Анастасия Ординян
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Последние публикации
«Лежал кусок мяса». В Пермском крае мужчина после лечения остался без кожи
Вместо положенного лечения в больнице житель Пермского края получил страдания и невыносимую боль. После терапии в стационаре и приёма назначенных врачом таблеток мужчина в прямом смысле остался без кожи. Семья К. живёт в рабочем посёлке Октябрьский, в Пермском крае. У 39-летнего Евгения (имя...
14 марта 2024
Вышла и не вернулась. В Каспийске больше месяца ищут 22-летнюю спортсменку
Больше месяца в Дагестане ищут пропавшую студентку, профессиональную спортсменку Анну Цомартову. 22-летняя девушка приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу, проиграла бой, ушла из спорткомплекса и исчезла. Вышла и не вернулась Студентка юридического вуза Анна Цомартова приехала в...
13 марта 2024
«Духовный спецназ» СВО. Священник и имам вместе молятся в Авдеевке
К храму Святой Марии Магдалины в освобождённой Авдеевке осторожно подходит группа российских солдат. Отделяются несколько бойцов — инженерная разведка. Проверяют, не остались ли внутри растяжки, мины и иные неприятные смертоносные сюрпризы. Чисто, можно входить. То, что храм уцелел под...
11 марта 2024
Героини и их победы. Волонтёры поздравляют женщин по всей России
Международный женский день — не только повод поздравить женщин, девушек и девочек с праздником. Это еще и день благодарности, поддержки и уважения женщин. Перед 8 марта в России проходит целый ряд мероприятий, организованных волонтёрами и просто небезразличными людьми. Цель — показать истинный...
7 марта 2024
Обмен чебурашками. Как проходит Всемирный фестиваль молодежи
В пятницу, 1 марта, стартовал «Всемирный фестиваль молодежи» (ВФМ). Он проходит в Сочи на федеральной территории «Сириус». Участниками фестиваля уже стали более 20 тысяч молодых лидеров, студентов и просто активных людей. Около 10 тысяч человек приехали в Россию из ближнего и дальнего зарубежья —...
5 марта 2024
Чем удивляет Московская неделя моды
В российской столице проходит новый сезон Московской недели моды — 2024. Стартовала она 1 марта, закончится — 8-го. Неделя моды собрала лучших дизайнеров и представителей брендов, которые создают авторскую одежду и аксессуары. Основными площадками для проведения мероприятия стали ЦВЗ «Манеж» и...
5 марта 2024
Участник ВФМ из Египта назвал большой удачей попадание на фестиваль
Всемирный фестиваль молодёжи, который проходит в «Сириусе», может стать отличной стартовой площадкой для развития взаимоотношений и запуска совместных проектов, считает сопредседатель студенческого союза МГУ, основатель и руководитель студенческого международного центра МГУ, уроженец Египта Йосср...
4 марта 2024
Не только секс. Нужны ли уроки полового воспитания в российских школах
В российских школах сегодня нет единой программы полового воспитания детей. Каждое учебное заведение может решать, в какой форме проводить подобные уроки — либо же не проводить их вовсе. Одна из частых причин отказа — принятые еще в 2012 году поправки к закону «О защите детей от информации...
4 марта 2024
Гости из Южной Осетии поделились впечатлениями от Фестиваля молодёжи
Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ) поможет гостям и участникам максимально проявить себя в различных направлениях, заявила ИА Регнум участница фестиваля, ведущий специалист отдела по организации, планированию и реализации молодежной политики в Комитете по молодежной политике и спорту Южной Осетии...
4 марта 2024
Удвоение турпотока. Какие пять морей станут доступнее российским туристам
Внутренний туризм России наконец встал на гребень повестки. Еще в декабре 2021 года российское правительство утвердило госпрограмму по туристическому развитию, которая в том числе предполагает объединенные маршруты к точкам притяжения туристов. Сегодня в своем послании Федеральному собранию...
29 февраля 2024
Клейма для пчел и другие новшества. Какие законы вступят в силу с 1 марта
С 1 марта в России вступят в силу несколько новых законов. Так, важные изменения коснутся выдачи кредитов, продажи и производства сигарет, возврата денег из лопнувших банков. Кроме того, нововведения ожидают предпринимателей, владельцев автомобилей и другие категории граждан. Запрет рекламы...
28 февраля 2024
«Кровь и прочие жидкости». Зачем девушка-фельдшер публикует фото пациентов
На 25-летнюю девушку-фельдшера из Владивостока внезапно обрушилась всероссийская известность. Инесса Колпакова работает в скорой помощи уже три с половиной года, но всего меньше двух недель назад она начала активно вести страничку в одной из социальных сетей. Практически моментально ее блог стал...
28 февраля 2024
В Варшаве аграрии провели акцию протеста «Звездный марш на столицу»
Протесты в Польше не утихают уже несколько недель. Так, в Варшаве сегодня вышли на марш в центр города более 10 тыс. фермеров. Возглавил колонну протестующих трактор с прицепом, на котором установлен сделанный из сена танк. «Организаторы заявили, что не будут блокировать столицу сельхозтехникой», —...
27 февраля 2024
Как ответила за свои слова «выгоняльщица воинов СВО»
В России всё больше стало появляться историй о конфликтах по поводу поведения участников СВО в общественных местах. Кого-то не пустили в заведение из-за военной формы, отказали в заселении в гостиницу, где-то возникли претензии к поведению военнослужащего. Одновременно растёт и встречный тренд...
27 февраля 2024
«Извините, Алексей в плену». Мать разыскала сына на Украине и вернула домой
«Ушел на задание и не вернулся», — с такой болью обратилась мама бойца Алексея Петрова Елена Николаевна к куратору Комитета семей воинов Отечества (КСВО) по Можгинскому району Удмуртии Татьяне Овчинниковой. Алексей заключил контракт, ушел на фронт 9 мая 2023 года и позже был направлен в Херсонскую...
25 февраля 2024
Клим Поплавский: страшно оказаться за бортом великой нации
Второй Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» откроется премьерой фильма Клима Поплавского «Военкоры-3: он молится на языке Бога». Показ пройдет в Москве 23 февраля в Цифровом деловом пространстве. Сын российской актрисы Яны Поплавской и режиссера Сергея Гинзбурга в...
22 февраля 2024
Искали 23 года. «Барнаульский маньяк» сознался в убийстве еще 10 девушек
Во вторник 53-летний алтайский экс-чиновник Виталий Манишин сознался в убийстве еще десяти девушек. Считается, что он и есть знаменитый «Барнаульский маньяк», который массово расправлялся со студентками и абитуриентками. Но следователи вновь взялись за это дело лишь спустя 23 года, после того как...
20 февраля 2024
Срок за цветок. Теперь дачников будут наказывать за ипомею трехцветную
В России теперь будут строго наказывать за выращивание популярного вьюнка: садоводам может грозить как административный штраф до 300 тысяч рублей, так и лишение свободы до двух лет. Кроме того, хранение даже трех граммов семян этого растения является уголовным преступлением. «На земельном участке...
19 февраля 2024
Мать вышла замуж за сожителя, который до этого издевался над ее ребенком
Прошло чуть больше недели с начала февраля, как в сети появилось жестокое видео из города Шахты Ростовской области, где отчим издевается надо своей крохотной падчерицей, пока матери нет дома. На кадрах видно, как он дергает и швыряет трехлетнюю девочку на пол, приговаривая: «Видишь, как мать тебя...
19 февраля 2024
Нет «донатов» — нет треш-стримов. Что изменит для блогеров новый закон
15 февраля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий блогерам проводить треш-стримы. Под треш-стримом понимаются попытки блогеров привлечь внимание большого числа зрителей эфиров, где ведущий совершает над собой или другими участниками шоу опасные или унизительные...
17 февраля 2024