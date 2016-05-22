Главной новостью российско-итальянских отношений за последние дни стала резолюция, принятая советом региона Венето о признании Крыма в составе России. То, что на Венето пытались оказать давление, и не только из украинского посольства, а, вероятно, и политические оппоненты, очевидно. Возникает ощущение, что на новости о резолюции региона Венето, которая буквально взорвала российские СМИ, теперь пытаются сделать себе рекламу и другие партии, оставшиеся в тени. Причем каждый тянет одеяло на себя. Губернатор региона Венето Лука Дзайа — член партии «Лига Севера». Члены Демократической партии, входящие в совет региона, критически отнеслись к венецианскому выбору. Парламентарий Стефано Фракассо направил письмо от имени Совета группы Демократической партии Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, министру иностранных дел Паоло Джентилони и послу Украины Евгению Перелыгину. «Принятие этой резолюции, — прямо сказал Фракассо, — это фарс, который высмеивает Венето, и ставит регион вне какой-либо институциональной логики. Мы очень хорошо понимаем трудности нашей экономики, но я не уверен, что с помощью этих мер мы помогаем Венето и венецианцам».

Сувенирный магнит

Во время голосования также никто не ожидал положительного ответа от оппозиции левых, которые должны были голосовать против. Но этого не произошло, представители партии «Движение пять звезд» впервые проголосовали «за» вместе с большинством правоцентристов областного совета Венето. Представители партии «Движение 5 звезд» заявили, что течении нескольких месяцев на национальном уровне ведут борьбу за снятие санкций с России, об этом представители партии говорили и на встрече с российским правительством в составе делегации Комиссии иностранных дел, один из лидеров партии Алессандро Ди Баттиста посещал Москву с 24 по 28 марта 2016 года. Манлио Ди Стефано, заместитель руководителя партийного комитета по иностранным делам, заявил: «Мало того, что мы голосовали за эту резолюцию, но мы считаем, что такое голосование уместно провести во всех регионах Италии». Ди Баттиста подчеркнул, что бороться нужно не за Крым, а за тесное сотрудничество с Россией: «Россия, в фазе борьбы с терроризмом, должна стать ключевым партнером для Европы и Запада. Не нужно вооружить НАТО на границах с Россией, но работать с Москвой над вопросом реальной угрозы, которая висит над нашим континентом. Для этого, как только мы вернулись из поездки в Россию, мы подали ходатайство 8 апреля 2016 года, в котором мы просим две очень простые вещи: немедленное прекращение экономического эмбарго против Москвы и сотрудничества на уровне разведки и борьбы с терроризмом, а не признание Крыма, так этого требую в регионе Венето». Но, говорит Ди Стефано, «в 2014 году 97% избирателей Крыма четко выразили свою волю стать независимыми от Украины и стать частью Российской Федерации. Партия «Движение 5 звезд», которая всегда была в пользу самоопределения, не игнорирует итоги референдума, поэтому мы присоединись к голосованию в рамках областного совета Венето.

Областное издание Vicenzareport сомневается, правильно ли поступил совет региона в таком спорном вопросе. Газета пишет, что регион Венето занял слишком ясную позицию в споре между Россией и Украиной о Крыме. И напоминает читателям, что совсем недавно за полуостров на Черном море, который всегда был объектом претензий, «велась небольшая война» (если можно так выразиться, малая по сравнению с драмой на Ближнем Востоке или тем, что стало с бывшей Югославией за последние десятилетия). Даже если ситуация немного охладилась, она по-прежнему остается крайне напряженной. Два года назад произошла аннексия Крыма Россией, по итогам спорного референдума. Справедливости ради следует сказать, что население на полуострове, в большинстве, все же русской национальности.

Vicenzareport иронизирует над тем, как отреагировали российские СМИ на данную новость. «По-видимому, о своем решении губернатор объявил заранее заинтересованным лицам, принимая во внимание тот факт, сколько российских журналистов сбежалось в регион».

Издание о геополитике eastonline.eu еще более критично в оценках. И сравнивает правителей региона Венето с «худшими диктаторами в мире». Уж этим точно нельзя гордиться. Венето отныне находится в хорошей компании. Вместе с Северной Кореей Ким Чен Ына и Сирией Башара Асада, а еще и Зимбабве Роберта Мугабе. Губернатор Венето Лука Дзайа признал российскую аннексию Крыма. Резолюция, принятая 27 членами совета, это гораздо больше, чем политический акт. Вы можете четко понимать это по словам автора резолюции Стефано Вальдегамбери. «Пришло время сказать «хватит» абсурдным, несправедливым и неэффективным санкциям, которые наносят серьезный ущерб экономике Венето». Крым и крымчане, короче говоря, здесь ни при чем. Новость облетела украинские и российские СМИ, первые злились, вторые злорадствовали. От РТР до РИА Новости и ТАСС, новость о «признании» катилась как снежный ком вниз по склону. Для того, чтобы стать лавиной. Дошла до пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая назвала резолюцию «еще одним признаком того, что политика санкций против России зашли в тупик».

Издание подчеркивает, что документ, за который проголосовали всем региональным советом, лишен какого-либо юридического значения. Эта резолюция не имеет полномочий менять внешнюю политику Италии, а также не может узаконить российскую оккупацию украинских земель. Но это, однако, говорит о том, что советники думают о самом населении Крыма. Полуостров имеет торговые отношения только с Россией. Европейские санкции, русское эмбарго, темы экономических и политических интересов имели бы место в Пхеньяне или Дамаске. Больно видеть, что это происходит в Венеции. Самоопределение Крыма издание называет «самой звонкой пощечиной по лицу сторонников самоопределения». Это была карикатура демократии, в которой им удалось разбить все возможные правила в голосовании, не было здравого смысла. Уведомление было сделано за 10 дней, без надлежащей выборной кампании или общественной дискуссии, украинские политические лидеры не смогли посетить Крым и, прежде всего, референдум проходил во время российской военной оккупации. Это был праздник, говорят они. И в самом деле, как на празднике, толпы избирателей ходили взад и вперед с открытыми выборными картами в руках, они были как дети — счастливы голосовать по инструкции, говорить «да».

О результатах конкурса «Евровидения» говорили много, в основном, об антирусской песне Джамалы и о «проигрыше» России.

Radiopopolare назвала конкурс песни"последним актом противостояния между Москвой и Киевом». В частности потому, что Россия сделала все, чтобы выиграть конкурс в этом году. Так было решено политическими лидерами по двум причинам: на внешнем фронте — чтобы показать Европе мощь России, на внутреннем фронте — поднять уровень русского национализма и популярность того же Владимира Путина. По этому случаю, как сообщает радио, было потрачено много денег, как никогда раньше. «Запад, в целом, и значительная часть международного сообщества до сих пор считает Крым территорией Украины, но этот регион останется под строгим контролем русских»., — отмечает Radiopopolare.

La stampaназвала победу Украины триумфом и первой хорошей новостью за последнее время. Для Москвы, однако, это очень плохая новость, потому что почти из-под носа увели первое место. Песня Джамалы не какая-то там любая песенка, называется «1944», рассказывает о депортации крымских татар по приказу Сталина. Это национальное меньшинство, к которому принадлежит также певица, снова стало «неудобным» сегодня, когда татары начали протестовать против аннексии Крыма Россией. Большинство татар предпочли сторону Киева (так в оригинале, реально большинство осталось в Крыму и приняли российское гражданство, прим. — ИА REGNUM ). La stampa также возмущается, что дикторы российского телевидения в прямой трансляции с конкурса, скрывали содержание песни Джамалы, утверждая, что это была «молитва за тех, кто, добровольно или принудительно, покидает свой дом в поисках лучшей судьбы». Ни слова не было сказано о депортации.

Кроме того, представитель России Лазарев выиграл народное голосование, получая самые высокие оценки именно от украинцев (русские поставили Джамалу на второе место).

Издание, однако, признает, что тон дискуссии вокруг победы Джамалы был менее воинственным, чем западаные СМИ ожидали. Сам Лазарев отказался вступать в полемику, поблагодарил своих поклонников и сделал комплименты Джамале. Это было бы немыслимо несколько лет назад, когда Украина и Россия все время занимались составлением «черных списков» певцов, актеров и писателей, неприятных другой стороне, украинское радио игнорировало российских поп-певцов, занимающихся националистической пропагандой, в России отменяли концерты для рокеров, отправившихся играть на Украину. Что-то изменилось, возможно, потому, что вскоре Европейский Союз должен будет решить, продлевать ли санкции против Москвы, которая, кажется, не готова начать новое противостояние.

Eastjournal обеспокоен возможной войной на Северном Кавказе. «Безотзывная» отставка Рамзана Кадырова на посту президента Чечни оказалась еще одной театральной выходкой, — отмечается в статье. Однако, многие, внутри и за пределами республики, подумали, что Кадыров попал в опалу и больше не мил Кремлю, но было достаточно всего несколько слов Владимира Путина, чтобы понять, что это не так. Путин не намерен терять человека, который «нормализовал» ситуацию в Чечне и сказал, что это будет «сторожевым псом Кремля» в регионе.

В июне 2013 года российские власти огласили информацию о вербовке 1.700 чеченцев в рядах ИГИЛ (запрещенной организации в России — прим. ИА REGNUM ). В сентябре того же года в городе Алеппо был замечен кавказский батальон «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» (буквально «иммигранты»). Существует версия, что в Сирии воюют те выходцы из чеченской диаспоры, которые покинули страну во время войны, найдя убежище в Европе

По данным издания, число кавказских наемников, особенно чеченцев, в ряду ИГ выросло до 4000 человек. Не случайно, что Центр по правам человека «Мемориал» отметил значительное снижение террористической активности на Северном Кавказе именно из-за миграции боевиков в Сирию. Вмешательство России на стороне Асада также было на направлено на уничтожение исламистских группировок с российского Кавказа. Несмотря на уход на сирийский фронт, исламистское присутствие на Северном Кавказе остается значительным. Местные лидеры, покинувшие Северокавказский Эмират после смерти Умарова, стали союзниками ИГИЛ.

Eastjournal пишет, что Москва вынуждена реагировать на кавказский исламизм стратегиями, отличными от прошлого. Наибольший риск представляет радикализация мусульманского населения Кавказа, а также денежные потоки, которые фундаменталисты ваххабиты направляют в регион. Благосостояние, которое дарят ваххабиты, может быть оружием гораздо более эффективным, чем бомбы, и ответ военными средствами не является достаточным. Чечня является ключом к Северному Кавказу, этот регион Москва контролирует с трудом. Новая война на Кавказе была бы невыгодной для России, уже занятой на украинском и сирийском фронтах, и раздавленной санкциями. Именно на эту войну исламисты надеются и привлекут все средства. Вот тогда «сторожевой пес» Кадыров станет незаменим.