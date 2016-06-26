Тема выхода Великобритании из Европы в итальянской прессе оказалась тесно связана с темой отношений России и ЕС. Итальянское общество также разделилось пополам. Те, кто выступал за Brexit, считают Великобританию одним из главных вдохновителей санкций против России, а также представителем интересов США в Европе, теперь появляется надежда, что санкции больше не продлят, поскольку Прибалтика и Польша не имеют такой весомый голос, какой имели англичане. Те же, кто был против Brexit, считают, что в постепенном развале Европы, который, как они говорят, непременно теперь произойдет, виноват именно Путин, так как именно он кормит евроскептиков и делает все, чтобы Европа была раздроблена и разобщена.

Иван Шилов ИА REGNUM Распад ЕС

Газета Ilfattoquotidiano рисует картину будущего апокалипсиса. Издание пишет, что на сегодняшний день единственная уверенность — это неопределенность. Brexit является пунктом прибытия, а не отправки. Европа, которую себе представляли ее отцы-основатели, умерла на рассвете 24 июня 2016 года, когда результаты британского референдума стали официальными. Биржа рушится. Канцелярии кипят. Правительства ошеломлены. НАТО в стадии предупреждения. А Кремль празднует. Объясняется радость Кремля вот так: над всем царит ограниченный национализм, с популистскими партиями и евроскептиками, которых кормит Путин. Эффект домино, о котором там много говорят в народной прессе, уже в действии. Это борьба за власть, а не помощь тем, кто власти не имеет. Европейские лидеры стараются не драматизировать ситуацию и ускорить процедуру развода с Лондоном, есть очень точная фраза, которая циркулирует между столицами Европейского Союза: англичане пусть не надеются, что смогут продолжать использовать возможности внутреннего рынка без участия в бюджете ЕС. Уходить — значит уходить. Короче говоря, никто не будет собирать осколки разбитой вазы. На самом деле, после Brexit может случиться Grexit. Что будет происходить? Марин Ле Пен, не теряя времени, уже вызывает к Frexit. Маттео Сальвини, лидер партии «Лига Севера» сравнивает Европу с «тонущим кораблем», который необходимо покинуть, пока не поздно.

В статье отмечается, что «эффект домино» приведет к Европе Кусочков. Европе Великой Иллюзии. Настанет Евросоюз стран Прибалтики. Панславянский Дунай. Но вы уже знаете, что произошло двадцать лет назад на Балканах, — напоминает Ilfattoquotidiano, — там убивали без пощады во имя идентичности и религиозных подразделений, во имя раздела территорий и местных властей. Но экономики этих стран, которые освободились с автоматами Калашникова и минометами, с этническими чистками и ростом расизма и ксенофобии, задыхаются. Без ЕС, они пошли бы к собакам. Украина будет оставлена на произвол судьбы. Скандинавия, всегда настороженно относившаяся к южной Европе, так и останется в своем северном убежище. Даже гражданская Голландия находится в тисках все более тревожного ксенофобского экстремизма. Алиби нестабильности может спровоцировать опасные разногласия, и привести к настоящей изоляции стран made in Britain. Вернутся годы напряженности на границах, как этого бы хотели господа, которые производят оружие и боеприпасы. Каталония и Страна Басков захотят эмансипацию от Мадрида. Шотландия и Северная Ирландия уже говорят о том, что с Лондона достаточно, они хотят остаться ЕС. И Брюссель? Не просто в опасности, там будет Джихад. Самая насущная проблема: немецкая гегемония. То, что французы не принимают. Италия страдает. Греция осуждает. Испания является неудобной. Польша никому не доверяет. Не забывая при этом о стенах из колючей проволоки, которые выстроили Австрия, Венгрия, Словакия. Пушки на границе, чтобы отогнать орды мигрантов. Будущее пугает. Отправим своих детей бороться, чтобы защитить наши интересы, извините, интересы истинных кукловодов этого великого переворота. Ах, как же там веселятся в Москве. Европа — раздроблена, слаба, разделена, она легко приручается: просто нужно платить тем, кто выступает за независимость. Следующая цель — евро, защита и безопасность. Санкции в отношении России и проблема с мигрантами — это горючее, которое вывело ракету евроскептицизма на орбиту

Джампаоло Росси, журналист и обозреватель газеты Il Giornale, высказался на тему выхода Великобритании из ЕС совсем в другом ключе. По его мнению, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европарламента Мартин Шульц и председатель Евросовета Дональд Туск — голодные хищники, которые разрушили мечту Европы, превращая ее в «идеологию глупой и функциональной ростовщической финансовой элиты». «Трезвые технократы и серые дворецкие, они обслуживают невидимую силу, которая управляет нами в Брюсселе и Франкфурте: Европа умирает не по вине британских граждан, которые выбрали свою судьбу, но потому, что выбор, чтобы выйти из этой Европы, был принят из-за политиков, технократов, банкиров и просвещенных интеллектуалов, которые навязали нам самую большую ложь: мечта о континенте, которым правит незаконная олигархия», — возмущается журналист.

«Они наложили на нас рабство долга как нового условия, при котором родится наше будущее; явный обмен «гостеприимства» перед миграционной драмой, построенной вокруг стола в закрытых помещениях, где по заданному расписанию исполняют новый глобалистский заказ. Именно они трансформируют Европу в Еврабию, с безответственностью тех, кто готов стереть религии, традиции, историю во имя функционального глобализма экономической и финансовой системы».

В статье автор приходит к выводу, что легче доминировать над людьми без идентичности (и, следовательно, без чувства собственного достоинства), народами, которые не помнят о своем прошлом (и, следовательно, не имеют будущего); потому что выгоднее иметь континент, раздираемый социальными конфликтами, религиозными войнами, мультикультурными провалами, чтобы они могли выступать в качестве гарантов порядка, безопасности, мира и поставить всех на правильный путь; потому что система домена всегда принимает форму через смесь манипуляций с реальностью. Росси обвиняет своих коллег, которые пишут о якобы конце света, «следующем великом потопе, который сотрет жизнь в Европе». Они перестроят этот тазик, как они называют ЕС, в ковчеге Ноя, и будут говорить нам, что если мы не будем оставаться на борту этого дрейфующего судна истории, мы все умрем.

Они уже начали говорить нам, что теперь вернутся войны в Европу; что пруссаки собираются вторгнуться во Францию и, возможно, Италия попытается еще раз одержать победу над Албанией и Грецией. Именно мировая олигархия, которая на самом деле и правит миром, по мнению Росси, — состоит из полных дураков, которые не помнят, что в течение последних 30 лет войны в Европе и мире развязали именно они с их поддельными Арабскими веснами и цветными революциями.

Интернет-газета Geopoliticalcenter выражает надежду, что после выхода Великобритании ЕС смягчит свою позицию в отношении России. Великобритания была знаменосцем, наряду с Прибалтикой и Польшей, она принимала жесткую позицию (как и США) против России, такой напористой и готовой использовать военные инструменты для поддержки ее жизненных стратегических целей. Америка Обамы использовала Великобританию, чтобы голос Белого дома прозвучал в рамках Европейского совета, высшего органа власти. И именно блокировка со стороны Прибалтики, Польши и Великобритании привела к установлению экономических санкций против Российской Федерации, санкции повлекли лишь незначительные повреждения для основных стран-инициаторов, но серьезный ущерб для Германии и Италии, которые экспортирует в Россию технологии, предметы роскоши, автомобили и продукты питания.

Выход Великобритании из ЕС оставляет одну Польшу и Прибалтику на линии защиты схемы текущих санкции против России. Тем не менее, политический, дипломатический и экономический вес Эстонии, Латвии, Литвы и Польши не сравним с английским. Этот факт будет предвестником, по мнению редакции, двух событий. Во-первых, те, кто всегда поддерживал нецелесообразность санкций в отношении России, поднимет свой голос снова, как дома, так и на европейском уровне. Как и евроскептики, так и те, кто желает поставить на первое место национальные интересы в избирательной кампании. Конкретный пример: потери Италии из-за Brexit оцениваются в 1,7 млрд евро на 2017 год, в то время как потери из-за санкции против России равняются около 9 млрд евро.

Вторым событием будет то, что Соединенные Штаты будут искать нового привилегированного союзника в рамках Европейского союза, союзника, который может представлять интересы Вашингтона в Европейском Совете с авторитетом и дипломатическим влиянием.

Вполне возможно, что Италия Маттео Ренци может взять на себя роль, которую имела сегодняшняя Великобритания, в качестве главного союзника США в Европейском Союзе, но Америка, скорее всего, предпочтет качестве союзника Германию Ангелы Меркель, Италию считали и до сих пор считают союзником «нижнего уровня».

В статье также напоминается, что Кремль негативно прокомментировал решение Великобритании выйти из ЕС, но ясно, что для Путина и для Россия выход из ЕС одного из наиболее решительных противников открывает новые возможности для сближения с технологическими и экономическими ресурсами Германии; ресурсы и технологии Германии вместе с сырьем России в состоянии сформировать новую геополитическую организацию, способную конкурировать на глобальном уровне с любой нацией в мире.

После новости о том, что санкции против России продлят еще на шесть месяцев, общественность Италии отреагировала очень негативно, назвав речь Ренци на Экономическом форуме в Петербурге — сотрясанием воздуха. Политики же, в том числе министр иностранных дел и представитель Италии в Евросоюзе., попытались оправдаться в прессе. Уже в понедельник, в кулуарах Совета по иностранным делам в Люксембурге, глава итальянской дипломатии Паоло Джентилони заявил, что нельзя продлевать санкции без политической оценки состояния выполнения договоренностей, что такая оценка нужна прежде всего тем, кто должен соблюдать соглашения Минска, чтобы показать, что санкции «это не бюрократическая практика, но инструмент давления, сопровождаемый политическими соображениями». Министр иностранных дел добавил, что выбор Италии не должен быть рассмотрен так, будто Италия ставит себя отдельно от совместных решений ЕС, этого она никогда не делала».

По сообщениям из дипломатических источников, как пишет газета Il SecolodiItalia, посол Италии в Евросоюзе Маурицио Массари попросил о том, чтобы официальное утверждение санкций имело место в Совете министров по итогам саммита, который состоится в конце месяца. В своем выступлении Массари заявил, что Италия поддерживает предложение о продлении санкций во имя «согласованности, так как убеждена, что вопросе о санкциях единство ЕС является важным наследием, которое должно быть защищено».

Il Giornale расценил продление санкций против России как удар ниже пояса. Европа в очередной раз повернулась спиной к Владимиру Путину. Двадцать восемь стран Европейского Союза приняли решение продлить на шесть месяцев санкции против России. Политическое соглашение, достигнутое в Брюсселе, — это еще один удар ниже пояса по Москве, но этот удар обернется против самой Европы.

Издание пишет, что решение Брюсселя — разрушительное, принято по инерции, чтобы соответствовать линии принципа. Речь идет о «техническом» продлении. Италия, по сути, попросила формализовать решение о продлении санкций после политической дискуссии в Совете ЕС, заседание которого должно состояться, как на уровне глав государств, так и правительств ЕС, в конце этого месяца. Это согласуется с позицией правительства Италии, которое считает, что тему санкций против России необходимо обсуждать на самом высоком политическом уровне (на уровне министров или глав государств и правительств), а не на уровне своих представителей в Брюсселе.