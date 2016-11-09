



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В Италии после победы Трампа царит разочарование, которое хорошо скрывают политики, тщательно маскируют журналисты и обозреватели в обширных статьях, и совсем не скрывают граждане в социальных сетях и блогах. О руке Кремля пока еще никто не написал, но еще, как говорится, не вечер. Оппозиция вроде партий «Движение 5 звезд», «Лига Севера» и «Вперед, Италия» уверены, что теперь те, кто высмеивал Трампа, те же самые насмешники, будут прыгать на подножку танка американского победителя. Кто-то сравнил победу Трампа с победой Берлускони, поскольку последний также пришел в политику из мира бизнеса.

Лучано Фонтана, директор издания Corriere della Sera отметил, что динамика и результат выборов в США похожи на Брексит. Мир проснулся и понял, что все будет по-другому.

Обозреватель этого же издания Беппе Севернини написал, что только Путин сегодня ночью радовался в Кремле. По мнению журналиста, Трамп может быть сто раз милым, но он не компетентен. Бизнесмен Дональд Трамп никогда не занимал выборной должности. Он не представил достойную выборную программу. Половина его утверждений оказалась ложной или неточной. По международным вопросам он показал некомпетентность, сравнимую только с высокомерием. Поэтому он нравится противникам Америки. «Должно быть, это была незабываемая ночь в Кремле. Владимир Путин нашел свою вторую половинку. Куда будут вести мир, мы увидим, — пишет Севернини. — Длинная, неприятная кампания закончилась с избранием нового президента. Это трудно, но мы должны принять его». Corriere della Sera также пишет, что жизнь каждого итальянца отмечена не только национальными событиями, но далекими, казалось бы, событиями: конец СССР, появление интернета, 11 сентября, финансовый кризис и первый афроамериканский президент, возвращение терроризма. Все меняется, и история бежит: в США гораздо быстрее, чем в других местах

«Восставший народ стучится в наши двери», — восклицает La Stampa.

Маурицио Молинари на страницах La Stampa назвал победу Трампа победой «восставшего народа».

«Восставший народ покоряет Америку и избирает Дональда Трампа, сотрясая мир. Всего за 11 месяцев белый средний класс, который страдает от экономического кризиса и социального неравенства, нашел магната Нью-Йорка, который сначала завладел Республиканской партией, а теперь разгромил демократов Хиллари Клинтон, Вашингтон унижен, повержены все прогнозы, вся планета удивлена (…) Миллионы обедневших семей, без всякой надежды на процветание и счастье, решили изгнать из Вашингтона династии, которые управляли ими в течение последних 30 лет: Бушей и Клинтонов».

Победа Трампа, как считает Молинари, подтверждает жизнеспособность американской демократии, способной все время видоизменяться, но за пределы США просачивается климат неопределенностей, связанный с непредсказуемостью победителя. А пока Трамп решает, что он хочет сделать, весь остальной мир должен переварить то, что произошло сегодня ночью.

Итальянские власти лаконично отвечают, что дружба с США продолжится, отчего ей меняться?

«Кто бы мог подумать, что Трамп победит? Тем не менее, это так, и мы уважаем этот выбор, мы будем сотрудничать с новым президентом США, и будем работать над отношениями между США и ЕС, — заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци. — В это время мир приветствует победу Трампа. От имени Италии я поздравляю его и желаю ему хорошей работы, я убежден, что наша дружба останется сильной и твердой». Маттео Ренци подчеркнул, что победа Трампа является отправной точкой для всего международного сообщества, даже за вычетом определенного недоверия к избирательной кампании. «Это новый политический факт, который наряду с другими показывает, что мы находимся в новом сезоне».

«Италия будет продолжать дружбу и сотрудничество с США, эти вещи не меняются, как и не меняется наше несогласие с протекционизмом и политикой закрытия», — заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони, выступая по радио «Radio Anche’io» и комментируя победу Дональда Трампа.

Самым эмоциональным комментарием поделился лидер партии «Движение 5 звезд» Беппе Грилло. «Это безумие. Это взрыв эпохи. Это апокалипсис информации, телевизоров, больших газет, представителей интеллигенции, журналистов. Трамп одержал сумасшедшую победу. Он просто послал всех подальше», — так Беппе Грилло прокомментировал победу республиканца в своем блоге. «Это доказательство того, что эти миллионы демагогов не народ, они журналисты, интеллектуалы, который зацепились за мир, но такой мир больше не существует».