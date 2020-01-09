Всероссийские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали — 2020» прошли в Санкт-Петербурге. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали»

На соревнованиях были разыграны награды в восьми категориях по скорости скалолазания.

Четыре из восьми золотых наград выиграли спортсмены из Свердловской области. Это Мария Курмачева (в категории «младшие девушки»), Егор Попов («младшие юноши»), Максим Рыжов («старшие юноши») и Ярослав Пашков («юниоры»).

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали»

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали»

Кроме того, в категории «старшие девушки» победителем стала Варвара Лузина (Пермский край), в категории «юниорки» — Полина Кулагина (Красноярский край), в категории «девочки» — Снежана Ермолик, а в категории «мальчики» — Егор Деньгин (Челябинская область).

Андрей Пронин ИА REGNUM Всероссийские юношеские соревнования «Невские вертикали»

Добавим, что «Невские вертикали — 2020» стали 36-ми всероссийскими соревнованиями по скалолазанию.