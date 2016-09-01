Рим, 1 сентября, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Паоло Месса, итальянский журналист и издатель, в статье «Большое пари Путина» пишет, что рост авторитета на международной сцене Владимира Путина — это не результат стратегического видения, это происходит всего лишь из-за необходимости.

Иван Шилов ИА REGNUM

В статье Россия, учитывая ее экономические и финансовые условия, представляется слабой, нищей страной, в которой царят «большие неравенства между богатыми олигархами — друзьями президента и всеми остальными». Для того, чтобы держать вместе хрупкое общество, как сообщает автор, необходимо взывать через националистические обращения к величию нации, что бывший директор ФСБ (КГБ) и делает с блестящей способностью. Паоло Месса отвечает, что речь идет не о «качествах» Путина и его правления. «Вопрос касается всех нас и касается возвращения Варшавского договора, на этот раз под названием Евразия». По словам автора, Россия лишь умеет вклиниваться туда, где у других стран явные проблемы, а также ловко пользуется слабостью других. «Желание общаться на одном уровне с США и Китаем толкнуло Кремль в особо проницательную дипломатическую игру, Москве удалось вклиниться туда, где у американцев были проблемы, Россия использовала в своих целях полное отсутствие Европы в некоторых вопросах, Европы, неспособной защитить свои национальные интересы». Партнеры России — Сирия, Турция, Ливия, Египет и Израиль являются лишь ориентирами общего узора, который пытается сочетать хитрые и нередко противоречивые слабости. Это экспромт союзов или случайных снисхождений и примирений. Было достаточно отвлечь внимание от проекта, далеко не мирного, об аннексии части Украины. Здесь Путин действительно сыграл успешно, но ему также пришлось иметь дело с более решительными препятствиями, чем он ожидал.

Как сообщает автор, несмотря на то, что Россия занята сразу на нескольких фронтах, что проблемы в экономике страны продолжаются (цена на энергетические ресурсы уже не помогает), Россия готова платить своим новым международным друзьям за дружбу, пэтому она взяла большие экономические обязательства (в основном военные заказы, но не только). Для Кремля на данный момент проблема номер один — завоевать как можно больше очков, чтобы начать переговоры с новым обитателем Белого дома с более сильной позиции. В конце своих размышлений журналист приходит к выводу, что тот факт, что Европа не существует как Союз, помогает Путину, но и вводит его в заблуждение, ведь на самом деле Москва до сих пор заплатила больше, чем она получила (выиграла). Выгодно ли для России постоянно играть на полях чужих конфликтов, даже гибридных? «Неоимпериализм Путина гораздо более хрупок, чем это может показаться на первый взгляд», — подытоживает издание.