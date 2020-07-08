8 июля на стадионе «Крестовский» в рамках 27-го тура РПЛ «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал волевую победу над ПФК «Сочи» со счетом 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

В дебюте матча Антон Заболотный после передачи Александра Кокорина открыл счет — 0:1. Через 28 минут 23-летний бразильский вингер Малком восстановил равновесие в счете — 1:1. На 77-й минуте Сердар Азмун впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин, Игорь Смольников

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин

Андрей Пронин ИА REGNUM Антон Заболотный

Андрей Пронин ИА REGNUM Алексей Сутормин

Андрей Пронин ИА REGNUM Антон Заболотный, Вильмар Барриос

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос Вильмар

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Зенита

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

«Зенит», одержав 20-ю победу в сезоне, набрал 65 очков. «Сочи» с 30-ю баллами временно расположились на 11-й позиции.

Андрей Пронин ИА REGNUM Социальная дистанция

Андрей Пронин ИА REGNUM Зенитовский талисман

Андрей Пронин ИА REGNUM Сергей Прядкин

Андрей Пронин ИА REGNUM Сергей Семак, Леон Мусаев

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун