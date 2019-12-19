Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над болгарским «Нефтохимиком» в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).

Андрей Пронин ИА REGNUM Николай Николов

Андрей Пронин ИА REGNUM Блок

Андрей Пронин ИА REGNUM Георг Грозер, Илия Петков

В составе «Зенита» самыми результативными игроками матча стали Иван Яковлев, набравший 13 очков, и Георг Грозер, на счету которого 10 очков.

Андрей Пронин ИА REGNUM В игре

Андрей Пронин ИА REGNUM Георг Грозер, Иван Яковлев

Андрей Пронин ИА REGNUM Камехо Ореол

Андрей Пронин ИА REGNUM Кристиан Петров

Андрей Пронин ИА REGNUM Лукаш Дивиш

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Кубка Европейской конфедерации волейбола. «Зенит» — «Нефтохимик»

Таким образом, «Зенит» обыграл «Нефтохимик» по сумме двух матчей. В первой встрече «Зенит» также победил соперника в трёх сетах. Петербургская команда вышла в 1/8 финала, где сыграет с черногорским клубом «Будва».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лукаш Дивиш

Андрей Пронин ИА REGNUM Многорукая защита

Андрей Пронин ИА REGNUM Момент игры

Андрей Пронин ИА REGNUM Мирослав Градинаров

Андрей Пронин ИА REGNUM Момент матча

Андрей Пронин ИА REGNUM Орел Камехо

Андрей Пронин ИА REGNUM Ореол Камехо, Игорь Филиппов

Андрей Пронин ИА REGNUM Петров Георги

Андрей Пронин ИА REGNUM Стефан Георгиев

Андрей Пронин ИА REGNUM Туомас Саммелвуо

Андрей Пронин ИА REGNUM Удар Лукаша Дивиша