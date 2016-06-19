Рим, 19 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Неделя выдалась богатой на события, так или иначе связанные с Россией. Итальянские СМИ начали с обсуждения зверств российских футбольных болельщиков, в красках описали кто кого бил и каким способом, разгорелся настоящий дипломатический конфликт, а закончили сухим обсуждением итогов Международного экономического форума в Петербурге. Да, вот, подписали контракты, ну, а что толку, санкции ведь продлили. В глазах европейцев Россия пытается вернуться на передний план международной экономической арены.

akcenty.info Футбольные фанаты в Марселе

Международный форум в Петербурге — Русский Давос, как его называют аналитики и комментаторы, принял около десяти тысяч участников и многих глав государств и правительств, включая президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, премьер-министра Италии Маттео Ренци, менеджеров крупных корпораций. Однако, случайно ли, именно во время форума пришла новость из ЕС — еще один год экономических санкций против России? Санкции продлили до 23 июня 2017 года. Итальянские предприниматели рассмотрели это совпадение как попытку их запугать. Тогда как обычные граждане, в комментариях к печальной новости, сетовали на то, что Италия в который раз не может постоять за свои интересы, что ее голос ничего не значит в Европе, и что ЕС продолжает политику санкций в ущерб собственными интересам лишь бы угодить США. На этой неделе многие СМИ обсудили возможность создания единой европейской армии, мотивируя свой голос «за» тем, что так можно будет самим управлять своей армией, и не идти на поводу у НАТО.

Экономическое издание Il Sole 24 похвалило Россию за организацию форума в Петербурге, отмечая, что атмосфера, которая царила на форуме, напоминала большой праздник, все по-русски: огромный супер организованный и оснащенный конференц-зал, блестящий пол и усиленная охрана. Праздновали надежду, начало сближения между Россией и Европой. «Эту связь еще можно восстановить», — заявил Жан-Клод Юнкер во время своего выступления на форуме, это его первая поездка в Россию в качестве президента Европейской комиссии. И это первое посещение после двух лет заморозки отношений и санкций. Как сообщает издание, идея Владимира Путина — наладить отношения с Европой, оставить украинский кризис позади и возобновить совместную работу. Начиная с одного из самых сильных секторов — энергетического. Однако, Il Sole 24 подчеркивает, что ощущение перемен, царившее на форуме, переплеталось с большой осторожностью у 500 иностранных компаний, приглашенных в Петербург из 60 стран мира. Иностранные компании старались сильно не выделяться, так как в рамках десятков дискуссий и подписей соглашений форум все же напоминал «всероссийское событие». Еще и потому, что стенды российских регионов включали и павильон Крыма, поэтому, было трудно забыть о том, что украинский кризис далек от разрешения. Никто не ожидает уступок от Путина и, следовательно, никто не сомневался в том, что европейские санкции в отношении России будет продлены еще на шесть месяцев. Но так как замораживание отношений с Москвой означает для европейских стран миллиарды долларов убытков, поворотный момент, однако, ожидается позже, к концу года. «Конфликт на Украине подверг отношения между Россией и ЕС большому испытанию, — заявил Юнкер на форуме, и добавил, что, несмотря на санкции и слишком медленный прогресс мирного процесса на Украине, имеет смысл искать точки соприкосновения.

Геополитический журнал Linkiesta как раз упрекает своих коллег журналистов в том, что за новостями о местных выборах, операции на сердце Берлускони и чемпионате Европы по футболу, забыли о гораздо более важным вещах, например, о референдуме по Brexit, который пройдет 23 июня в Великобритании. Жители решат выходить ли их стране из Евросоюза.

В своем интервью Der Spiegel в июне министр финансов Германии Вольфганг Шойбле был краток: если Британия хочет выйти, пусть забудет об общем европейском рынке. Тактическая позиция Шойбле разумно открывает карты по отношению к менее вероятному сценарию. Что же будет делать Берлин, если Великобритания останется, остаётся в тайне. Председатель Европейского совета, поляк Дональд Туск, говорит, что, чтобы предотвратить распад Европы, ЕС должен уменьшить давление на страны, возвратить (в хорошем смысле) немного суверенитета национальным государствам. И именно Польша — кандидат номер один, чтобы предложить населению референдум, подобный британскому, таким образом, она будет иметь необходимый простор для маневра, чтобы узаконить себя в качестве стратегической силы с геополитической точки зрения. Прежде всего, в американо-британском и антирусском ключе.

На противоположном углу, на самом деле, есть Германия, которая готовит план (будет представлен сразу после голосования в Великобритании) по созданию общей системы обороны. Другими словами, чтобы дать жизнь первой европейской армии.

8 марта 2015 года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью немецкому еженедельнику, что Европа должна иметь «свою армию» с целью «дать понять России, что ЕС серьезно относится к поддержке своих европейских ценностей». 28 декабря того же года министр финансов Германии Вольфганг Шойбле вновь заявил о том, что «нашей конечной целью должна быть армия Европейского Союза», потому что «ресурсы, которые мы тратим на наши двадцать восемь национальных армий, можно было бы использовать гораздо лучше, если бы мы их объединили». Террористическая угроза и появление мигрантов, которые создают чрезвычайную ситуацию на границах, могут быть вескими аргументами, чтобы убедить общественность в необходимости объединить свои силы, лучше защитить себя от угроз. Тем более, в то время, когда НАТО (читай: США) призывает своих европейских союзников к увеличению военных расходов в антироссийском ключе.

Однако, не все уверены в успехе так называемой общей армии ЕС. Независимое интернет-издание Caratteriliberi.eu предупреждает: ни о какой армии и речи быть не может, ведь у государств ЕС приоритеты по обороне сильно отличаются. В начале июля пройдет саммит НАТО в Варшаве, где Европа столкнется с большой дилеммой: мы хотим создать единую оборонную силу для контроля и защиты общей границы, или оставить в течение длительного времени нашу защиту в руках НАТО?

Общая политика в области обороны предполагает, что страны Европы считают, что у них есть общие интересы и общие опасности. В то время как Польша и Прибалтика, учитывая их географическое положение и их историю, хотят, чтобы они, в первую очередь, обязательно были защищены от возможного нападения со стороны России, средиземноморские страны хотят, чтобы в первую очередь была налажена патрульная служба и оборона в море, в то время как Германия, расположенная внутри континента, без границ, непосредственно подверженных опасности, предпочитает поддерживать хорошие отношения с Россией, с Турцией и со всеми африканскими странами, а не строить оборону против них.

В статье отмечается, что решения, принятые НАТО для защиты Европы, могут быть политически мотивированы со стороны США, как это уже случалось в прошлом, сохраняя «лицо» для отдельных стран: Прибалтика и страны Восточной Европы могли бы разместить войска НАТО без претензии на политическую ответственность, Германия может отказать в размещении войск вдоль границы с Россией. Италия могла бы обратиться за помощью к НАТО в вопросу по Ливии. Рассказывает издание и об ответных действиях России: в то же время Россия укрепляет оборону на границе с Европой, где разместит не три бригады, как в 2014 году, но три батальона с танками и тяжелой артиллерией. Россия опасается развертывания ракетных систем НАТО около своей границы. Ракеты однако, будут развернуты не против России, а против возможных нападений со стороны Ирана, но Россия по-прежнему не хочет никаких ракет НАТО в своих окрестностях. Страх России понятен. И Правительство России уже предупредило, что оно будет использовать ядерное оружие не только в качестве реакции на ядерное нападение, но и в случае вторжения на ее территорию.

И, наконец, о грозных футбольных болельщиках из России.

La Repubblica описывала драки болельщиков, начиная с фразы:"и снова русские в «поле». Газета рассказывала, как русские организовывали взрывы после матча между Россией и Словакией, как российские ультрас жгли машины. Полиции пришлось вмешаться, используя слезоточивый газ. Тридцать шесть человек были арестованы, 16 были госпитализированы. Против полиции были брошены бутылки с зажигательной смесью. Еще до этих последних инцидентов правительство России приняло четкую позицию против арестов российских ультрас. Сам министр иностранных дел Сергей Лавров погрозил пальцем, называя «абсолютно неприемлемым» арест 43 российских болельщиков во Франции. La Repubblica подчеркивает, что Кремль на стороне хулиганов и не случайно, ведь Александр Шпрыгин, лидер «Всероссийского объединения болельщиков», высланный из Франции наряду с другими его 19 соотечественниками из-за соображений безопасности, является близким другом самого Путина (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM). В интернете есть фотографии, на которых Путин и Шпрыгин вместе присутствовали на похоронах одного из болельщиков в 2010 году. Александр, как сообщает издание, известен своими твердыми позициями, близкими к ультраправым, в интернете полно спорных фотографий Шпрыгина, отдающего нацистское приветствие, с автоматом Калашникова в руках.

Интернет-издание In20righe, публикующее дайджест наиболее популярных новостей с собственными комментариями, постаралось больше всех в описании российских болельщиков. В статье говорится, что Россия продолжает демонстрировать не лучшие результаты, в то время как ее болельщики продолжают «сеять террор на улицах Марселя» (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM). Столкновения происходят всегда с английскими фанатами, что говорит о том, что русские — националисты. Русские хорошо владеют техникой боя, это что-то вроде новой ожесточенной академии футбола, связанной с насилием и правыми националистами. Русские ультрас хотят доказать, что они правители, демонстрируют свое превосходство. Потом обсуждают все в сети и грозят местью, как будто речь идет о терроризме. Десятки фотографий, чтобы отметить свое превосходство со своими трофеями — флагами Англии, украденными во время беспорядков. Многие из этих флагов также запятнаны кровью, в менталитете россиян — это символ победы. Издание отмечает, что перед англичанами, несомненно, у русских есть начальное преимущество, они не пьют, чтобы быть готовым к бою. Они нападают быстро и внезапно, чтобы удивить своих соперников. А англичане, полные пива, часто падают еще до столкновения с соперниками.