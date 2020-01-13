СКА в овертайме вырвал победу у «Динамо» в матче КХЛ
13 января 2020
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Антон Белов
В первом периоде хоккеисты «Динамо» вышли вперёд благодаря голу нападающего Максима Афиногенова. Игрокам СКА удалось отыграться только в третьем периоде, заброшенная шайба на счету защитника Игоря Ожиганова. В овертайме победную шайбу забросил защитник СКА Артём Зуб.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Йори Лехтеря
Андрей Пронин ИА REGNUM
Егор Зайцев, Владимир Ткачёв
Андрей Пронин ИА REGNUM
Иван Бочаров
Андрей Пронин ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
На сегодняшний день СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 65 очков после 47 матчей. «Динамо» идёт на третьем месте, на его счету 65 очков после 49 игр.
Андрей Пронин ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
СКА (Санкт-Петербург) — Динамо (Москва)