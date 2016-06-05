31 июля Еврокомиссия в очередной раз должна собраться и решить: продлевать или нет санкции в отношении России. Итальянские СМИ все чаще начинают жаловаться на санкции, а областные газеты ведут подсчет сколько каждая область потеряла в экспорте с Россией из-за санкций и эмбарго. Большие надежды итальянские предприниматели возлагают на Санкт-Петербургский международный экономический форум. Премьер-министр Италии Маттео Ренци примет участие в круглом столе с представителями ведущих итальянских и российских компаний. Запланирована встреча Ренци и с Владимиром Путиным. В рамках форума будет проходить выставка «Италия в России», полностью специализированной павильон послужит витриной для продукции лучших компаний страны. Надежды надеждами, но пока ничего конкретного, — вздыхают итальянцы и кивают на Китай, в объятия которого «ЕС толкнуло Россию».

СМИ Италии

Интернет-издание Lantidiplomatico пишет, чторезультат влияния западных санкций против Москвы налицо. И не потому, что экономика России переживает не лучший момент (что, скорее, зависит от цены на нефть), а потому, что экономическая стратегия будущего, выбранная Кремлем, начинает приносить свои плоды: более открытая позиция к новым восточным рынкам, полным капиталов и ликвидности, способных вдохнуть новую жизнь в экономическую систему, которая в прошлом году потеряла несколько очков. Короче говоря, русско-китайское будущее только началось и является очень перспективным.

В 2020 году Россия и Китай планируют увеличить объем торговли до 200 миллиардов долларов. Об этом в ходе международной русско-китайской конференции объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который наметил общий путь, по которому обе страны намерены пойти в ближайшие годы ,

Надежда Кремля, как подчеркивается в анализе, состоит в вовлечении Китая в более тесное сотрудничество между банковскими учреждениями двух стран, таких как Банк Азии для инвестиций в инфраструктуру, Банк нового развития БРИКС и Евразийский банк развития.

Будущее сотрудничество, кроме экономической стороны, также предусматривает разделение позиций по таким чувствительным вопросам, как шпионаж, санкции и вмешательства извне. По словам Лаврова, координацию в контексте внешней политики не следует понимать, как нечто направленное против третьих стран, такое сотрудничество является неотъемлемой частью в отношениях между Москвой и Пекином. «Наш подход к глобальным и региональным проблемам часто одинаков или очень похож. Россия и Китай выступают против международного диктата, шпионажа, давления односторонних санкций, применение двойных стандартов и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Информагентство Askanews со ссылкой на данные Национального института Италии по коммерции в Москве (ICE) сообщает о том, что в первом квартале 2016 года рухнул российский торговый обмен с ведущими экономиками мира, период спада по сравнению с соответствующим периодом в 2015 году коснулся всех, кроме Франции. Она, загадочным образом, имеет положительный торговый баланс с Россией: +5,7%, 1,43 млрд евро товаров, экспортируемых в Россию и 1,04 млрд евро российского экспорта. Это странно не только в свете более общей тенденции и в свете режима санкций, но в основном потому, что Москва в первом квартале текущего года существенно сократила экспорт электроэнергии в мире и в Европейский Союз: соответственно — 42% и — 47%, по данным Росстата, обработанных

Не только для Италии объем торговли с Россией снизился на 51% (итальянская сторона потеряла 16%, Россия — 61%). Для Германии экспорт с Россией снизился на 23%, для Нидерландов на 36,7%, для Японии на — 38%, для Турции на 46%.

При этом торговый баланс Российской Федерации остается положительным: общий объем импорта составил 32,4 млрд евро, а экспорт составляет 55,5 миллиардов.

На сайте свободных журналистов italiani.netпоявилась обширная статья Роберто Савио «Выгодно Европе толкать Путина в объятия Китая?», в которой журналист обвиняет западные средства массовой информации в том, что они умышленно не говорят об опасном увеличении напряженности в отношениях между Европой и Россией. Речь идет о размещении в Румынии систем противоракетной обороны, которые по мнению Соединенных Штатов, помогают защитить всех от «мятежников», таких, как Иран.

Но Россия, особенно после достигнутого соглашения с Ираном по контролю над его ядерной промышленностью, убеждена в том, что система направлена против ее военной мощи. Соединенные Штаты объявили, что другая система ПРО будет размещена Польше в 2018 году, цель — перейти от «безопасности» восточных союзников НАТО к «сдерживанию» Кремля. Это означает, что будет еще больше войск и оружия, военные учения, а также постоянное наличие войск США и НАТО в таких странах, как Польша и Прибалтика.

В июне более 12 000 американских солдат встретятся с европейскими союзниками в Польше для военных учений под названием «Анаконда», крупнейшая инициатива такого рода в Европе за последнее время с участием 25 000 военнослужащих из 24 стран НАТО и их союзников.

Роберто Савио напоминает, что Владимир Путин начал свой президентский срок, продолжая линию Бориса Ельцина: в полной мере сотрудничать с Соединенными Штатами. Можем допустить, — размышляет журналист, — что Путин может страдать паранойей и использует противостояние, чтобы получить поддержку населения, но было бы разумно посмотреть на некоторые вещи с точки зрения и российской стороны. Тот факт, что обязательство НАТО не расширятся на восток не сдерживается, всегда сидел занозой в русском сознании. Когда Рональд Рейган встретился с Горбачевым в Рейкьявике в 1986 году, Путину был около 30 лет, и СССР простирался от реки Эльбы до Берингова пролива и Северного Ледовитого океана, вплоть до Афганистана (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), и это была сверхдержава, присутствующая в Африке, Карибском бассейне и центральной Америке, с важными союзниками в Азии.

Когда Путину было 40 лет, его страна была раздроблена на 15 государств. И когда он пришел к власти в 1999 году, СССР потерял треть своей территории и половину ее населения. А НАТО продолжило свою устойчивую тенденцию к окружению России.

Кроме того, после того, как он смог убедить Киев вступить в экономический союз, возглавляемый Москвой, Путин стал свидетелем свержения пророссийского правительства Украины с военным переворотом при поддержке Соединенных Штатов. И окружение продолжилось с приглашением присоединиться к военному союзу даже таких незначительных стран, как Черногория, с тремя тысячами солдат.

По мнению Савио, Путин сделал вывод — Россия рассматривалась в Вашингтоне как обычная региональная власть, допуск к участию в G-7 и в других западных объединений не приближало Россию к Западу, не превращало Россию в крупного игрока, поэтому Путин выбрал путь конфронтации, и только тогда его восприняли всерьез.

«Путин воткнул нож в бок Запада, повторно разделяя Украину на две части, заставляя Запад потратить миллиарды долларов, чтобы поддержать глубоко коррумпированное правительство в Киеве, и он использовал свою способность крутить нож так, как ему вздумается», — подводит итоги журналист.

В это же время развилась очередная тенденция, в очередной раз проигнорированная западными средствами массовой информации. С 2014 года Россия расширяет свои связи с Китаем. Страны подписали, в частности, сделку на 25 млрд долларов, чтобы поощрять китайские кредиты российским компаниям. Москва подписала контракт на 400 млрд долларов на поставку 38 млрд кубометров газа в год в Китай с 2018 года до 2030 год. На самом деле новым и важным является то, что двое договорились укреплять военное сотрудничество.

В конце статьи автор задает риторический вопрос: не было бы лучше сделать выбор в пользу европейской инициативы один раз вместо того, чтобы следовать приоритетам США? Не пора ли искать соглашения с Россией и остановить политику «устрашения»?

Но не все выступают за отмену санкций в отношении России и не всех волнует ее сближение с Китаем. Так, онлайн журнал о геополитике Eastonline, выпускающее ежеквартально и печатную версию издания с лучшими материалами, твердо уверено, что санкции — единственное верное оружие в борьбе с Россией.

В статье подчеркивается, что скоро Европа должна будет решить, следует ли продлить срок действия санкций в отношении России из-за войны на Украине, поэтому российские маневры и действия некоторых европейских стран, чтобы не допустить распространения санкций, становятся все более открытыми. «Пророссийский» фронт среди членов ЕС представляется более сплоченным и решительным, даже среди стран менее доброжелательных по отношению к Москве аргумент начинает приобретать характер «изношенности». Германия, например, не входит в список европейских стран, враждебных по отношению к Путину, но она, безусловно, среди тех, которые до сих пор поддерживали строгую и последовательную позицию. Но несколько дней назад министр иностранных дел Штайнмайер высказался в пользу постепенного сокращение режима санкций в отношении России «если Москва выполнит свои обязательства по мирным соглашениям». Позиция Германии кажется такой же, как за последние два года, но на самом деле скрывает некое смягчение. «Нашей целью является не продление санкции, но разрешение конфликта», — добавил Штайнмайер. По мнению редакции Eastonline именно в этой очевидной последовательности кроется минская ловушка. Соглашения Минска — это алиби. Связать санкции только с протоколом о мире — это лучший подарок Европы Путину за его проступки на Украине. Тот десяток пунктов, согласованных больше, чем год назад — болото, в которое Украина оказалась втянута из-за своей слабой позиции как в военном, так и в международном плане. Использовать их в качестве параметра означает не принимать во внимание все те аспекты агрессии российских военных на Украине, которые не охвачены протоколом. Такие, как использование военных под прикрытием, секретная поставка оружия сепаратистам, заключение под стражу граждан Украины в Крыму и на Донбассе, не говоря уже о дестабилизации всего региона.