. В статье подчеркивается, что возмездие России было четким — блокирование рейсов, путешествий, запрет на импорт фруктов, овощей и мяса из Турции, введение виз и ограничений на деятельность турецких компаний в России. Путин согласился перевернуть страницу и возобновить двустороннее сотрудничество, «взаимовыгодное», начиная со снятия запрета на поездки российских туристов в Турцию. Установленный мир возобновит, безусловно, энергетические проекты, ведь до сих пор неясна судьба турецкого газопровода и атомной электростанции на 20 млрд долларов, которую русские должны строить на юге Турции. Но в дополнение к экономическим аспектам, к оттепели между Россией и Турцией, а также между Турцией и Израилем — все это может иметь важные последствия в Сирии, где Путин и Эрдоган ведут борьбу с противоположных сторон: первый на стороне Башара Асада, второй — на стороне оппозиции сирийского президента.

Il Giornale не противопоставляет отношения ЕС с Россией отношениям с Турцией, лишь подчеркивает, что это Эрдоган «спешит залатать прорехи».

Так, в статье сообщается, что после нескольких месяцев холода между Россией и Турцией, а также санкций со стороны Владимира Путина, которые имели серьезные последствия для обоих партнеров, наконец наступила оттепель. Радостная новость для турецкого туризма, но для экономики в более широком смысле, для поставок нефти и газа, которые Москва гарантирует в Турции.

Сближение наступило после письма, направленного в Москву, в котором Эрдоган выразил сожаление в связи с уничтожением российского истребителя, после — телефонный звонок в Кремль.

В этом звонке, первом с ноября прошлого года, прослеживаются важные сигналы сближения перед предстоящим саммитом G20, который пройдет в сентябре в Китае. Слова подтверждаются фактами: возобновление экономических отношений, признание необходимости «двусторонних шагов» и «укрепление» сотрудничества.

Более мягкие тона между Анкарой и Москвой не единичный случай. По мнению редакции Il Giornale, Турция в последние годы возросла из внешней политики «ноль проблем с соседями» до прямого и открытого подхода, она заняла твердую позицию в сирийском конфликте, закрыла двери Египту после последнего переворота и свержения Мурси, премьер-министра, близкого к «Братьям-мусульманам», в конце концов, Турция постоянно сталкивалась с Израилем.

Резкое изменение стратегии произошло в тот момент, когда Турция переживала «величайшее одиночество». И теперь с рукопожатием между Нетаньяху и Эрдоганом и открытием каналов с Путиным, а также с поддержкой генерала аль-Сиси в Каире все будет по-другому.

Журнал L’Espresso рассуждает о выходе Великобритании из ЕС в следующем ключе: для пропаганды Кремля есть еще один повод высмеять западную демократию и нестабильность. Путин только выигрывает по итогам британского референдума в преддверии выборов в сентябре. «Пропаганда Кремля будет легко играть на противопоставлении нестабильности и неопределенности, которую вызвал Brexit в Европе, с изображением сильной и мощной России в надежных руках лидера, который продолжает иметь одобрение 80 процентов населения», — сообщает журнал.

«Я прошу кандидатов подчеркнуть в ходе кампании важность политической и государственной стабильности, которую мы приобрели вместе за последние годы», — сказал президент России, выступая на XV съезде партии «Единая Россиия». L’Espresso подчеркивает, что в речи Владимира Путина не было ни одной прямой ссылки на Brexit, но между строк сравнение было вездесущим. «Единая Россия» на фоне раздробленной оппозиции, без выдающегося лидера, точно наберет много голосов в сентябре. У партии теперь еще больше аргументов клеймить западную демократию. В статье акцентируется внимание на том, что первым тестом на то, как изменятся отношения между Европой и Россией, будут санкции. Все будет зависеть от времени развода между Лондоном и Брюсселем. Если это займет два года, в соответствии с просьбой Кэмерона, то, возможно, больше никаких санкций не будет, если, конечно, новые катастрофы не произойдут на Украине. А катастрофа, как сообщает L’Espresso, должна быть уж очень большой, потому что международное сообщество в течение некоторого времени, кажется, забыло об украинском кризисе.

East Journal написал о возможности внести изменения в соглашения Минска, ведь конфликт в Донбассе достиг такой интенсивности, что «больше не является приемлемым ни для проживающего населения, ни для широкой западной публики». Намерение возобновить обсуждение соглашений отвечает желаниям Франции, Германии и Италии, чтобы восстановить нормальные торговые отношения с Россией, а также устранить или уменьшить существующее эмбарго, из-за которого три страны несут существенные потери.

Однако, как подчеркивает издание, это желание не соответствует какому-либо мирному прогрессу в регионе, война за последние два месяца возобновилась с новой силой, каждый день принося новые жертвы. Потому что соглашения Минска представляют собой «классический дипломатический трюк, который позволил Европе умиротворить свою вину», а России консолидировать свое продвижение вперед с помощью народного ополчения в Донбассе. Соглашения Минска, как сообщается в статье, продемонстрировали полное отсутствие понимания со стороны Европы не только всей ситуации в Донбассе, но и того, кто является собеседником по другую сторону стола переговоров. Европейские стратеги не поняли, что в никаком случае России не позволит Украине вступить в Европейский союз. Для России Украина является ее собственностью, неделимой частью, за которую она готова бороться даже с оружием (как и уже делает, с нетрадиционными методами ведения войны). Европа находится под влиянием иллюзии того, что она в состоянии управлять постепенным вхождением Украины в свою орбиту, и в то же время считает, что она может продолжать свою деятельность, как обычно, с Россией. Редкая близорукость вкупе с безрассудством, — восклицает East Journal.

Россия не желает отказываться от своего доминирующего влияния на Украину: логика Ялты отлично действует с российской точки зрения, потеря влияния в Прибалтике, а также среди бывших членов Варшавского договора переживаются как поражение.

Журнал возмущен тем, что о «захвате Крыма» не упоминается даже в самых робких европейских переговорах, как будто Европа уже признала стратегическую неизбежность «русского завоевания». Также сообщается, что в провинциях Донецка и Луганска происходит консолидация военно-мафиозной номенклатуры, которая постепенно захватывает экономику и недвижимость с согласия Москвы (передавая даже целые производственные комплексы России). Экономика живет с российской валютой, и целые поезда, груженные банкнотами из России, позволяют государственным служащим выжить. С этой точки зрения, как подчеркивает редакция, возвращение Донецкой и Луганской областей под контроль Украины кажется нереальным.

East Journal идет еще дальше и обвиняет Россию в том, что она рекламирует общие ценности с народом Донбасса. «Со своей стороны, российские власти, в дополнение к интенсивной медиаманипуляции общественным мнением, успешно рекламируют объединяющие ценности, такие как: общие традиции, религия, Великая Отечественная война, миф о Советском Союзе, миф о мужественности, а также традиционные опасения по поводу окружения со стороны Запада, коррумпированного и декадентского».

Эти ценности, по мнению редакции, уже давно архаичны и непонятны для европейцев, но вполне живы в России и способствуют укреплению нынешней власти. В конце статьи приводится следующий вывод: вера в Минские соглашения со стороны ЕС является лицемерием, прикрывающим другие интересы: на самом деле, лидеры ЕС решают, что же они могут предпринять, чтобы продолжить свой бизнес с Россией и удовлетворить Владимира Путина.