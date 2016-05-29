Если обстоятельства освобождения Надежды Савченко для итальянских СМИ по-прежнему окутаны некоторой двусмысленностью, политический смысл обмена заключенными между Россией и Украиной для западных журналистов достаточно ясен: ввиду обсуждения вопроса о продлении экономических санкций против России 31 июля следующего года, президент Путин хотел послать сигнал европейскому сообществу в надежде на то, что санкции не продлят.

big-rostov.ru «Интеллектуал» Надежда Савченко

Il sole24ore пишет об украинской летчице восторженно, как о герое, «символе украинского сопротивления против России». В 34 года уже ветеран Ирака, Надежда — пилот военных вертолетов: первая женщина-выпускник «престижной» Харьковской Академии. После вспышки войны на Донбассе была зачислена в добровольный батальон «Айдар», боролась против сепаратистов. Обвинение России — Надя обеспечила артиллерийским отрядам Украины координаты для минометного обстрела, в котором были убиты два журналиста, хотя Надя все отрицает, а также то, что перешла границу нелегально. С июля 2014 года она оставалась в тюрьме, переходя от одной голодовки к другой, бросая вызов России каждый день. Далее, в статье цитируется обозреватель и блогер Брайн Вайтмор, который утверждает, что теперь, когда Савченко вернулась домой, она не станет «легким персонажем», которым можно будет управлять в рамках проблемной украинской политической панорамы. Эта сага с Савченко дала Украине того, чего ей так не хватало: лидера с четким и недвусмысленным моральным авторитетом; с незапятнанным прошлым, она не пошла на компромисс с нынешними коррумпированными элитами; она «почти умерла ради Украины», «показала средний палец марионеточной справедливости» Путина. «Украина имеет своего Вацлава Гавела (напомним, что Вацлав Гавел был писателем и интеллектуалом, и никогда не обвинялся в убийстве людей — прим. ИА REGNUM). Наде Савченко даже не нужно идти в политику, чтобы получить мантию», — резюмирует журналист.

Il Fatto Quotidiano продолжает тему: обмен заключенными — результат деликатной работы международной дипломатии, так Россия и Украина открыли новый этап двусторонних отношений, отмеченных надеждой на мир. Переговоры продолжались в течение недели. Москва освободила украинку, приговоренную в России к 21 году лишения свободы по обвинению в соучастии в убийстве, в то время как Киев выпустил двух агентов Москвы Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных украинским судом. Три заключенных (в разной манере) участвовали в вооруженном конфликте на востоке и юге Украины. Президент Украины назвал Надю символом победы. Порошенко добавил, что Украина победит на востоке и в Крыму. Но слова Порошенко, отмечает Il Fatto Quotidiano, вероятнее всего, это просто пропаганда идей в стране, охваченной тяжелым экономическим кризисом. Сразу же после обмена пленными президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что соглашение «позволит снизить напряженность в зоне конфликта и помогло бы избежать этих болезненных и ненужных потерь». В этом контексте министр иностранных дел Италии Джентилони заявил, что это развитие отношений между Украиной и Россией является «позитивным» и может помочь нарастить «взаимное доверие, позволит возобновить диалог с целью урегулирования мирным путем кризиса на востоке Украины».

За несколько часов до новости об освобождении Савченко посол США на Украине, Джеффри Патт, повторил линию поведения Вашингтона: санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва в полной мере не станет соблюдать соглашения Минска и до тех пор, пока «территориальная целостность Украины не восстановится. Со ссылкой на аналитиков в статье отмечается, что США думают о крымском полуострове в долгосрочной перспективе, то есть ждут, когда крымчане поймут, что ошиблись, что было неправильно просить о российском вмешательстве, так как бывший советский гигант не может гарантировать социальные и экономические стандарты, которые обещал. Приоритет сегодняшний — положить конец кровопролитию на Донбассе. Западные дипломатические источники подчеркивают, что нарушения режима прекращения огня на востоке происходят ежедневно, и что все стороны конфликта несут ответственность. Ветераны двух враждующих группировок имеют общую проблему, когда возвращаются домой, необходимо найти работу, которой нет.

Журналист газеты La stampa Чезаре Мартинетти в статье под заголовком «Обаяние Путина в Европе» насмехается над теми, кто говорит о том, что Россия готова атаковать Прибалтику или Польшу. По мнению журналиста, Владимир Путин уже давно в Европе вершит свою политику при помощи «мягкой силы». В статье подчеркивается, что генералы НАТО напрасно сканируют горизонт и говорят, что они готовы стрелять в случае, если Москва решит атаковать Эстонию, на самом деле, они не поняли, что Владимир Путин, без единого выстрела, «уже среди нас». Например, он уже в Региональном совете Венето, который на днях объявил себя субъектом внешней политики и признал Крым русским. Конечно, речь не идет о Европейском союзе, не говоря уже о каком-либо регионе. Это просто провокации, чтобы получить отмену санкций при возобновлении обсуждения.

Ищите Путина в финансировании для партии Марин Ле Пен, — продолжает Чезаре Мартинетти, — в поддержке ультраправых Австрии, в прямой или косвенной поддержке всех движений против системы, которые размножаются в Европейском союзе, от венгерского Орбана до испанцев из «Подемо». Владимир Путин в настоящее время является глобальным лидером, который находится далеко за пределами правых и левых.

По мнению автора, значительная часть экономического мира после референдума, в котором жители Крыма большинством голосов сказали «да» русским, не понимает причину идеологических придирок со стороны Америки, Прибалтики и Польши, за эти два года их выпады обогнали тона «холодной войны», используемые когда-то русскими. Значительная часть экономического мира не знает и не заботится об исторической и символической судьбе Украины, которая получила вторую пощечину от Европы после прямого «нет», высказанного на голландском референдуме. Президент Порошенко опротестовал, но кому интересно то, что происходит там? И что на Донбассе снова стреляют? Кто-то на самом деле думает, что Путин нападает на какое-нибудь прибалтийское государство? Глава Кремля использует в течение длительного времени другое оружие на старом континенте, мягкую силу. Для примера Мартинетти советует почитать интернет-сайт sputniknews (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM), который полон «профессиональной» пропаганды. Даже встреча на Кубе между Папой Франциском и Патриархом Московским Кириллом (очень лояльным к Кремлю) послужила делу. И сейчас во многих ультра-консервативных католических кругах не только во Франции, но и в Италии, смотрят на Путина как на защитника христианства и истинного альтернативного лидера против «диктатуры» Европейского Союза.

Интернет-портал Jobsnews пишет, что Путин все-равно был «невидимым» гостем на саммите G7, так как почти любой обсуждаемый вопрос так или иначе касался России. И приводит цифры того, сколько будет стоить продление санкций.

Ответ на безрезультатный саммит G7 в Японии пришел из Москвы от премьер-министра России Дмитрия Медведева: «Я дал приказ подготовить предложения о продлении контрсанкций до 2017 года». В условиях международных санкций и санкций ЕС, введенных после аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Украине, Россия ответила путем введения эмбарго на фрукты, овощи, молочные продукты, продукты питания и напитки из США, Европы, Австралии, Канады и Норвегии. Эти решения вызвали массовый крах российского импорта продовольствия: в 2013 году российский рынок фруктов и овощей имел оборот импорта на сумму 9 млрд долларов, в 2015 году — всего лишь 143 миллиона. Конечно, — подчеркивается в статье, — мы (Европа) все еще далеко от международных потерь на сумму 90 миллиардов долларов, предсказываемых Медведевым в декабре 2015 года, но если эмбарго будет расширено и на другую продукцию, и если сроки превысят 2017 год, то сумма потерь обрастет многими нулями. Именно из-за этих экономических причин Путин действительно был похож на невидимого гостя на японском саммите G7, а также учитывая эффект прямого военного вмешательства на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, в поддержку режима Асада. Русский вопрос вызвал дипломатический скандал между Берлином и Вашингтоном, между Меркель и Обамой. Меркель сказала Обаме, что санкции против Москвы особенно влияют на экономику крупных европейских стран: Германия потеряла почти три миллиарда евро, в то время как торговый оборот Франции с Москвой упал до 23 млн евро, в Норвегии сокращение экспорта в Россию с 1,1 млрд евро упало до 9,7 млн евро за два года. Как разъясняет Jobsnews, Европа прикладывает все усилия, чтобы убедить Путина согласиться на примирение с Украиной, и хотел бы сделать еще столько же, чтобы Путин согласился убрать Асада, а в Сирии бы воцарилась демократия и плюрализм, политический и религиозный. Но если рассматривать Путина как врага номер один, дипломатическая ситуация не улучшится. Экономический и политический ущербы особенно актуальны для Европы, потому что налицо два фактора разобщенности: британский референдум по вопросу пребывания в Европейском Союзе, с другой стороны — кризис мигрантов. В обоих случаях неспособность ЕС найти общие решения очевидна. Всегда Ангела Меркель играет первые роли политического и дипломатического характера, и не только экономического, Германия на первом месте в международных встречах на высшем уровне (также учитывая бездействие Европейской комиссии, и, к сожалению, Верховного представителя по внешней политике Федерики Mогерини).

Сайт свободных журналистов Antidiplomatico разъяснил читателям последний доклад Европейского совета по международным отношениям, озаглавленный «Россия в 2030 году: история мечтаний о великой мощи и маленьких победоносных войнах» (Russia 2030: a story of great power dreams and small victorious wars) написанная Фредриком Весслау и Эндрю Уилсоном. В частности, в докладе идет речь о том, что Россия занимается напористой внешней политикой и встала на путь милитаризма в последние несколько лет; что в течение последующих лет Россия будет расширять свою деятельность, чтобы разделить и дестабилизировать Европу, а также, что стратегия России на Донбассе может рухнуть. В этом случае, соглашения Минска останутся невыполненными и санкции продолжаться.

Журналисты сайта в статье-опровержении докладу объяснили читателям, что на самом деле в Грузии и на Украине Россия стремилась защитить себя от экспансионизма НАТО, органа, созданного во время холодной войны, чтобы обуздать «советскую угрозу» и который сегодня, через двадцать пять лет после падения СССР, больше, кажется, не имеет права на существование. О присоединении Грузии и Украины к НАТО и Европейскому Союзу следует сказать, что оба образования постановили, что это не может произойти в краткосрочной перспективе. И, конечно, не по вине России, потому что военное и экономическое выравнивание является процессом, который требует времени, в двух странах есть прозападные правительства, не зависящие от Москвы, которые должны решить сами, как проводить реформы.

Не Россия приблизилась к европейским популистским партиям, но европейские популистские партии делают все, чтобы стать ближе к России. Это происходит потому, что они определили Владимира Путина как фигуру авторитетную, сильную и решительную. Это тот лидер, которого в настоящее время так не хватает в Европе. Кроме того, голландский референдум по ассоциации ЕС-Украина не проходил при поддержке российского руководства, которое всегда воздерживалось от комментариев по поводу консультаций, как до, так и после результатов, назвав все это внутренним делом Нидерландов. Что касается Донбасса, то трудно сказать, являются ли власти двух самопровозглашенных республик Донбасса популярными или нет. Не вызывает сомнений то, что Порошенко и его соратники не пользуются большим уважением среди населения так называемых «оккупированных территорий» (как называют их правительство в Киеве). Если только потому, что несколько месяцев украинские власти приостановили любые виды социальных пособий для граждан Донбасса. Нет пенсии, нет государственных зарплат, нет газа для отопления. Население получило полный отказ во всем от руководства Киева. И это имеет гораздо большее значение, чем восстановление экономики, которая только сейчас пытается вернуться на правильный путь, с новыми правилами и новой валютой, рублем.