Артём Целищев пошёл добровольцем на СВО в августе 2022 года, попал в отряд «Вятка 1». Был готов, что мобилизуют, поэтому решил пойти сам — опередить события.

Иван Шилов © ИА Регнум

Участвовал в боях в Херсонской области. Но службу в сентябре того же года оборвало тяжёлое ранение: мина, перебиты обе ноги, перелом таза и травма брюшной полости. Таз и живот починили, говорит мужчина ИА Регнум, а с ногами до сих пор приходится мучиться. 1 мая — грустный юбилей, 20 месяцев со дня ранения.

Просил врачей ампутировать ногу

Родился Артём в Кирове, но еще ребёнком с родителями переехал в Подмосковье. Там отучился в школе, поступил в вуз. Юрист высшей категории. До СВО работал в полиции, в уголовном розыске.

Работу, рассказывает Целищев, очень любил, отдавал ей всё время. На хобби ничего не оставалось. Разве что иногда удавалось выбраться покататься на лыжах.

Был женат, развёлся в 2020 году. Сыну 8 лет, он живёт с мамой в Подмосковье. Артём регулярно общается с ребёнком. После ранения мужчина вернулся в Киров, где живёт мама, без помощи и поддержки которой ему не обойтись.

Одну ногу восстановить невозможно — удалён сустав, установили штифт, рассказывает Целищев. Голеностоп не работает, нога будет опорной. Ампутировать не будут, хотя сам Артём просил врачей это сделать — вместо неактивной части можно поставить бионический протез, подвижный, сгибающийся. Но медики после долгих консультаций от ампутации отказались.

Мужчина ужасно устал от непрекращающихся болей в ногах. В конце апреля провели очередную операцию, стало полегче — действует обезболивающее. Из центра травматологии в Кирове выписали три дня назад. Сейчас ногу удлиняют с помощью аппарата Илизарова — вытянуть нужно на 11 сантиметров.

«Когда растягиваешь — очень неприятно. Боль терпимая, но заснуть невозможно», — говорит Целищев.

Соскучился по работе

После возвращения в Киров Артём долго не мог оформить инвалидность. Чтобы помочь мужчине, над ним взял шефство Комитет семей воинов Отечества Кировской области.

«С Артёмом мы познакомились срезу после его ранения и возвращения из госпиталя, — рассказывает ИА Регнум руководитель регионального штаба КСВО Кировской области Анастасия Борцова.— С ногой случилась большая беда, лечение идёт трудно: ногу то вытягивают, то снова ломают».

Из личного архива Артёма

Раньше Целищев каждый месяц ездил в госпиталь в Екатеринбург, потом возвращался обратно. Девушки из КСВО сопровождали его в больницу, на поезде, помогали передвигаться по городу. Сейчас приходят домой, чтобы вместе погулять, помочь с домашними делами.

Артём рассказал ИА Регнум, что хочет устроиться на работу в фонд «Защитники Отечества», уже прошёл собеседование с директором. Но работать официально пока не может — ещё не исключен из списка армейского личного состава.

Накануне Целищев сдал вступительные экзамены в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Результаты обещают огласить 20 мая.

«Думаю, справился хорошо. Я уверен в себе», — говорит он.

Мужчина признаётся, что мечтает побыстрее вернуться на работу, по которой очень соскучился. Планирует отработать как минимум год без отпуска. А пока «догуливает» прошлый отпуск, накопившийся с 2022 года — около 80 дней, параллельно помогая благотворительной автономной некоммерческой организации «Золотые руки Ангела». Там изготавливают всё, что может спасти жизни и сохранить здоровье бойцов на передовой: многофункциональные тактические носилки, гибкие медицинские шины, индивидуальные аптечки и эвакуационные стропы для переноса раненых.

Целищев часто берёт работу на дом: говорит, это помогает справляться с болями в ноге, отвлекает. Он также помогает фронту деньгами — отправляет часть собственных сбережений.

«Как Павка Корчагин»

В начале 2024 года Артёму Целищеву предложили стать участником президентской образовательной программы «Время героев». Он сразу согласился, подал заявку для участия в первом учебном потоке специального кадрового проекта для участников СВО.

В программе будут готовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

Анонсируя программу, президент России Владимир Путин отмечал, что её участники должны стать новой управленческой элитой страны, а «Время героев» будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов».

Для учёбы и работы Артёму понадобился хороший ноутбук — помогли волонтёры КСВО.

«Особая благодарность девушкам КСВО и государственному фонду «Защитники Отечества» города Кирова за предоставленный ноутбук для выполнения и осуществления особых задач!» — поблагодарил мужчина.

Сам он никогда не жалуется на жизнь, настроен позитивно. Понимает, что жить и работать нужно, исходя из сложившейся ситуации.

«Нужно преодолевать трудности, как Павка Корчагин», — не унывает Артём.