Петербургский «Зенит» вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ по волейболу
19 декабря 2019
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над болгарским «Нефтохимиком» в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).
Андрей Пронин ИА REGNUM
Николай Николов
Андрей Пронин ИА REGNUM
Блок
Андрей Пронин ИА REGNUM
Георг Грозер, Илия Петков
В составе «Зенита» самыми результативными игроками матча стали Иван Яковлев, набравший 13 очков, и Георг Грозер, на счету которого 10 очков.
Андрей Пронин ИА REGNUM
В игре
Андрей Пронин ИА REGNUM
Георг Грозер, Иван Яковлев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Камехо Ореол
Андрей Пронин ИА REGNUM
Кристиан Петров
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лукаш Дивиш
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»
Таким образом, «Зенит» обыграл «Нефтохимик» по сумме двух матчей. В первой встрече «Зенит» также победил соперника в трёх сетах. Петербургская команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с черногорским клубом «Будва».
Андрей Пронин ИА REGNUM
Лукаш Дивиш
Андрей Пронин ИА REGNUM
Многорукая защита
Андрей Пронин ИА REGNUM
Момент игры
Андрей Пронин ИА REGNUM
Мирослав Градинаров
Андрей Пронин ИА REGNUM
Момент матча
Андрей Пронин ИА REGNUM
Орел Камехо
Андрей Пронин ИА REGNUM
Ореол Камехо, Игорь Филиппов
Андрей Пронин ИА REGNUM
Петров Георги
Андрей Пронин ИА REGNUM
Стефан Георгиев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Туомас Саммелвуо
Андрей Пронин ИА REGNUM
Удар Лукаша Дивиша
Андрей Пронин ИА REGNUM
Филиппов Игорь