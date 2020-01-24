«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги
24 января 2020
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче 21-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 91:87.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Огастин Рабит
Андрей Пронин ИА REGNUM
Айверсон Колтон
Андрей Пронин ИА REGNUM
Айверсон Колтон
Самым результативным игроком мачта стал разыгрывающий «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис, который набрал 31 очко. В составе «Зенита» наибольшую результативность показал защитник Евгений Воронов, на счету которого 21 очко.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Георгиос Принтезис
Андрей Пронин ИА REGNUM
Евгений Воронов
Андрей Пронин ИА REGNUM
Евгений Воронов, Тэйлор Рочести
Андрей Пронин ИА REGNUM
Колтон Айверсон
Андрей Пронин ИА REGNUM
Никола Милутинов
Андрей Пронин ИА REGNUM
Никола Милутинов
На сегодняшний день «Зенит» занимают 16-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 21 очко после 21 матча. «Олимпиакос» идёт на 13-м месте с 24 очками.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Остин Холлинс
Андрей Пронин ИА REGNUM
Колтон Айверсон
Андрей Пронин ИА REGNUM
Костас Папаниколау, Тим Абромайтис
Андрей Пронин ИА REGNUM
Эндрю Альбиси, Георгиос Принтезис
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