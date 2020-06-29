В Петербург пришло лето, но в связи с ограничительными мерами, все спортивные соревнования отменены. Однако, жители Петербурга не упускают возможности заниматься водными видами спорта самостоятельно. Фотокорреспондент ИА REGNUMАндрей Пронин застал на Финском заливе виндсёрферов, без масок и перчаток, но в гидрокостюмах.

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе

Андрей Пронин ИА REGNUM Занятия виндсёрфингом на Финском заливе