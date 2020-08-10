Карнавал на Неве — фестиваль SUP-серфинга в Петербурге
10 августа 2020
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В субботу, 8 августа, в Петербурге прошёл ежегодный фестиваль костюмированного sup-серфинга. В этом году фестиваль проходил уже в пятый раз и собрал рекордное количество участников — почти три тысячи.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
В Неву спустились как профессионалы, так и любители, однако маски на участниках были только карнавальные.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
«Мы хотим показать Петербургу, что COVID почти побежден. Но расслабляться все равно не стоит», — говорит участник фестиваля, врач-анестезиолог-реаниматолог Евгений Хоменко.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Заплыв на девять километров по рекам и каналам Петербурга был и остаётся дружественным, а не соревновательным: супергерои, пираты, индейцы и сказочные персонажи гребут на одной волне.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020
Андрей Пронин ИА REGNUM
Фестиваль SUP-серфинга Фонтанка-SUP – 2020