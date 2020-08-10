В субботу, 8 августа, в Петербурге прошёл ежегодный фестиваль костюмированного sup-серфинга. В этом году фестиваль проходил уже в пятый раз и собрал рекордное количество участников — почти три тысячи.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

В Неву спустились как профессионалы, так и любители, однако маски на участниках были только карнавальные.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

«Мы хотим показать Петербургу, что COVID почти побежден. Но расслабляться все равно не стоит», — говорит участник фестиваля, врач-анестезиолог-реаниматолог Евгений Хоменко.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Заплыв на девять километров по рекам и каналам Петербурга был и остаётся дружественным, а не соревновательным: супергерои, пираты, индейцы и сказочные персонажи гребут на одной волне.

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020

Андрей Пронин ИА REGNUM Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020