6 августа прошёл 2-й тур Суперлиги сезона 2020 между ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЖФК «Звезда-2005» (Пермь). Женская сборная по футболу «Зенит» провела первый домашний матч с пермской «Звездой». Игра прошла на поле «Газпром"-Академии ФК «Зенит». Однако, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторы матча вынуждены провести встречу без зрителей.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вера Симановская, Надежда Ильиных

Андрей Пронин ИА REGNUM Анастасия Берендеева и Екатерина Сочнева

Андрей Пронин ИА REGNUM Атака

Андрей Пронин ИА REGNUM ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)

В первом тайме команды попеременно владели мячом. Опытные футболистки из Перми в первые минуты захватили инициативу, однако к 30-й минуте «Зенит» вернул преимущество. После перерыва сине-бело-голубые остались в меньшинстве. На 61-й минуте капитан команды Екатерина Сочнева была удалена с поля за непреднамеренный удар соперницы рукой во время игры.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Ильиных Надежда

Андрей Пронин ИА REGNUM Надежда Ильиных

Некоторое время «Звезда-2005» атаковала, петербурженкам приходилось сосредоточиться на обороне. В концовке «Зенит» провел несколько атак, но счет так и не был открыт. Игра была сыграна вничью.

Андрей Пронин ИА REGNUM Надежда Ильиных

Андрей Пронин ИА REGNUM Отбор мяча

Андрей Пронин ИА REGNUM Падение

Андрей Пронин ИА REGNUM Нападение

Андрей Пронин ИА REGNUM Приём мяча

«Игра сложилась тяжело для нас. Во втором тайме было удаление, пришлось перестраиваться. Но девочки опять, как и в первой игре, проявили характер и самоотверженность. Хочется сказать им спасибо. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. К сожалению, пока это невозможно на трибуне, а только онлайн» — прокомментировала главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Юлия Гриченко