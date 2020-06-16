Пляжный спорт в Петербурге в эпоху пандемии
16 июня 2020
Пока в Петербурге вводится частичная и поэтапная отмена ограничений, горожане выходят на борьбу с вирусом на пляжи и в парки. Пляж на Крестовском острове стал средоточением отдыхающих. Наш фотокоррепондент Андрей Пронин не заметил ни одного человека в маске или перчатках. Дистанция тоже осталась в недавнем прошлом.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Алая палитра пляжа
Андрей Пронин ИА REGNUM
Главное, что бы костюмчик сидел
Андрей Пронин ИА REGNUM
Волейбол на пляже
Андрей Пронин ИА REGNUM
Достать мяч
Андрей Пронин ИА REGNUM
Жёлтый шарик
Андрей Пронин ИА REGNUM
Качельки
Андрей Пронин ИА REGNUM
Детский городок
Андрей Пронин ИА REGNUM
Купаться нельзя
Андрей Пронин ИА REGNUM
Работаем на трицепс
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мне сверху видно всё
Андрей Пронин ИА REGNUM
Переправа
Андрей Пронин ИА REGNUM
Пляжный волейбол
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мячик на пляже
Андрей Пронин ИА REGNUM
Приём мяча
Андрей Пронин ИА REGNUM
Теннис
Андрей Пронин ИА REGNUM
Тренировка единоборцев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Тренировка единоборцев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Спасатель