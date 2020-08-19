Андрей Пронин

Автор

Родился в городе Архангельске, Россия. Через три года перевезли в город Североморск, Мурманской области. Отец был военным. Учился в школе. Закончил. Служил в армии. Потом отслужил. Переехал в Мурманск. После армии работал на острове Колгуев в Арктике. Работал на нефтяной буровой установке. Искали нефть. Закончил заочно Московский факультет фотожурналистики при Союзе журналистов России. Работал в различных изданиях Мурманска. Сейчас живу и работаю в Санкт-Петербурге. Снимаю спорт и репортаж.