Спортивные гимнасты уверенно выступили на Чемпионате Санкт-Петербурга
16 марта 2020
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С 10 по 13 марта в Санкт-Петербурге прошел Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей. Соревнования проходят в СШОР №3 на улице Ушинского.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Чемпионат собрал лучших спортсменов в разных возрастных категориях, чтобы разыграть призовые места. Атлеты продемонстрировать свои умения выполнения гимнастических упражнений на таких снарядах как гимнастические брусья, брёвна, кольца и перекладины.
Лучшие моменты запечатлел фотокорреспондент ИА REGNUMАндрей Пронин.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей
Андрей Пронин ИА REGNUM
Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей