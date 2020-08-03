В Петербург постепенно возвращается не только культурная жизнь, но и спортивная. В прошедшие выходные в обновлённом спортивно-стрелковом клубе «Невский» состоялся чемпионат России по практической стрельбе из карабина.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

В этом году в турнире приняли участие около 150 спортсменов, среди которых призеры и победители международных соревнований, действующие чемпионы России по практической стрельбе из карабина Вадим Михайлов и Антон Назаров. Судил соревнования спортивный судья Всероссийской категории по практической стрельбе Артем Рожков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Для турнира были созданы 18 уникальных упражнений в отдельных локациях на стрельбище. К разработке дизайна упражнений был привлечен многократный чемпион мира и Европы по практической стрельбе Райне Пелтокоски (Raine Peltokoski).⠀

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Каждый день чемпионата участники проходили 9 упражнений, а в завершении турнира состоялась дуэль между восемью лучшими стрелками в каждом классе.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по практической стрельбе из карабина