Петербургский «Зенит» обыграл московское ЦСКА в главном матче третьего тура розыгрыша Российской премьер-лиги сезона 2020/2021. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенит – ЦСКА

Андрей Пронин ИА REGNUM Азмун Сердар

Андрей Пронин ИА REGNUM Азмун Сердар

Андрей Пронин ИА REGNUM Вильмар Барриос

Андрей Пронин ИА REGNUM Акинфеев

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенит в атаке

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенит – ЦСКА

Счет встречи был открыт на 19-й минуте встречи, лучший бомбардир чемпионата прошлого сезона Артем Дзюба ассистировал Сердар Азмуну, который забил свой второй мяч в сезоне. Вскоре, на 26-й минуте ЦСКА сравнял счет с помощью Николы Влашича, который в прошлом сезоне побил свой рекорд по результативности за год, отличившись 12 голами.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игорь Акинфеев на страже

Андрей Пронин ИА REGNUM Игровой момент

Андрей Пронин ИА REGNUM Малком

Андрей Пронин ИА REGNUM Малком

Андрей Пронин ИА REGNUM Малком

Андрей Пронин ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Кержаков

На 69-й минуте Сердар Азмун оформил на свой счет дубль и, таким образом, принес «Зениту» очередную победу. Голевую передачу отдал защитник Вячеслав Караваев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Перерыв

Андрей Пронин ИА REGNUM Прорыв Зенита

Андрей Пронин ИА REGNUM С поля

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси

«Сине-бело-голубые» возглавили турнирную таблицу чемпионата, набрав максимальное количество очков за три тура — девять. ЦСКА опустился на пятую строчку с шестью очками в активе.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футбол. РПЛ. Зенит – ЦСКА