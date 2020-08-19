Петербургский «Зенит» обыграл московское ЦСКА в главном матче третьего тура розыгрыша Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Зенит – ЦСКА
Андрей Пронин ИА REGNUM
Азмун Сердар
Андрей Пронин ИА REGNUM
Азмун Сердар
Андрей Пронин ИА REGNUM
Вильмар Барриос
Андрей Пронин ИА REGNUM
Акинфеев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зенит в атаке
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зенит – ЦСКА

Счет встречи был открыт на 19-й минуте встречи, лучший бомбардир чемпионата прошлого сезона Артем Дзюба ассистировал Сердар Азмуну, который забил свой второй мяч в сезоне. Вскоре, на 26-й минуте ЦСКА сравнял счет с помощью Николы Влашича, который в прошлом сезоне побил свой рекорд по результативности за год, отличившись 12 голами.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Игорь Акинфеев на страже
Андрей Пронин ИА REGNUM
Игровой момент
Андрей Пронин ИА REGNUM
Малком
Андрей Пронин ИА REGNUM
Малком
Андрей Пронин ИА REGNUM
Малком
Андрей Пронин ИА REGNUM
Игорь Акинфеев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Михаил Кержаков

На 69-й минуте Сердар Азмун оформил на свой счет дубль и, таким образом, принес «Зениту» очередную победу. Голевую передачу отдал защитник Вячеслав Караваев.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Перерыв
Андрей Пронин ИА REGNUM
Прорыв Зенита
Андрей Пронин ИА REGNUM
С поля
Андрей Пронин ИА REGNUM
Себастьян Дриусси

«Сине-бело-голубые» возглавили турнирную таблицу чемпионата, набрав максимальное количество очков за три тура — девять. ЦСКА опустился на пятую строчку с шестью очками в активе.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Футбол. РПЛ. Зенит – ЦСКА
Андрей Пронин ИА REGNUM
Футбол. РПЛ. Зенит – ЦСКА