«Зенит» одержал волевую победу над «Сочи»
8 июля 2020
/
Время чтения 1 мин
8 июля на стадионе «Крестовский» в рамках 27-го тура РПЛ «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над ПФК «Сочи» со счетом 2:1.
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЗЕНИТ-СОЧИ
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЗЕНИТ-СОЧИ
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЗЕНИТ-СОЧИ
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЗЕНИТ-СОЧИ
В дебюте матча Антон Заболотный после передачи Александра Кокорина открыл счет — 0:1. Через 28 минут 23-летний бразильский вингер Малком восстановил равновесие в счете — 1:1. На 77-й минуте Сердар Азмун впервые вывел хозяев вперед — 2:1.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Александр Кокорин, Игорь Смольников
Андрей Пронин ИА REGNUM
Александр Кокорин
Андрей Пронин ИА REGNUM
Антон Заболотный
Андрей Пронин ИА REGNUM
Алексей Сутормин
Андрей Пронин ИА REGNUM
Антон Заболотный, Вильмар Барриос
Андрей Пронин ИА REGNUM
Барриос Вильмар
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЗЕНИТ-СОЧИ
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики Зенита
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЗЕНИТ-СОЧИ
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЗЕНИТ-СОЧИ
Андрей Пронин ИА REGNUM
ЗЕНИТ-СОЧИ
«Зенит», одержав 20-ю победу в сезоне, набрал 65 очков. «Сочи» с 30-ю баллами временно расположились на 11-й позиции.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Социальная дистанция
Андрей Пронин ИА REGNUM
Зенитовский талисман
Андрей Пронин ИА REGNUM
Сергей Прядкин
Андрей Пронин ИА REGNUM
Сергей Семак, Леон Мусаев
Андрей Пронин ИА REGNUM
Сердар Азмун
Андрей Пронин ИА REGNUM
Столкновение