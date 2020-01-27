24 января в Центре спорта Калининского района состоялось первенство Санкт-Петербурга по бочча среди лиц с поражением ОДА.

Бочча — игра на точность и логику, и она является единственным видом спорта для людей с самыми тяжелыми формами поражения опорно-двигательного аппарата.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча

Соревнования проходили в пяти категориях по правилам паралимпийской бочча. Игроки класса ВС1 вбрасывают мяч в игру рукой или ногой. Они могут пользоваться помощью ассистента. В классе ВС2 помощь ассистента не предусмотрена. В классе ВС3 игроки имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей. Для вбрасывания мяча на корт они пользуются специальным приспособлением — наклонной плоскостью, во время игры разрешается помощь ассистента.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча

Игроки класса ВС4 имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей, контроль туловища также затруднен. Однако спортсмены демонстрируют хорошую способность вбрасывания мяча на корт без помощи ассистента. В классе ВС5 участвуют игроки с наименее выраженными поражениями верхних и нижних конечностей тела.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча

По итогам первенства призовые места распределились в пяти категориях:

Класс ВС1: 1 Савченко Дмитрий, 2 Башкирцев Максим, 3 Мельникова Мария.

Класс ВС2: 1 Иванов Арсений, 2 Беглецов Глеб, 3 Харольский Дмитрий.

Класс ВС3: 1 Васильев Виталий, 2 Бызов Владимир, 3 Мусулайнен Антон.

Класс ВС4: 1 Адонина Дарья, 2 Кузовлев Андрей, 3 Фролов-Багреев Глеб.

Класс ВС5: 1 Хопёрский Владимир, 2 Оленский Илья.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат и первенство СПб по Бочча