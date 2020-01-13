Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Антон Белов

В первом периоде хоккеисты «Динамо» вышли вперёд благодаря голу нападающего Максима Афиногенова. Игрокам СКА удалось отыграться только в третьем периоде, заброшенная шайба на счету защитника Игоря Ожиганова. В овертайме победную шайбу забросил защитник СКА Артём Зуб.

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Андрей Пронин ИА REGNUM СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)

На сегодняшний день СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 65 очков после 47 матчей. «Динамо» идёт на третьем месте, на его счету 65 очков после 49 игр.

Андрей Пронин ИА REGNUM СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)