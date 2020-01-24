Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче 21-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 91:87.

Андрей Пронин ИА REGNUM Огастин Рабит

Андрей Пронин ИА REGNUM Айверсон Колтон

Андрей Пронин ИА REGNUM Айверсон Колтон

Самым результативным игроком мачта стал разыгрывающий «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис, который набрал 31 очко. В составе «Зенита» наибольшую результативность показал защитник Евгений Воронов, на счету которого 21 очко.

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгиос Принтезис

Андрей Пронин ИА REGNUM Евгений Воронов

Андрей Пронин ИА REGNUM Евгений Воронов, Тэйлор Рочести

Андрей Пронин ИА REGNUM Колтон Айверсон

Андрей Пронин ИА REGNUM Никола Милутинов

Андрей Пронин ИА REGNUM Никола Милутинов

На сегодняшний день «Зенит» занимают 16-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 21 очко после 21 матча. «Олимпиакос» идёт на 13-м месте с 24 очками.

Андрей Пронин ИА REGNUM Остин Холлинс

Андрей Пронин ИА REGNUM Колтон Айверсон

Андрей Пронин ИА REGNUM Костас Папаниколау, Тим Абромайтис

Андрей Пронин ИА REGNUM Эндрю Альбиси, Георгиос Принтезис

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