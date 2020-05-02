Мой дед, отец моего отца, Туманов Николай Константинович, умер, когда мне было 7 лет. Я знала, что он воевал и что был ранен в ногу, ходил с осколком в ноге. Но на мои вопросы рассказать про войну он только отшучивался: «Мы наступали, а немцы хвост дудкой и убежали».

Из личного архива Анны Тумановой Туманов Николай справа в первом ряду

Уже после смерти бабушки, перебирая документы в их опустевшей квартире, мы нашли военный дневник деда и его старый альбом с военными фотографиями. Тогда же, перебирая коробочку с наградами, я нашла его медаль «За отвагу».

Благодаря сайту «Подвиг народа» и тому, что многие военные документы оказались рассекречены, а также записям самого деда, мне удалось восстановить историю его подвига.

В 1942 году в возрасте 19 лет Николай был призван в ряды Красной Армии в родном городе Омске. Служил в звании гвардии красноармейца в 30 гвардейском воздушно-десантном стрелковом полку Десятой гвардейской воздушно-десантной стрелковой Криворожской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Дивизия воевала на Северо-Западном фронте.

Из личного архива Анны Тумановой

13 мая 1943 года Коля и совершил свой подвиг, за который был награжден медалью «За отвагу». В архивных документах о награждении написано, что «во время огневого налета 13.05.1943 на высоту 45,6 в районе деревни Козлово Старорусского района Ленинградской области на оборону противника, умело управлял огнем, подавил 2 огневых точки и уничтожил взвод пехоты противника».

18 августа 1943 года он сам пишет в дневнике: «После 4-х часовой артподготовки пошли в наступление. Потерял много своих товарищей. В бою были до 24 августа и продвинулись только на 4 километра. Фрицы яростно сопротивлялись».

«25 августа погрузили в вагоны и поехали в Москву, как говорили, на отдых, а оказалось под Харьков. Северо-Западный фронт будет в памяти. Условия. Переживания. Нехватка».

»Шли от Харькова до Днепра пешком. Был писарем в роте. На Днепре встретились с фрицем. Пришлось форсировать Днепр под огоньком».

Из личного архива Анны Тумановой

4 октября 1943 года под Днепром мой дед был ранен в ногу. «Попал в санчасть. Откуда эвакуации не было. Фрицы сильно бомбили деревню. Пришлось выйти на шоссе и остановить машину. Вечером приехали к Днепру, где так же никто не обращал внимания на раненых. С трудом переправились на противоположный берег. Сначала везли на конях, потом из колхоза на волах. В трех МСБ нас не принимали. Был скандал. В четвертом приняли».

Из личного архива Анны Тумановой

Вернется на фронт Туманов Николай в феврале 1944 года и будет зачислен разведчиком во Вторую дивизию 466 Корсуновского Краснознаменного ордена Кутузова Миномётного полка.

После Курской битвы дивизия освобождала города Левобережной Украины, форсировала Днепр, вела боевые действия в Карпатах, на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.

Из личного архива Анны Тумановой Туманов Николай в центре

Запись в дневнике в феврале 1945 года: «Остановились возле города Секешфехервар (Венгрия). Фрицы нажимали. Пошли в разведку в хутор в 2,5 от города. Ночью фриц попер, и мы остались в окружении. Город сдали. Выбирались целую ночь. Обошли город кругом. Рассвет нас застал, и мы попрятались в кукурузе. Мороз. Курить и кушать не было. Сидели до 2 часов дня, пока не выяснили обстановку. Старшина Боскончин А. Н. пополз на окраину города и встретил своих солдат. Тогда мы вышли из укрытия и перебежали в хату. Нашего полка не было. Ничего не нашли поесть. Шли полночи и решили заночевать в сарае. Утром снова двинулись в путь и нашли своих около д. Патки. Сильно бомбили мессершмитты».

Апрель 1945. «С боями дошли до окраины Вены. Сильный бой у завода с 8 трубами, на стадионе, форсировали канал. Бои за переправу через Дунай. 13 апреля Вену полностью очистили».

Из личного архива Анны Тумановой

»7 мая 1945 года пошли в наступление. Вышли к Дунаю в д. Газбак. На 8 мая ночью переехали в деревнюN возле города Мельк. 9 мая со старшиной ездили в Мельк на велосипедах и в замке в садочке выпили в честь праздника Победы. Здесь закончился наш боевой путь по разгрому немецкой армии. 9 мая везде затихли орудийные выстрелы. Великая Отечественная война закончилась нашей Победой».