В День Победы житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев за службу в рамках СВО получил медаль «За отвагу». А через четыре дня мужчина погиб — украинский дрон атаковал машину, в которой Григорьев подъезжал к передовой.

Иван Шилов ИА Регнум

В 2016 году Григорьев стал известен на всю Россию: его оправдали за расстрел четверых напавших на его дом и семью преступников, напомнил бывший адвокат мужчины Алексей Пешков.

«Или я их, или они нас»

Во время новогодних выходных 2016 года семья Григорьевых собралась отметить праздник в частном доме в Миасском. Александру на тот момент было 30 лет. В застолье также участвовала бывшая жена его брата, которая уже за столом поругалась по телефону с подругой из соседнего села. В разговор на повышенных тонах вмешались мужчины — брат Григорьева и муж её подруги. Закончилась беседа тем, что собеседник из соседнего села пообещал «приехать и разобраться».

Так и случилось. Той же ночью в Миасское прибыли пять человек: «обиженный» мужчина с женой и трое их друзей. У всех уже были проблемы с законом — административные нарушения, а кто-то даже побывал в тюрьме за грабёж и хранение наркотиков. Компания, разумеется, была в состоянии опьянения — и не только алкогольного.

Прибыв к дому Григорьевых, «гости» начали ломиться в двери. Вышел Александр, открыл. Сразу началась драка. Бить его, как позже рассказывал мужчина, начали сразу — ничего не говорили. Ненадолго Григорьев потерял сознание.

«Лежал раздетый, на снегу, весь в крови. Я стала кричать, чтобы его (нападавшие) хотя бы занесли в дом», — говорила следователям жена Григорьева Татьяна.

По её словам, «мстителям» показалось, что мужчина умер, поэтому его занесли в дом. Уже внутри Григорьев пришёл в себя и смог добраться до сейфа, где хранил зарегистрированное оружие — охотничий дробовик. Достав его, мужчина увидел одного из нападавших, у которого в руках был нож — он кричал, что убьёт Григорьева. Александр выстрелил ему в голову.

После этого хозяин дома услышал крики брата, которого избивали на улице. Мужчина застрелил еще троих нападавших.

«Была одна мысль — остановить их… Я не мог остановить их по-другому. Выхода не было. Или я их, или они нас», — говорил следователям Григорьев, также получивший серьёзные травмы.

Пострадали также его брат и жена.

Расследование дела

Григорьева сразу задержали. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В следственном изоляторе мужчина провёл три дня, после чего был отпущен под подписку о невыезде по личному распоряжению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Тут же Григорьев лёг в больницу — залечивать полученные во время драки травмы.

Следователи опросили более 30 свидетелей, провели 20 различных экспертиз. Дело быстро стало резонансным. В поддержку Григорьева выступили жители Миасского: составили петицию с призывом закрыть уголовное дело. Это и произошло в сентябре 2016 года — «из-за отсутствия состава преступления».

Григорьев был полностью оправдан. Его дело стало первым в истории России, когда человек не понёс наказания за массовое убийство.

«Можно сказать, что случай этот для нашей страны уникален», — говорил адвокат по уголовным делам юридической компании «Арте» Александр Лазарев.

В то же время Григорьеву всё же пришлось пройти реабилитацию в психиатрическом стационаре. Но мужчина справился, вышел на работу. По словам адвоката, «у него сильный характер, стержень. Он, знаете, такой основательный, крепкий русский мужичок».

Вражеский дрон — прямое попадание в машину

Григорьев служил в армии, был моряком на подводной лодке в Севастополе. После возвращения работал сварщиком, постоянно учился. Сам построил свой дом, где поселился с семьёй. Односельчане называли его мастером на все руки.

Осенью 2022 года мужчина отправился на СВО в рамках частичной мобилизации. В конце октября начал проходить курс подготовки. Служил в должности оператора беспилотников, был заряжающим и работал в паре с наводчиком.

За время службы был удостоен Ордена Мужества и Георгиевского креста, а также медалей Суворова, Жукова, «За Отвагу». Последнюю медаль Григорьев получил 9 мая 2024 года. Спустя четыре дня он погиб.

«Он вместе с водителем и оператором ехал на уазике на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон. Прямое попадание в машину», — сообщил экс-адвокат Григорьева Алексей Пешков.

27 мая Александра похоронили в Миасском. У него остались жена и двое детей. На церемонию прощания пришли больше 200 человек.

«Защитил свою семью и родину, вечный герой!»; «Вечная память и вечный покой неравнодушному, смелому воину!»; «Это пример настоящего мужчины, мужа, отца, родственника, покоя ему в Раю» — такие комментарии пишут в соцсетях жители Челябинской области.