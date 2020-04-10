Все на борьбу с COVID: петербургский «Планетарий №1» шьёт медицинские маски
Проект «Планетарий №1» в Санкт-Петербурге собрал станок по производству масок и начинает отгружать их бесплатно врачам. Сегодня в стране одноразовые медицинские маски производят уже около 20 предприятий, в сутки в среднем шьётся 1,6 миллиона масок, и объем выпуска постоянно растёт.
Далёкий от медицины «Планетарий №1» в Петербурге также не остался в стороне — на базе научно-технической лаборатории планетария SpaceLab наладили пошив медицинских масок из 3-х слоев нетканых материалов с высокими фильтрующими свойствами. Инженеры планетария всего за одну неделю создали полуавтоматический станок по производству защитных масок, способный в день производить до 36 000 заготовок. Для станка была специально разработана ультразвуковая сварка.
С конца марта планетарий прекратил проводить экскурсии для посетителей и поэтому выпуск масок поможет экономически поддержать сотрудников, во время спада в музейной деятельности. Медицинские маски будут распространять при покупке билета в планетарий, которым можно будет воспользоваться в течении 2020 года. К каждому билету прилагается десять масок, которые которые курьер планетария доставит на дом.
Руководитель проекта «Планетарий №1», Евгений Гудов прокомментировал эту инициативу: