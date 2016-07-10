Итальянские СМИ писали, что саммит НАТО в Варшаве станет одним из самых важных за последние годы, как для общей оценки ситуации в Средиземноморье, так и для отношений с Россией. Что касается России, то Италия занимает более ясное положение, чем другие страны, что нашло свое подтверждение в официальном коммюнике, выпущенном по итогам Высшего совета обороны под председательством президента республики Серджио Маттарелла 30 июня. В частности, в коммюнике говорится: «В рамках сдерживающих мер, которые Совет готовится принять, при понимании озабоченности некоторых союзников, приходим к убеждению в том, что еще предстоит сделать все возможное, чтобы поддерживать отношения сотрудничества с Россией — незаменимым партнером для урегулирования кризиса в бассейне Средиземного моря и на Ближнем Востоке». Такую же позицию повторила и министр обороны Роберта Пинотти в интервью Corriere della Sera 6 июня: «Италия настояла на том, чтобы не было упущено соглашение между Россией и НАТО, чтобы сохранить открытый диалог, мы будем обязательно развивать его». В тот же день министр иностранных дел Италии Джентилони после встречи с канадским коллегой высказался об украинском вопросе: «Мы разделяем подход о том, что оборона северо-восточной границы НАТО должна соответствовать политике диалога с Россией. Наша линия всегда была такой же, и мы счастливы, что теперь многие разделяют ее в рамках НАТО. С Россией твердость и диалог должны идти рука об руку».

НАТО

Однако СМИ ставят под вопрос тему открытого диалога НАТО и России, и пишут о возрастающей напряженности между Россией и Северным альянсом. Так, издание о геополитике Formiche.net подчеркивает тот факт, что Россия не случайно обеспокоена передислокацией украинских частей, обученных инструкторами НАТО, на границе с Донбассом. Из бундестага от Ангелы Меркель слышны обвинения в том, что Россия своей позицией и действиями в украинском конфликте утратила доверие, нарушив принцип нерушимости границ. На 13 июля было назначено заседание Совета Россия — НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что среди различных обсуждаемых вопросов будет обсуждаться вопрос безопасности в Афганистане, который вновь стал актуальным после объявления президентом США Бараком Обамой о том, что 8400 солдат останутся в Афганистане даже в 2017. «Интересно посмотреть на итальянскую реакцию, ведь мы держали военных в Афганистане на протяжении 2016 года именно по просьбе Обамы», — комментирует издание.

По мнению Corriere della Sera саммит НАТО в Варшаве стал испытанием на прочность, так как интересы стран-участников альянса стали расходиться, начиная с выбора показать «свою силу» Москве с размещением четырех батальонов на восточной границе. Саммит в Варшаве является решающим испытанием на согласованность и единство Североатлантического союза, так как он, как никогда-либо, сталкивается с многочисленными проблемами и призван принять потенциально спорные решения, чтобы подтвердить свое политическое и военное доверие. Как замечает газета, растущая напряженность на восточной стороне, новая агрессивность России делают неустойчивой восточную границу, угроза же глобального терроризма и миграционное давление происходят на южной границе. Плюс серьезные последствия для безопасности с объявленным выходом Соединенного Королевства из ЕС могут оказать влияние на устройство НАТО. Самым важным решением на саммите в Варшаве стало развертывание четырех многонациональных батальонов по 1000 солдат каждый в странах Прибалтики и Польше, как «ощутимая гарантия для защиты этих союзников от любой возможной агрессии со стороны России». При этом в статье подчеркивается, что уже принятое всеми решение, однако, повышает уровень сдержанности в некоторых странах, в том числе Германии и Италии, обеспокоенных тем, не посылают ли они чрезмерно враждебный сигнал в Москву. Таким образом, эти страны решили совместить необходимую твердость с поддержанием необходимого диалога с Кремлем перед лицом общих вызовов, таких как терроризм и региональные кризисы, где имеет важное значение российский вклад. Сигнал о том, что итальянская и немецкая обеспокоенность все же дала свои результаты, заключается в объявлении: после саммита в Варшаве 13 июля будет созвано заседание Совета Россия-НАТО.

EastJournal подошел к теме саммита НАТО с другой стороны и провел тщательный анализ отношений Турции и НАТО. В статье под заголовком «НАТО и Турция, брак по расчету, не по любви» упоминается, что после того, как в 1991 году ушла советская угроза, альянс претерпел глубокие изменения. В период с 1999 по 2004 год он расширился на восток. Вмешательство стран НАТО в Ливии в 2011 году, аннексия Крыма в 2014 году послужили причинами для смены декораций. Издание подчеркивает, что, на самом деле, сегодняшние угрозы — это снова Россия, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Так что не случайно, что 8 и 9 июля очередной саммит 28 стран НАТО снова прошел на «восточной границе», в Варшаве. Неспокойность проявляется одновременно на двух фронтах: Прибалтика, Норвегия и Польша смотрят с тревогой на восток, в то время как страны Средиземноморья (Италия, Франция, Испания) озираются на юг. А Турция предстает как некая геополитическая ось на этих двух фронтах. Стратегическое положение в Европе и на Ближнем Востоке, контроль за Босфором, важный хаб для поставки нефти и газа Европу, а также вооруженных сил, историческая вражда с Россией (так в тексте — прим. ИА REGNUM) и, наконец, 64 года членства в альянсе сделали Турцию анти-русским оплотом и одним из столпов НАТО.

Кроме того, продолжает EastJournal, в Крыму снова российский флот, режим Асада выживает с его готовностью предоставить военные базы Тартус и Латакию, так Анкара чувствует себя в окружении и отчаянно нуждается в Атлантическом альянсе. Другими словами, будучи в состоянии играть как антироссийскую игру, так и на Среднем Востоке, сегодня Турция является важнейшим союзником альянса. На сегодняшний день связь с НАТО не была затронута ни ростом авторитарного националистического-исламистского Эрдогана с его сомнительными отношениями с исламистскими движениями в Сирии, ни тем фактом, что курдские движения считаются в США террористами в Турции и союзниками в Сирии. Эта неоднозначность обусловлена тем фактом, что вступление Турции в НАТО было сделано по практическим соображениям в рамках обороны, а не вступлением в брак ради западных ценностей. Не случайно, что этот второй уровень интеграции, воплощенный в процессе вступления в ЕС, уже давно не двигается. Вопреки тому, что можно было бы подумать, чтобы стать членом НАТО, не требуется приверженности западным ценностям, но также и не означает, что тебя пустят в «европейский клуб». Как НАТО и Турции нуждаются друг в друге, так маршруты ЕС и Анкары расходятся в разные стороны.

International business times в Италии, а также la Repubblica и Rai News рассказали о законе «Яровой». По мнению итальянских СМИ, новый закон в рамках «борьбы с терроризмом» является очень противоречивым, так как он повышает возможности для правительства наблюдать за гражданами, заставляя операторов хранить данные в течение трех лет и предоставлять их по требованию сотрудников службы безопасности. А это означит, что закон даст правительству «полномочия осуществлять беспорядочные массовые аресты и преследовать всю оппозицию». Операторы связи в России, включая поставщиков услуг Интернет, телефонии и обмена сообщениями, будут вынуждены хранить и предоставлять по запросу текстовые сообщения, разговоры, изображения и видео российским спецслужбам. Компании обязаны хранить все данные в течение шести месяцев, метаданные в течение трех лет. Телекоммуникационные компании утверждают, что хранение ряда данных и метаданных в таком объеме повлечет за собой значительное увеличение стоимости услуг, нужно будет строить новые центры хранения. Кремль уже пытался успокоить телекоммуникационные компании, утверждая, что дополнительные меры будут приняты в целях снижения эксплуатационных расходов. Закон также увеличивает штрафы за подстрекательство к экстремизму в Интернете, за оправдание экстремизма грозит штраф в размере более 15 000 долларов, или от пяти до семи лет лишения свободы. Закон также увеличил число преступлений, за совершение которых могут привлекаться лица в возрасте от 14 до 17 лет.

На прошедшей неделе произошло еще одно важное событие, совет области Тоскана принял резолюцию об отмене санкций против России. Это четвертая область Италии, после Венето, Лигурии и Ломбардии, принявшая подобную резолюцию. Однако, в основных СМИ Италии эта новость не получила практически никакого освещения. Локальные издания и интернет-газеты рассказывали о произошедшем, а также члены партий «Лига Севера» и «Движение 5 звезд» распространяли информацию в социальных сетях.

На сайте opinione-pubblica.com даже вышла статья с совершенно искренними удивлениями о том, какой большой резонанс такие новости получают в российских СМИ. Так, в статье сообщается, что 5 июля Региональный Совет Ломбардии одобрил резолюцию, призывающую правительство отменить санкции против России и признать Крым в составе России, отвергая политику Европейского Союза по данному вопросу. Это событие привлекло позитивный отклик со стороны российской прессы, тем более, что за подобные решения уже проголосовали Венето и Лигурия. В связи с этим российские СМИ показали хорошее понимание политической ситуации в Италии, учитывая, что некоторые из них постоянно следят за итальянскими инициативами по признанию Крыма в составе России и за отмену санкций. В статье подчеркивается, что Россия тщательно следит за длительными политическими процессами в регионах северной Италии, на страницах российских газет появляются довольно часто имена представителей партии «Лига Севера», высказывания которых совпадают идеологически со стилем российских СМИ.

«После того, как результаты голосования областного совета Ломбардии были объявлены, российские СМИ начали прогнозировать исход голосования в Тоскане», — пишет Opinione pubblica. И далее, проводит целый анализ российской прессы: многочисленные публикации ведущих российских изданий показывают, что Россия приобретает все большую популярность в партиях «Лига Севера» и «Движение 5 звезд». Другой вывод из статей российской прессы — Рим принимает рациональную и сбалансированную позицию по вопросу санкций, выступает против негибкой позиции Брюсселя. Российские СМИ сообщили о том, что официальная позиция правительства в Риме по вопросу санкций значительно смягчились. Премьер-министр Италии Маттео Ренци, который принял участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, заявил, что Рим против автоматического продления санкций и настаивает на начале политических дебатов по этому вопросу. Российские источники также сообщают, что, несмотря на то, что Рензи не доходит до уровня «Лиги Севера» и «Движения 5 звезд» чтобы противостоять антирусской политике в Брюсселе, его позиция является разумным основанием для переговоров.

Еще одно интернет-издание, исследующее вопросы геополитики — Lindro сообщает, что несмотря на голосования в различных областях Италии, санкции вряд ли отменят, так как из-за НАТО отношения ЕС и России станут все более напряженными.

Территория, или, по крайней мере, некоторые области страны, те, которые тянут на себе основной объем итальянского экспорта, вынесли свое мнение о политике санкций на уровень местных парламентов, которые превратили его в политические действия. Парламенты Венето, Ломбардии и Лигурии говорят о преодолении санкций. Своеобразным бульдозером выступила область Венето, 18 мая областной совет принял резолюцию, в которой просил национальное правительство принять меры для снятия санкций. 29 июня голосование в Лигурии, в резолюции «немедленно прекратить бесполезные санкции в отношении России». 5 июля — очередь Ломбардии. Затем и Тосканы. Ориентиром этой внешнеполитической активности территорий с точки зрения санкций являются партии «Лига Севера» и «Движение 5 звезд», которые в парламенте уже неоднократно поднимали этот вопрос. Издание приводит слова Гульемо Пикки, ответственного за международные отношения «Лиги Севера» о том, что «санкции, исторически, никогда не служили никакой цели; сдерживающий эффект, которого так хотят некоторые страны ЕС, не только не происходит, но, что еще хуже, имеет противоположный эффект, они ухудшают отношения между государствами». Роль Италии — стать мостом между Востоком и Западом, как это было в 2004 году. По словам Пикки, очень серьезно то, что допустил премьер Ренци: поехал в Санкт-Петербург и пообещал отменить санкции, подписал контракты на более чем один миллиард евро, а затем, спустя два дня, послал своего министра иностранных дел на заседание Совета министров иностранных дел ЕС, чтобы проголосовать в пользу продления санкций еще на шесть месяцев. Lindro утверждает, что позиция России по отношению к ЕС станет жестче очень скоро, а политика санкций только усугубит напряженность, после саммита НАТО это станет ощутимым. Европейский союз следует сумасшедшей стратегии США — подвинуть НАТО к границам России. После официального приглашения для Черногории, альянс будет работать на принятие Грузии и Украины. И продолжит милитаризацию Восточной Европы. Все это рассматривается Россией как экзистенциальная угроза, как уже неоднократно говорил президент Путин. «Если эта эскалация со стороны НАТО продолжится, последствия будут непредсказуемы», — предупреждает издание.