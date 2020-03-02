«Ленинградка» проиграла «Динамо» в первом матче плей-офф ЧР
2 марта 2020
Женский волейбольный клуб «Ленинградка» потерпел поражение от казанского «Динамо» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Блок от Ленинградки
Андрей Пронин ИА REGNUM
Волейбол. Ленинградка — Динамо-Казань
Андрей Пронин ИА REGNUM
Волейбол, разминка
Андрей Пронин ИА REGNUM
Де Ла Круз
Андрей Пронин ИА REGNUM
Девчонки
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в трёх партиях. Волейболистки «Динамо» победили в каждом из сетов — 25:18, 25:22, 25:23.
Ответный матч между этими командами состоится 7 марта в Казани.
Андрей Пронин ИА REGNUM
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