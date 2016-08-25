Рим, 26 августа, 2016, 01:37 — ИА Регнум. На основе видео, опубликованных российскими и американскими военными, итальянское издание il Fatto quotidiano увидело различия между бомбардировками в Сирии, сделанными авиацией США и Россией. «Эти различия имеют тактическое, военное и стратегическое значение и дают нам некоторое представление о том, как обе страны относятся к сокращение жертв среди гражданского населения при бомбардировках с воздуха», — пишет газета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Точно в цель!

16 августа Москва бомбила Сирию с иранской базы, видео было опубликована в интернете. Русский бомбардировщик Ту-22М3 сбрасывает серию бомб с неизвестной высоты. Как сообщает автор статьи, после удивления по качеству изображения фильма возникает вопрос: поразил ли русский самолет какую-то цель? «Не сложно понять, что с подобной высоты, учитывая ветер, скорость и движения самолета и его вес, точность бомбардировок не входит в число приоритетов работы России». Видео российской атаки сравнивается с другим видео, сделанным армией США во время бомбардировок в мае прошлого года города Ракка, столицы ИГИЛ (запрещенная в России организация). Это классическое видео из телевизионных новостей, в котором камера самолета, который выполняет бомбардировку, показывает момент сбрасывания бомб. По мнению редакции, в этом случае американский самолет за счет использования управляемой ракеты в точности разрушает одно здание, идентифицированное как склад для хранения боеприпасов ИГИЛ (запрещенная в России организация).

il Fatto quotidiano делает выводы: Москва бомбит что попало и потому не заботится о гражданском населении. «Разное качество двух видео, в сочетании с конечной целью удара, говорит о том, что русское видео было сделано больше для пропаганды, а не затем, чтобы показывать оперативное командование успешной миссии. Однако, это приводит к обратным результатам и показывает, что Москва, вмешиваясь в конфликт, обнаруживает у себя самой отсутствие точности в бомбардировках, что приводит к жертвами среди гражданского населения». Это при том понимании, что ни одна бомбардировка не может гарантировать абсолютную безопасность гражданскому населению, но ясно, что отсутствие точности имеет решающее значение для уменьшения ущерба.

«Бомбардировка России не сильно отличаtтся от тех, которые проводились во время Второй мировой войны, когда технологии по избеганию жертв среди гражданского населения были менее развиты, если не отсутствовали полностью. Мы можем определить российскую бомбардировку как «стратегическую», американскую как «тактическую». Согласно теории, которая возникла в конце Первой мировой войны, стратегическая бомбардировка предполагает использование воздушных судов не для точного поражения военных сил противника, но для поражения гражданского общества, слабого и беспомощного. Следуя этой идее, несколько дней было бы достаточно, чтобы заставить истощенное население побежать и постучать в дверь врага с криками «Хватит» и попросить мира. Тактическое бомбардирование подразумевает использование самолета в качестве силы в поддержку сухопутных войск.

В статье отмечается, что тактика России сбрасывать бомбы без четко поставленных целей намного дешевле, так как не «используются сложные системы планирования». Техника бесцельного сбрасывания бомб далека от использования тактических инструментов. Однако, в статье напоминается, что не только Россия использует такой вид бомбардировок. Соединенные Штаты использовали эту тактику во Вьетнаме и в первой войне в Персидском заливе, НАТО использовало ее в 1999 году во время войны в Косово, чтобы поразить гражданские объекты (мосты, правительственные учреждения, промышленные предприятия и акведуки) для того, чтобы заставить Милошевича сдаться.

Если русское видео, опубликованное в пропагандистских целях, просто взорвало социальные сети, так как многие утверждают, что Путин является единственным, кто предпринимает решительные действия в Сирии, есть и те, кто увидел в системе бомбардировок России отсутствие точности (и, следовательно, эффективности) в отношении рисков для гражданских лиц. В конце статьи il Fatto quotidiano соглашается, что западная коалиция не может утверждать, что гражданское население Сирии гибнет только под русскими бомбами. «По крайней мере Запад не рекламирует это на своих собственных каналах, как это делает Москва», — оправдывается газета.