Пока в Петербурге вводится частичная и поэтапная отмена ограничений, горожане выходят на борьбу с вирусом на пляжи и в парки. Пляж на Крестовском острове стал средоточением отдыхающих. Наш фотокоррепондент Андрей Пронин не заметил ни одного человека в маске или перчатках. Дистанция тоже осталась в недавнем прошлом.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алая палитра пляжа

Андрей Пронин ИА REGNUM Главное, что бы костюмчик сидел

Андрей Пронин ИА REGNUM Волейбол на пляже

Андрей Пронин ИА REGNUM Достать мяч

Андрей Пронин ИА REGNUM Жёлтый шарик

Андрей Пронин ИА REGNUM Качельки

Андрей Пронин ИА REGNUM Детский городок

Андрей Пронин ИА REGNUM Купаться нельзя

Андрей Пронин ИА REGNUM Работаем на трицепс

Андрей Пронин ИА REGNUM Мне сверху видно всё

Андрей Пронин ИА REGNUM Переправа

Андрей Пронин ИА REGNUM Пляжный волейбол

Андрей Пронин ИА REGNUM Мячик на пляже

Андрей Пронин ИА REGNUM Приём мяча

Андрей Пронин ИА REGNUM Теннис

Андрей Пронин ИА REGNUM Тренировка единоборцев

Андрей Пронин ИА REGNUM Тренировка единоборцев