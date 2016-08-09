Рим, 9 августа, 2016, 23:27 — ИА Регнум. По мнению газеты La Stampa, в Санкт-Петербурге состоялась встреча между лидерами, «которые нарушили хрупкий баланс Европы и Ближнего Востока». После напряженности в вопросе о будущем Асада они стали союзниками против Запада и проектируют новую ось власти и могущества.

kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Санкт-Петербург, 9 августа 2016 года

По мнению издания, кроме вопросов газа и ситуации в Сирии, Россию заботит еще одна честолюбивая мечта о «Большой Евразии» во главе с Москвой, о неком региональном пространстве, включающем также Иран и Турцию, чтобы составить конкуренцию в будущем остальным странам региона во главе с НАТО и ЕС.

В статье отмечается, что встреча Путина и Эродогана ясно дает понять: политика изоляции против Путина не работает. «Достаточно взглянуть на повестку дня Путина в эти дни, чтобы понять, что сегодняшняя встреча в Санкт-Петербурге с Эрдоганом служит не только для нового витка в дипломатических и экономических отношениях между Россией и Турцией после нескольких месяцев заморозки. Но это сигнал Западу, который действительно показывает, куда дует ветер: то есть, что политика изоляции России не работает. Экономики двух стран испытывают трудности, Анкара на ножах с США и ЕС после переворота, Путин оказался с краю, после Крыма, и теперь стремится привлечь Эрдогана на российскую орбиту».

La Stampa также пишет, что кроме возобновления проекта по «Турецкому потоку» целью Путина является оказание давления на лидеров ЕС, чтобы начать гораздо более важный проект по газопроводу Nord Stream — 2.

«Реджеп Таийп Эрдоган полон самых лучших намерений, настроен очень решительно: он предстал перед Путиным с улыбкой, а не со шляпой в руке. Глава Турции прекрасно знает, что восстановление экономических отношений выгодно обеим сторонам. Если для Турции потери составят почти $10 миллиардов, то для Москвы, второго торгового партнера Турции, восстановление прежних отношений будет означать глоток воздуха». По словам издания, между Россией и Турцией существует также общая проекция на рынки Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Анкара, кажется, все больше и больше стремится выйти на такие рынки, а также уменьшить зависимость от Европы и Соединенных Штатов, которые со своими инвестициями представляют основной вклад в экономический подъем страны.

В конце анализа встречи la Stampa почти укоряет Эродогана за то, что тот не захотел разделять стратегию Путина по вопросу Сирии, и теперь страна страдает от наплыва беженцев. «Реальная причина недавних разногласий между Анкарой и Москвой имеет только одно название: Сирия. Владимир Путин не раз предупреждал Эрдогана не вмешиваться в дела Дамаска. Президент Турции не послушал, дестабилизация Сирии привела к потоку беженцев на территорию страны, в настоящее время их почти три миллиона; несмотря на соглашение с Европейским союзом, проблема с беженцами создает много внутренних и экономических проблем».

«Эрдоган принес Путину страну под своим строгим контролем, в том числе в вооруженных силах, но, прежде всего, с готовностью как можно быстрее наладить отношения», — пишет в заключение la Stampa.