Первый домашний матч ЖФК «Зенит» прошёл в Петербурге с пермской «Звездой»
6 августа прошёл 2-й тур Суперлиги сезона 2020 между ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЖФК «Звезда-2005» (Пермь). Женская сборная по футболу «Зенит» провела первый домашний матч с пермской «Звездой». Игра прошла на поле «Газпром"-Академии ФК «Зенит». Однако, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторы матча вынуждены провести встречу без зрителей.
В первом тайме команды попеременно владели мячом. Опытные футболистки из Перми в первые минуты захватили инициативу, однако к 30-й минуте «Зенит» вернул преимущество. После перерыва сине-бело-голубые остались в меньшинстве. На 61-й минуте капитан команды Екатерина Сочнева была удалена с поля за непреднамеренный удар соперницы рукой во время игры.
Некоторое время «Звезда-2005» атаковала, петербурженкам приходилось сосредоточиться на обороне. В концовке «Зенит» провел несколько атак, но счет так и не был открыт. Игра была сыграна вничью.
«Игра сложилась тяжело для нас. Во втором тайме было удаление, пришлось перестраиваться. Но девочки опять, как и в первой игре, проявили характер и самоотверженность. Хочется сказать им спасибо. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. К сожалению, пока это невозможно на трибуне, а только онлайн» — прокомментировала главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина.