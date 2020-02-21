БК «Зенит» проиграл «Альбе» в матче Евролиги
21 февраля 2020
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл немецкой «Альбе» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 81:83.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Колтон Айверсон
Андрей Пронин ИА REGNUM
Абромайтис Тим
Самым результативным матча стал защитник «Альбы» Мартин Херманссон, набравший 24 очка. В составе «Зенита» форвард Уильям Томас отметился 19 баллами.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Густаво Айон, Тайлер Кавано
Андрей Пронин ИА REGNUM
Йонас Маттиссек, Эндрю Альбиси
На сегодняшний день «Зенит» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги. В активе команды 32 очка после 25 матчей. «Альба» идёт на 14-м месте с 34 очками.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Тим Абромайтис
Андрей Пронин ИА REGNUM
Эндрю Альбиси, Йонас Маттиссек
Андрей Пронин ИА REGNUM
Хавьер Паскуаль
Андрей Пронин ИА REGNUM
Уильям Томас
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