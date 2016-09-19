Рим, 19 сентября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Итальянская La Repubblica: «Дума остается в руках Путина». На момент обработки около 90% бюллетеней газета написала, что партия российского президента, «Единая Россия», набрала 54,21% голосов. В последний раз российские граждане имели право голосовать за Думу в 2011 году, пять лет назад «Единая Россия» получила 49% голосов. Партия президента продолжает доминировать на российской политической сцене. Аналитики считали, что экономические трудности, стоящие перед Россией, могли привести к снижению количества голосов за Путина, однако, «президент Российской Федерации выходит из этих выборов еще более сильным».

Jedimentat44 Владимир Путин

Несмотря на новый закон и на политический ход ввести на федеральный уровень диссидентскую партию «Парнас», основанную Борисом Немцовым, споры о мошенничестве вскоре дали о себе знать, — сообщает газета. Если в 2011 году нарушения на выборах вылились в протесты населения России, то воскресный день 18 сентября был поспокойнее, но несколько нарушений зафиксировано все же было. Видео камеры зафиксировали вброс в некоторые урны дополнительных голосов, видео быстро стали распространятся в Интернете, а затем исчезли. Оппозиционные партии: «Яблоко», «Парнас», «Коммунистическая партия» первыми подняли тревогу.

Информационное агентство ANSA посетовало на очень низкий процент явки. Агентство связалась по телефону с международным наблюдателем на выборах в городе Ростов-на Дону, где «как раз были зафиксированы некоторые нарушения». Наблюдатель, имя которого не называется, отметил профессионализм работников избирательных участков и знание процедуры голосования. «Ощущения после посещения 11 участков: все корректно, хотя есть некоторые замечания. На участках слишком много людей, включая представителей политических партий и членов избирательной комиссии, от 9 до 16 человек. Кроме того, нет стандартных процедур закрытия урн, оба бюллетеня граждане бросают в единую урну для голосования: это будет усложнять процедуры подсчета», — сообщил собеседник агентства. Что касается явки, наблюдатель сказал, что очереди он наблюдал только в районах, где голосовали военные, на остальных участках явка была минимальной.

ANSA отмечает, что среди так называемой «системной оппозиции», которая, на самом деле, настроена далеко не враждебно к Владимиру Путину, на подъеме Либерально-демократическая партия Владимира Жириновского. «В действительности он (Жириновский — прим. ИА REGNUM ) не является ни демократическим, ни либеральным, а скорее скачет между национализмом, антиамериканизмом, антисемитизмом и ксенофобией».

Журналист издания La Stampa Стефано Стефанини, комментируя итоги выборов в России, считает, что русские просто очень дисциплинированные, поэтому и проголосовали. «Недолго длились времена, когда мир ждал с тревогой итоги голосования в России. Вчера любопытство было минимальным. Русские проголосовали с минимальной явкой (едва 40%) больше из-за дисциплины, чем за убеждения», — пишет автор статьи. Дисциплинированно они отдали «Единой России» большинство голосов. В послушной Думе коммунистическая и либеральная оппозиция существуют без ущерба для демократии, никак не влияя на отношения власти.

По мнению Стефанини, вчерашнее голосование просто выражает привязанность к стабильности, и Путин умело сыграл на нем, идентифицировал себя в качестве гаранта. Именно это обеспечивает ему одобрение со стороны населения, несмотря на то, что он просит русских потуже затянуть пояса из-за резкого снижения цен на нефть и газ, а также из-за санкции Запада. Терпение не будет длиться вечно, но в то же время президент выиграл без особых усилий новый парламент, лояльный к власти, к Кремлю. Он также может с уверенностью смотреть на президентские выборы, намеченные на март 2018 года. Путин не сказал, что представит свою кандидатуру, но в России и за рубежом все этого ожидают.

В конце своих размышлений автор пытается дать ответ на вопрос, откуда такой разительный контраст с Европой и Западом, заключающийся в русской способности «производить твердое парламентское большинство, которого в Европе не хватает почти везде». Ответ: России это удается благодаря мобилизации правительства, контролю за информацией, благодаря сильным коалиционным силам, таким, как православная церковь, ведь все сплотились вокруг национальной гордости. Это черты «суверенной демократии» Путина, несовместимой с демократией Запада. Но особенно поражает журналиста La Stampa «пропасть между российским стремлением к стабильности и тревожной и глубокой западной неудовлетворенностью». Первое выражает себя в постоянном выборе лидера и его партии у власти; последняя — в кипящем популистском восстании против функционирования всей политической системы Европы и Соединенных Штатов.