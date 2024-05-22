Куда ни пойдёшь — везде он. Выходишь из дома — стоит за углом, вечером после работы идёшь к метро — ждёт, на этот раз спрятался за деревом. Москвичку Светлану уже семь лет преследует один и тот же мужчина.

Иван Шилов ИА Регнум

Началось всё с безобидных ухаживаний. Но когда девушка отказала молодому человеку, он превратился в настойчивого преследователя — их называют сталкерами (как и тех, кто посещает и исследует заброшенные места). Начал забрасывать сообщениями в соцсетях, причём с разных аккаунтов. Писал, что примечательно, всякие пошлости, рассказывает Светлана ИА Регнум.

Присылал подарки — всегда заказывал курьеров: недорогие сувениры, мягкие игрушки или букеты цветов. Оставлял записки возле квартиры девушки.

«Однажды написал: «Что ты ешь на завтрак?» От этой записки у меня холодок по телу пробежал, стало страшно», — признаётся Светлана.

Как избавиться от навязчивого поклонника, она не знает. Мужчина не реагирует на отказы и просьбы оставить в покое. При этом действует он достаточно осторожно — не переходит грани допустимого законом. Но и жить спокойно девушке не даёт.

От попыток общения до взлома соцсетей

Сталкингом в новоязе обозначено нежелательное навязчивое внимание к человеку со стороны другого человека или группы людей. Обычно преследователи без конца звонят или пишут жертве, следят за ней, фотографируют или снимают на видео, дарят подарки. Часто предъявляют к ней требования — что она должна или не должна делать.

Сталкеры могут пытаться манипулировать человеком, вызвать чувство вины. Например, заявляют: откажешься от встречи — покончу с собой. Главная цель преследователя — получить контроль над жизнью «объекта», не отпускать его и не давать жить обычной жизнью.

Классическая ситуация сталкинга — мужчина преследует женщину. Но бывают и другие случаи.

Россиянка Ирина рассказывает, что её уже несколько лет преследует женщина нетрадиционной ориентации. Она заявила, что Ирина ей очень понравилась, но получила отказ. После этого началось преследование.

«Она регистрирует фейковые мужские анкеты и пытается со мной знакомиться на сайте знакомств. Пишет во все мои аккаунты в социальных сетях. Использует программы, чтобы скрыть своё местоположение — чтобы её нельзя было вычислить.

То есть вроде бы пытается не выдать себя. Но при этом всегда пишет одно и то же! Каждый раз я предлагаю новому «мужчине» созвониться по видео — он тут же пропадает», — сообщила девушка.

Когда метод не сработал, преследовательница начала вместе с Ириной ходить в один спортзал. А когда увидела, что девушка общается с тренером, стала писать о нём всякие гадости и открыто угрожать.

«Все переписки я сохранила, пошла в полицию. Но там отказали в возбуждении уголовного дела. В прокуратуру писала — отказ. В последний раз обращалась в суд, но и там дело замяли. Получается замкнутый круг», — негодует жертва сталкинга.

А недавно у Ирины взломали мессенджеры и несколько адресов электронной почты. Девушка уверена, что это тоже результат активности её преследовательницы. Что делать дальше, Ирина не знает.

Убежала от мужа, чтобы спасти себя и дочь

В середине мая по Сети разошлась история: в Москве мужчина преследует бывшую жену и угрожает её убить. Юлия Забузова рассказала Telegram-каналу Shot, что её экс-супруг Эдуард начал странно вести себя сразу после свадьбы. В частности, четырежды ставил на машину GPS-маячки, чтобы видеть, куда ездит Юлия, развесил в их подъезде камеры видеонаблюдения.

Когда девушка забеременела, муж, казалось, успокоился. Но как только родилась дочь, Эдуард начал срываться на жену, оскорблять и бить.

Последней каплей для стала вспышка гнева из-за того, что девушка уронила телевизор, поправляя крепеж. Разгневанный муж схватил молоток и начал громить квартиру. Тогда Юлия схватила ребёнка и убежала. Подала на развод — больше не хотела подвергать опасности собственную жизнь и жизнь дочери.

И тут начался настоящий кошмар, рассказывает Забузова. Эдуард начал преследовать её, караулил у подъезда, пытался прорваться в квартиру, угрожал убийством. Личный ад девушки длится уже три года.

Сейчас за угрозы убийством на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит два года колонии.

Сталкеры чувствуют себя уверенно

В российском законодательстве нет статьи о сталкинге, поэтому нет и наказания за него, рассказывает ИА Регнум адвокат московской коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Арам Мурадов.

Только если преследователь переступит закон, например будет угрожать жертве или его семье, тогда его можно привлечь к ответственности. При этом все проявления сталкинга нужно фиксировать, говорит адвокат.

«Если сталкер каким-то образом получит доступ к личным данным жертвы и будет их распространять, за это его тоже можно наказать. Но нужно понимать, что, например, угрозу жизни или здоровью еще предстоит доказать, а сделать это непросто. Из-за этого сталкеры и чувствуют себя уверенно», — говорит Мурадов.

Если вы обращаетесь в полицию, продолжает эксперт, тщательно опишите ситуацию.

«В заявлении должно быть чётко указано: кто, где и каким образом вас «сталкерит». Что преследование носит характер угрозы, пугает вас, не даёт вести привычный образ жизни», — поясняет собеседник ИА Регнум.

Ключевое, повторяет Мурадов, собрать доказательства преступной деятельности преследователя. Если он рассылает сообщения, порочащие вашу честь, его можно привлечь по статье о клевете (128.1 УК РФ). Угрожает избить или покалечить — статья 119. Нарушает неприкосновенность частной жизни — статья 137, нарушает тайну переписки и телефонных разговоров — статья 138.

Что делать, если вас преследуют

Эксперты советуют: если вы стали жертвой преследователя — не впадайте в панику, это только ему на руку. Обязательно расскажите близким, не скрывайте, что вас преследуют.

Постарайтесь выяснить у сталкера, чего он хочет, что собирается предпринять, если вы откажетесь с ним общаться.

На все предложения преследователя говорите жесткое «нет» — у него не должно возникнуть ощущения, что вы к нему благосклонны. Чётко обозначьте собственные границы.

Старайтесь фиксировать всё, что он делает, говорит или пишет вам. По возможности избегайте живого общения, поскольку его сложнее задокументировать.

Когда же соберёте достаточно доказательств — пишите заявление в полицию.