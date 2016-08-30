Рим, 30 августа, 2016, 09:05 — ИА Регнум. «Если между Россией и Турцией вернулось спокойствие, то в Европе вновь появился призрак железного занавеса», — пишет на страницах Il Giornale Симоне Сантуччи в статье «Соглашение Путина и Эрдогана — года, выброшенные Европой». Автор уверен, что этот самый железный занавес опустят Россия и Турция перед Европой. То, что «самолетный кризис» между Турцией и Россией уже давно архивирован, мы уже поняли, — рассуждает журналист, — но недавнее соглашение между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом подтверждает не только простое возобновление нормальных дипломатических отношений, которые, на самом деле, никогда не прекращались, а настоящий «новый железный альянс, который серьезно изменяет и без того хрупкое равновесие на Ближнем Востоке и Кавказе, с неизбежными последствиями для большинства соседних стран».

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Автор статьи считает, что растущее несогласие со стороны международного сообщества — США и многих европейских стран — вокруг харизматических лидеров России и Турции и их правительств вызвало, возможно, невольно, повторное появление нового политически опасного курса на занавес, с которым, рано или поздно, западным правительствам придется считаться. Новый русско-турецкий союз, помимо захватывающих напоминаний о прошлом, станет теперь тем самым постулатом, на который Европа будет оглядываться в построении будущих стратегий, особенно в энергетике и в военной сфере.

Внезапное братство России и Турции — это не результат внезапного изменения стратегических позиций этих стран, скорее это «плод необъяснимой шизофрении нынешних западных правительств, которые в кратчайшие сроки прошли путь от энтузиазма благоприятных двусторонних соглашений и торжеств до ненужных постановлений и разрушительных санкций. Более того, теперь правительства, которые сами же и голосовали за санкции, их критикуют».

Чтобы понять, как изменилась ситуация в течение нескольких лет, Сантуччи приводит пример о соглашении в 2002 году между Россией и НАТО в городе Пратика-ди-Маре, инициатором которого стал тогдашний премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Тогда Россия во имя общей борьбы с терроризмом смогла оставить позади десятилетия изоляции и вступить на сложный путь международного сотрудничества в наиболее нестабильных радикальных исламских регионах вместе с западными державами».

«Давайте посмотрим правде в глаза: сможем ли мы сегодня предложить то же самое соглашение? — спрашивает автор читателей и отвечает: — Это нечто из рода фантастики. По прошествии 14 лет сколько ошибок сделали правительства, пришедшие на смену тем, которые присутствовали на том саммите, и сколько лет трудных переговоров были выброшены на ветер. То, что мы видим сегодня в Сирии и Ливии, должно заставить осознать те риски, которые мы несем из-за нашей раздробленности в альянсах».

Как пишет журналист, разлом между Россией и Западом произошел из-за дурацкой уверенности думать, что можно вовлечь Россию и Турцию в более отдаленные районы, такие как Афганистан, и игнорировать их, наоборот, в принятии решений и неизбежном «разделе» экономических интересов в стратегических зонах.

При этом автор напоминает, что описанный выше сценарий видит полное отсутствие Соединенных Штатов, совершенно не способных при администрации Обамы принять какое-либо участие, как это было в прошлом, в военных операциях в крупном масштабе. Теперь этот «странный» альянс Путин — Эрдоган будет подвергнут проверке в Сирии, глубокие разногласия произошли в последние месяцы между турецким правительством и русским на почве вопроса о будущем Асада. Но с или без Асада на данный момент это не имеет значения. «В первый раз мы видим Соединенные Штаты полностью вне контекста, без какого-либо влияния или решения, не имеет значения, кто выиграет — Клинтон или Трамп. Будущее явно неопределённо, даже самые яростные противники эры Буша, эпохи интервенций, начинают сожалеть о тех временах», — резюмируется в статье.