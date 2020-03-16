С 10 по 13 марта в Санкт-Петербурге прошел Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров и юношей. Соревнования проходят в СШОР №3 на улице Ушинского.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Чемпионат собрал лучших спортсменов в разных возрастных категориях, чтобы разыграть призовые места. Атлеты продемонстрировать свои умения выполнения гимнастических упражнений на таких снарядах как гимнастические брусья, брёвна, кольца и перекладины.

Лучшие моменты запечатлел фотокорреспондент ИА REGNUMАндрей Пронин.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по спортивной гимнастике среди мужчин, юниоров, юношей