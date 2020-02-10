Кубок России по тяжёлой атлетике состоялся в Санкт-Петербурге, в спорткомплексе ЦСКА. Соревнования прошли с 3 по 10 февраля.

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Андрей Пронин ИА REGNUM Задумчивый судья

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из более чем 50 регионов России. Они определили победителей в десяти весовых категориях среди мужчин и женщин.

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Андрей Пронин ИА REGNUM Дмитрий Молодцов

Временно исполняющий обязанности председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталия Сафонова отметила, что Кубок России по тяжелой атлетике в 2020 году не случайно проходит именно на берегах Невы:

В Санкт-Петербурге атлетизм всегда был любим и популярен. Северная столица является родиной отечественной тяжелой атлетики: именно на невских берегах профессор Владислав Францевич Краевский в конце XIX века, ровно 135 лет назад, основал первый российский кружок атлетизма. Кубок России — одно из важнейших соревнований накануне чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве и предстоящих летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Уверена, что многие из участников данного турнира заслуживают олимпийских медалей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок России по тяжёлой атлетике

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок России по тяжёлой атлетике

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок России по тяжёлой атлетике

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок России по тяжёлой атлетике

Среди женщин победительницами в разных весовых категориях стали Татьяна Каширина, Дарья Рязанова, Ляйсан Махиянова, Екатерина Макарова, Анастасия Романова, Наталия Шайманова, Ольга Тё, Светлана Ершова, Ольга Голованова и Надежда Панова.

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Андрей Пронин ИА REGNUM Цынбал Кристина

Андрей Пронин ИА REGNUM Цынбал Кристина

Андрей Пронин ИА REGNUM Цынбал Кристина

У мужчин в разных категориях золото выиграли Алексей Ловчев, Линар Мухаметов, Александр Кибанов, Георгий Купцов, Роман Чепик, Вячеслав Яркин, Аслан Каскулов, Максим Коноплёв, Павел Суханов и Геннадий Зыков.