В Петербург постепенно возвращается не только культурная жизнь, но и спортивная. В прошедшие выходные в обновлённом спортивно-стрелковом клубе «Невский» состоялся чемпионат России по практической стрельбе из карабина.
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
В этом году в турнире приняли участие около 150 спортсменов, среди которых призеры и победители международных соревнований, действующие чемпионы России по практической стрельбе из карабина Вадим Михайлов и Антон Назаров. Судил соревнования спортивный судья Всероссийской категории по практической стрельбе Артем Рожков.
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Для турнира были созданы 18 уникальных упражнений в отдельных локациях на стрельбище. К разработке дизайна упражнений был привлечен многократный чемпион мира и Европы по практической стрельбе Райне Пелтокоски (Raine Peltokoski).⠀
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Каждый день чемпионата участники проходили 9 упражнений, а в завершении турнира состоялась дуэль между восемью лучшими стрелками в каждом классе.
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина