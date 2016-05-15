Отгремели парады и салюты 9 мая, прошел стройными рядами «Бессмертный полк» и по городам Италии. Обсуждения новой российской техники и вооружения постепенно сошли на нет, близится июнь, когда комиссия ЕС должна принять решение о продлении или отмене санкций против России. Все чаще итальянские издания обращаются к теме Украины, к будущему ее экономики, осознавая, что санкции против России Украине никак не помогли и не помогут.

ustinka.kz Арсений Яценюк и Пётр Порошенко

East Journal пишет, что формирование нового правительства Украины, во главе которого стал Владимир Гройсман, положило конец институциональному кризису, который длился в течение нескольких месяцев на Украине, и это единственная положительная новость. Поскольку новое правительство стоит в четкой преемственности с правительством Яценюка, и ему также придётся иметь дело с растущим недовольством населения. От правительственной перестановки выиграл только президент Петр Порошенко, поскольку Гройсман, по сути, является одним из его людей. В статье подчеркивается, что эта победа Порошенко не будет длиться долго. Большие обещания, сделанные в течение долгих месяцев протестов два года назад, показали, что интересы народа игнорируются, и долгожданный ветер перемен обернулся полным штилем. Новый политический класс, который заменил «семью» бывшего президента Виктора Януковича, оказался не в силах или, что еще хуже, не захотел радикально трансформировать старые шаблоны, которыми руководствовался украинский правящий класс со времен независимости страны. При смене актеров старые правила игры остались неизменными, состав правительства определяют отношения между политикой и крупным бизнесом. Влияние олигархических группировок власти на политический процесс остается большим, новый правящий класс продолжает сидеть на двух стульях, с одной стороны есть, интересы «друзей», с другой — собственный бизнес. Еще большее беспокойство вызывает неспособность нового правительства предложить значительные реформы в экономических и политических вопросах. Обширные переговоры между двумя основными партиями («Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») по разделу министерств окончательно похоронили перспективы формирования правительства во главе с так называемыми «реформаторами», которым в последние два года дорогу блокируют непрерывные «заговоры и сплетни дворца». East Journal напоминает, что старое правительство должно было также решать важные вопросы и проблемы, такие как потеря территориальной целостности, гибридная война в Донбассе и битва санкций с Россией. Однако столь же верно, что Порошенко получил большой кредит со стороны международного сообщества именно «благодаря» вышеперечисленным трудностям. Вывод из статьи неутешителен: сегодня судьба Украины — плавать во внутренней политической нестабильности, гражданское общество все более и более разочаровано, поддержка со стороны Запада остается размытой и неопределенной.

С подавляющим большинством голосов — 546 за, 28 против и 77 воздержавшихся — в четверг, 12 мая, Европейский парламент попросил Комиссию ЕС отклонить просьбу Китая по уменьшению таможенных пошлин, возложенных на его экспорт. По мнению европейских парламентариев, Китай до сих пор не достиг существенного прогресса на пути к созданию рыночной экономики, потому что в китайской экономике все еще «присутствует значительное вмешательство государства в решения фирм по вопросам ценообразования, затрат и ресурсов».

Решение Европарламента, естественно, не очень хорошо принял Пекин, чья экономическая система «в стадии рассмотрения» уже в течение пятнадцати лет со стороны Всемирной торговой организации (ВТО), которая к следующему декабрю должна решить, впустить ли Китай в систему мирового рынка, регулируемого ВТО.

Обозреватель Альфредо Мантичи на сайте политических новостей lookoutnews обвинил Европу в геополитической слепоте. Автор напоминает, что резолюция Европарламента озвучена совсем некстати в такой сложный момент на международной сцене, когда Соединенные Штаты «вовлечены в конфронтацию с Россией, которая напоминает тон холодной войны». Это сравнение отдалило США и Европу от России в контексте растущей напряженности, которая достигла своего пика в 2014 году, когда аннексия Крыма Кремлем и кризис в отношениях между Россией и Украиной привел к запуску тяжелых экономических санкции против Москвы и довел уровень отношений Востока и Запада почти до восьмидесятых годов, когда президент США Рональд Рейган назвал Россию «империей зла». Между тем Россия и Китай укрепляют взаимные экономические отношения и военное сотрудничество. Мантичи восклицает, что готов поспорить, что движение против Китая, начатое в Страсбурге, будет и далее толкать китайцев на еще большее укрепление отношений с Москвой. В мае Россия и Китай проведут свои первые совместные военные учения, в ходе которых будет проверена способность воздушных сил двух стран реагировать скоординированным образом на «любые ракетные обстрелы». Эта инициатива является русско-китайским ответом на намерение США разместить в Южной Корее комплекс антиракетной обороны THAAD. Сближение между Россией и Китаем протягивается до ледяных вод Арктики, между двумя странами было достигнуто соглашение о разведке и добыче нефти и газа в Баренцевом и Печорском морях. Было также принято решение о совместном строительстве газопровода в 4000 километров от Сибири до китайской границы, оценочная стоимость 21 млрд долларов. Этот «холодный душ», который Страсбург приготовил для экономики Пекина, по мнению автора статьи, можно рассматривать как еще один ошибочный шаг со стороны старой Европы, «политически корректной» на уровне политики по вопросам этики, но ошибочной с точки зрения геополитики.

Askanews посвятило обширный материал Алексею Кудрину, называя его «золотым мальчиком» и «тузом», которого Владимир Путин использует для изменения российской экономической политики. Алексей Кудрин, бывший министр финансов и бывший заместитель премьер-министра, был на скамейке запасных в течение длительного времени, после того, как случился неприятный спор с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Но теперь требуется смена курса, — утверждает информагентство. — Экономика России сводит концы с концами уже несколько лет, местные и международные СМИ говорят о том, что Кудрин может занять кресло премьер-министра. Пока Кудрин получил две новые должности. Он стал председателем Совета фонда «Центр стратегических разработок» и стал зампредседателя экономического совета при президенте РФ. Как сообщается в статье, Кудрин начинает готовить программу, которая может быть реализована в течение нового президентского срока Владимира Путина, в 2018 году. Целью реформ Кудрина является рост 4% в среднем в течение последующих 20 лет. Бывший министр финансов принимает активное участие в публичных дебатах и неоднократно говорил о том, что и как реформировать, прежде чем Путин дал ему задание: сокращение бюджета, повышение пенсионного возраста, децентрализация, реформа государственного управления, судебной системы, здравоохранения, образования, либерализация рынка труда, дерегулирование экономики, производительности и конкуренции. «Что он будет делать на практике, однако, остается неясным», — комментирует Askanews. Путин несколько раз хвалил Кудрина даже прилюдно, во время прямой линии с народом, ведь бывший министр финансов воспринимается многими русскими и даже на Западе как один из самых здоровых и реалистичных экономических умов в стране. На протяжении многих лет ходят слухи о неизбежном возвращении Кудрина на пост премьер-министра в команду Путина.

О допинговом скандале со ссылкой на материалы «Нью-Йорк Таймс» итальянские СМИ отреагировали примерно так: «Мы все это знали, но боялись сказать. Ежу понятно, что Россия в Сочи выступала чересчур блестяще».

Главная газета страны о спорте Gazzetta dello sport сравнила историю с подменой анализов с фильмом про Джеймса Бонда. «Один скандал приводит к другому. Обвинения в «Нью-Йорк Таймс», кажется, списаны из фильма про Джеймса Бонда. Детали показаний Родченкова являются пугающими».

Ключевая фигура — Григорий Родченков, директор московской лаборатории, которая уже была в центре скандала после документального фильма немецкой телекомпании ARD. Родченков, уволенный с работы (лаборатория была закрыта по решению Всемирного антидопингового агентства), открыл секреты о том, как подменялись допинг-тесты. На практике Родченков вместе с некоторыми должностными лицами российской разведки заменял образцы мочи некоторых российских спортсменов. «Подумать только, лаборатория в Сочи выглядела как технически непреступная крепость. Но почему Родченков заговорил именно сейчас?» — задает вопрос газета. И дает ответ: после того как двух его коллег нашли мертвыми при странных обстоятельствах бывший директор лаборатории покинул страну и сейчас живет в Лос-Анджелесе.

Il Post в статье «Россия обхитрила всех в Сочи» сравнивает результаты России в последних двух зимних Олимпиадах. В Сочи Россия заняла первое место в общем зачете по медалям: 33 медали, в том числе 13 золотых. Ранее на зимних Олимпийских играх сборная России заняла лишь одиннадцатое место, завоевав в общей сложности 15 медалей. Родченков говорит, что треть из 33 медалей была получена благодаря допингу. Даже многие из тех, кто не занял призовые места, использовали допинг: женская хоккейная команда, например, которая заняла шестое место. Сто образцов анализов были подменены в Сочи. Ни один русский спортсмен тогда не «попался», и ни одна медаль не была отозвана. Il Post возмущается: если Россия хотела опровергнуть слова Родченкова, то почему на пресс-конференцию министр спорта России Виталий Мутко позвал только журналистов ТАСС, российского государственного информационного агентства? Мутко прокомментировал очередной скандал о допинге как попытку дискредитировать российский спорт до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

И «главная новость» недели, о которой написали ведущие издания страны. Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa опубликовали на сайтах фотографию Владимира Путина с товарищеского хоккейного матча, точнее момент падения президента. «Даже один из самых влиятельных людей в мире может упасть», — комментировали издания. Владимир Путин принял участие в матче российской любительской хоккейной лиги в Сочи и в конечном итоге упал. «Президент России часто идеализируется в интернете и изображается как супергерой, но и он поскользнулся на льду». Однако, газеты отдали должное физической подготовке президента России и отметили его технику владения клюшкой.