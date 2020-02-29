Санкт-петербургский «Зенит», который пока занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче двадцатого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный матч Зенит — Локомотив

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный матч Зенит — Локомотив

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбольный матч Зенит — Локомотив

Встреча, которая завершилась со счетом 0:0, прошла 29 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов однако отличиться так и не смогли.

Андрей Пронин ИА REGNUM Бранислав Иванович и Эдер

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенитовские фанаты

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Клуб «Локомотив», набравший 35 баллов, находится на пятой позиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Обострение в игре

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