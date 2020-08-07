6 августа прошёл 2-й тур Суперлиги сезона 2020 между ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЖФК «Звезда-2005» (Пермь). Женская сборная по футболу «Зенит» провела первый домашний матч с пермской «Звездой». Игра прошла на поле «Газпром"-Академии ФК «Зенит». Однако, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции организаторы матча вынуждены провести встречу без зрителей.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Вера Симановская, Надежда Ильиных
Андрей Пронин ИА REGNUM
Анастасия Берендеева и Екатерина Сочнева
Андрей Пронин ИА REGNUM
Атака
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)

В первом тайме команды попеременно владели мячом. Опытные футболистки из Перми в первые минуты захватили инициативу, однако к 30-й минуте «Зенит» вернул преимущество. После перерыва сине-бело-голубые остались в меньшинстве. На 61-й минуте капитан команды Екатерина Сочнева была удалена с поля за непреднамеренный удар соперницы рукой во время игры.

Андрей Пронин ИА REGNUM
ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин ИА REGNUM
Ильиных Надежда
Андрей Пронин ИА REGNUM
Надежда Ильиных

Некоторое время «Звезда-2005» атаковала, петербурженкам приходилось сосредоточиться на обороне. В концовке «Зенит» провел несколько атак, но счет так и не был открыт. Игра была сыграна вничью.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Надежда Ильиных
Андрей Пронин ИА REGNUM
Отбор мяча
Андрей Пронин ИА REGNUM
Падение
Андрей Пронин ИА REGNUM
Нападение
Андрей Пронин ИА REGNUM
Приём мяча

«Игра сложилась тяжело для нас. Во втором тайме было удаление, пришлось перестраиваться. Но девочки опять, как и в первой игре, проявили характер и самоотверженность. Хочется сказать им спасибо. И спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. К сожалению, пока это невозможно на трибуне, а только онлайн» — прокомментировала главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Футбольный момент
Андрей Пронин ИА REGNUM
Юлия Гриченко
Андрей Пронин ИА REGNUM
Финал игры ЖФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ЖФК «Звезда-2005» (Пермь)