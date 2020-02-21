Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл немецкой «Альбе» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 81:83.

Андрей Пронин ИА REGNUM Колтон Айверсон

Андрей Пронин ИА REGNUM Абромайтис Тим

Самым результативным матча стал защитник «Альбы» Мартин Херманссон, набравший 24 очка. В составе «Зенита» форвард Уильям Томас отметился 19 баллами.

Андрей Пронин ИА REGNUM Густаво Айон, Тайлер Кавано

Андрей Пронин ИА REGNUM Йонас Маттиссек, Эндрю Альбиси

На сегодняшний день «Зенит» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. В активе команды 32 очка после 25 матчей. «Альба» идёт на 14-м месте с 34 очками.

Андрей Пронин ИА REGNUM Тим Абромайтис

Андрей Пронин ИА REGNUM Эндрю Альбиси, Йонас Маттиссек

Андрей Пронин ИА REGNUM Хавьер Паскуаль

Андрей Пронин ИА REGNUM Уильям Томас

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